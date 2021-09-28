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Искусственный остров построят в Черном море у берегов Грузии
Искусственный остров построят в Черном море у берегов Грузии
Согласно проекту, общая площадь двух искусственных полуостровов и одного острова у аджарского побережья составит 90 гектаров 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T19:19+0400
2021-09-28T19:19+0400
2021-09-28T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В черноморском курортном городке Батуми (регион Аджария) планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа.Проект "Амбасадори айленд" будет реализован полностью за счет частных инвестиций. Компания "Амбассадор" вложит 100 миллионов долларов в первую фазу проекта, на котором будут трудоустроены две тысячи человек. Решением правительства и соответствующим постановлением компании будет предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях "Барцхана" и "Тамар" в Батуми.Проект предусматривает строительство торговой, развлекательной, спортивной, образовательной, оздоровительной, жилой и туристско-рекреационной инфраструктуры.Министр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпами >>По словам министра, проект довольно сложный с технической точки зрения, поэтому инвестору придется провести тщательные исследования. Будет проведено детальное технико-экономическое исследование с привлечением международных экспертов и соответствующих квалификационных институтов.Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, правительством Аджарии и компанией "Амбассадор", который предусматривает содействие сторон в реализации инвестиционного проекта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, туризм, туризм в грузии, натия турнава
Искусственный остров построят в Черном море у берегов Грузии
19:19 28.09.2021 (обновлено: 19:23 28.09.2021)
Согласно проекту, общая площадь двух искусственных полуостровов и одного острова у аджарского побережья составит 90 гектаров
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В черноморском курортном городке Батуми (регион Аджария) планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа.
Проект "Амбасадори айленд" будет реализован полностью за счет частных инвестиций. Компания "Амбассадор" вложит 100 миллионов долларов в первую фазу проекта, на котором будут трудоустроены две тысячи человек.
Проект поддержало правительство на заседании в понедельник. В последующие годы мы станем очевидцами нового масштабного развития… 90 гектаров искусственного острова и полуострова, на котором будет построен новый город, новый большой район. Появится гостиничный комплекс примерно в 500 номеров, торговые комплексы, развлекательная индустрия, очень много интересных объектов, которые привлекут множество туристов и гостей в наш гостеприимный Батуми
Натия Турнава
министр экономики и устойчивого развития Грузии
Решением правительства и соответствующим постановлением компании будет предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях "Барцхана" и "Тамар" в Батуми.
Проект предусматривает строительство торговой, развлекательной, спортивной, образовательной, оздоровительной, жилой и туристско-рекреационной инфраструктуры.
По словам министра, проект довольно сложный с технической точки зрения, поэтому инвестору придется провести тщательные исследования. Будет проведено детальное технико-экономическое исследование с привлечением международных экспертов и соответствующих квалификационных институтов.
Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, правительством Аджарии и компанией "Амбассадор", который предусматривает содействие сторон в реализации инвестиционного проекта.
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