https://sputnik-georgia.ru/20210927/ministr-turizm-v-gruzii-vosstanavlivaetsya-bystrymi-tempami-259945011.html

Министр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпами

Министр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпами

Ежегодно 27 сентября в мире отмечают День туризма (World Tourism Day), который был учрежден Всемирной туристской организацией ООН 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T19:29+0400

2021-09-27T19:29+0400

2021-09-27T19:34+0400

экономика

новости

грузия

туризм

туризм в грузии

натия турнава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259283571_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_bb934b440176723174c063a17b23d219.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Несмотря на вызовы, с которыми туризм в Грузии столкнулся в результате пандемии коронавируса, отрасль оказалась устойчивой к этому шоку, а ее успешное восстановление - заслуга каждого занятого в туристической индустрии человека, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Министр поздравила всех участников туристической индустрии с профессиональным днем и подчеркнула успехи, которые удалось достичь на пути восстановления туризма в стране. Всемирный день туризма (World Tourism Day) ежегодно отмечают 27 сентября. Праздник учрежден Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO).По словам министра, высокими темпами возобновляются международные рейсы, а текущая картина дает основание для наиболее оптимистичного прогноза развития отрасли на следующий год."Если мы посмотрим на показатели возобновления наших международных рейсов – примерно на 70% по сравнению с августом 2019 возобновлены международные рейсы, направления, что довольно неплохие темпы. Также отрадно, что наряду с традиционными авиакомпаниями в наше небо добавились новые, в том числе лоукостеры. Все идет к тому, что в следующем году эта отрасль будет максимально восстановлена", - заявила Турнава журналистам.Посетить музеи Грузии 28 сентября можно будет бесплатно >>С марта 2020 года вплоть до февраля 2021 года Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Сейчас страна постепенно восстанавливает авиасообщение и возвращает на свой авиарынок международные авиакомпании, которые были вынуждены прекратить полеты из-за пандемии.Непростой путь туризма в ГрузииГрузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.В прошлом году доходы от туризма опустились на низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Число внутренних туристов в Грузии увеличилось в два раза >>За восемь месяцев 2021 года Грузию посетили около 1,1 миллиона международных визитеров что на 31,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 83,3% меньше чем в 2019. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-августе текущего года осуществили граждане Турции, России, Украины, Армении и Израиля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, туризм, туризм в грузии, натия турнава