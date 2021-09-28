Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210928/iskusstvennyy-ostrov-postroyat-v-chernom-more-u-beregov-gruzii-259980363.html
Искусственный остров построят в Черном море у берегов Грузии
Искусственный остров построят в Черном море у берегов Грузии
Согласно проекту, общая площадь двух искусственных полуостровов и одного острова у аджарского побережья составит 90 гектаров 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T19:19+0400
2021-09-28T19:23+0400
экономика
новости
грузия
туризм
туризм в грузии
натия турнава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277542_0:285:3068:2011_1920x0_80_0_0_aed8a9b983da52b42bf9983f8f468fb3.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В черноморском курортном городке Батуми (регион Аджария) планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа.Проект "Амбасадори айленд" будет реализован полностью за счет частных инвестиций. Компания "Амбассадор" вложит 100 миллионов долларов в первую фазу проекта, на котором будут трудоустроены две тысячи человек. Решением правительства и соответствующим постановлением компании будет предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях "Барцхана" и "Тамар" в Батуми.Проект предусматривает строительство торговой, развлекательной, спортивной, образовательной, оздоровительной, жилой и туристско-рекреационной инфраструктуры.Министр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпами &gt;&gt;По словам министра, проект довольно сложный с технической точки зрения, поэтому инвестору придется провести тщательные исследования. Будет проведено детальное технико-экономическое исследование с привлечением международных экспертов и соответствующих квалификационных институтов.Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, правительством Аджарии и компанией "Амбассадор", который предусматривает содействие сторон в реализации инвестиционного проекта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277542_479:222:2913:2048_1920x0_80_0_0_7848e9ba36286f589df56a3eba8e26d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, туризм, туризм в грузии, натия турнава

Искусственный остров построят в Черном море у берегов Грузии

19:19 28.09.2021 (обновлено: 19:23 28.09.2021)
277
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЧерноморское побережье - вид на город Батуми с моря на закате в облачную погоду
Черноморское побережье - вид на город Батуми с моря на закате в облачную погоду - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Согласно проекту, общая площадь двух искусственных полуостровов и одного острова у аджарского побережья составит 90 гектаров
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В черноморском курортном городке Батуми (регион Аджария) планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа.
Проект "Амбасадори айленд" будет реализован полностью за счет частных инвестиций. Компания "Амбассадор" вложит 100 миллионов долларов в первую фазу проекта, на котором будут трудоустроены две тысячи человек.
Проект поддержало правительство на заседании в понедельник. В последующие годы мы станем очевидцами нового масштабного развития… 90 гектаров искусственного острова и полуострова, на котором будет построен новый город, новый большой район. Появится гостиничный комплекс примерно в 500 номеров, торговые комплексы, развлекательная индустрия, очень много интересных объектов, которые привлекут множество туристов и гостей в наш гостеприимный Батуми
Натия Турнава - Sputnik Грузия
Натия Турнава
министр экономики и устойчивого развития Грузии
Решением правительства и соответствующим постановлением компании будет предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях "Барцхана" и "Тамар" в Батуми.
Проект предусматривает строительство торговой, развлекательной, спортивной, образовательной, оздоровительной, жилой и туристско-рекреационной инфраструктуры.
Министр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпами >>
По словам министра, проект довольно сложный с технической точки зрения, поэтому инвестору придется провести тщательные исследования. Будет проведено детальное технико-экономическое исследование с привлечением международных экспертов и соответствующих квалификационных институтов.
Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, правительством Аджарии и компанией "Амбассадор", который предусматривает содействие сторон в реализации инвестиционного проекта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
221000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:52Прием заявок из Грузии на поступление в российские вузы в 2022 году открыт уже сейчас
20:34"Грузинская мечта" набирает около половины голосов избирателей: новый опрос
20:19Момент стыковки модуля МКС "Наука" и корабля "Союз" - видео
20:10ЦИК Грузии не признал "кровавые" баннеры предвыборной программой
19:35Какие рекомендации получили школы Грузии с отменой онлайн-учебы? Новые подробности
19:34Ужас для экологов и зрелище для туристов: как крошится ледник в Гренландии – фото
19:19Искусственный остров построят в Черном море у берегов Грузии
19:04Медики в Грузии получат денежные бонусы за вакцинацию людей старше 60 лет
18:49Готов ли ЦИК Грузии к безопасным выборам? Ответ Минздрава
17:48Предвыборные обещания: чем грузинские партии завлекают избирателей
17:33Илон Маск вернул себе первую строчку в списке богатейших людей Forbes
17:09Дети в масках, учителя с прививкой: как будут учиться в школах Грузии
16:46Билет в один конец - что думают о приезде Саакашвили грузинские политики
16:33В Берлине проходит выставка грузинской художницы и скульптора
16:31Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября
16:16"Это из разряда фантастики"- Чхаидзе о вакцинации 80% населения Грузии до конца года
16:01Песков: Россия - непререкаемый гарант энергобезопасности Европы
15:59Метро Тбилиси-Рустави и бесплатный проезд на автобусах: что предлагает Гахария тбилисцам?
15:46Возобновились регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков
15:31В Тбилиси восстановят канатную дорогу Руставели-Мтацминда