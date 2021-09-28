https://sputnik-georgia.ru/20210928/eksport-iz-gruzii-v-rossiyu-vyros-na--40-s-nachala-goda-259949460.html

Экспорт из Грузии в Россию вырос на 40% с начала года

Экспорт из Грузии в Россию вырос на 40% с начала года

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон в отношениях 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T09:01+0400

2021-09-28T09:01+0400

2021-09-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. С начала 2021 года оборот между Грузией и Россией вырос на 11,7% по сравнению с январем-августом 2020 года и составил более одного миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ с начала года вывезли более 73 тысяч тонн минеральной и пресной воды, примерно 71,5 тысячи тонн ферросплавов, около 29,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 20 тысяч тонн фруктов и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию. Из РФ с начала года завезли нефть и нефтепродукты общим весом более 149,8 тысячи тонн.Из России также завезли около 248,3 тысячи тонн нефтяных газов, 223,7 тысячи тонн пшеницы, около 20,4 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.Насколько важен российский рынок?Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе назвал несколько факторов, которые указывают на значение российского рынка для Грузии.Внешняя торговля Грузии: экспорт продолжает рекордно расти >>"Россия – большой, емкий рынок. Средняя покупательная способность граждан России гораздо выше, чем граждан Грузии. Географическая близость, общая граница, в определенном смысле ментальная общность, отсутствие языкового барьера способствуют тому, чтобы российский рынок на долгие годы оставался одним из притягательных и приоритетных направлений нашего экспорта", – сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.Он отмечает, что Грузия и Россия по экспортируемой продукции не конкурируют, а дополняют друг друга.В 2020 году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, россия, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика