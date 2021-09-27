https://sputnik-georgia.ru/20210927/ministr-turizm-v-gruzii-vosstanavlivaetsya-bystrymi-tempami-259945011.html
Министр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпами
Министр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпами
Ежегодно 27 сентября в мире отмечают День туризма (World Tourism Day), который был учрежден Всемирной туристской организацией ООН 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T19:29+0400
2021-09-27T19:29+0400
2021-09-27T19:34+0400
экономика
новости
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туризм
туризм в грузии
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Несмотря на вызовы, с которыми туризм в Грузии столкнулся в результате пандемии коронавируса, отрасль оказалась устойчивой к этому шоку, а ее успешное восстановление - заслуга каждого занятого в туристической индустрии человека, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Министр поздравила всех участников туристической индустрии с профессиональным днем и подчеркнула успехи, которые удалось достичь на пути восстановления туризма в стране. Всемирный день туризма (World Tourism Day) ежегодно отмечают 27 сентября. Праздник учрежден Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO).По словам министра, высокими темпами возобновляются международные рейсы, а текущая картина дает основание для наиболее оптимистичного прогноза развития отрасли на следующий год."Если мы посмотрим на показатели возобновления наших международных рейсов – примерно на 70% по сравнению с августом 2019 возобновлены международные рейсы, направления, что довольно неплохие темпы. Также отрадно, что наряду с традиционными авиакомпаниями в наше небо добавились новые, в том числе лоукостеры. Все идет к тому, что в следующем году эта отрасль будет максимально восстановлена", - заявила Турнава журналистам.Посетить музеи Грузии 28 сентября можно будет бесплатно >>С марта 2020 года вплоть до февраля 2021 года Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Сейчас страна постепенно восстанавливает авиасообщение и возвращает на свой авиарынок международные авиакомпании, которые были вынуждены прекратить полеты из-за пандемии.Непростой путь туризма в ГрузииГрузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.В прошлом году доходы от туризма опустились на низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Число внутренних туристов в Грузии увеличилось в два раза >>За восемь месяцев 2021 года Грузию посетили около 1,1 миллиона международных визитеров что на 31,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 83,3% меньше чем в 2019. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-августе текущего года осуществили граждане Турции, России, Украины, Армении и Израиля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, туризм, туризм в грузии, натия турнава
Министр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпами
19:29 27.09.2021 (обновлено: 19:34 27.09.2021)
Ежегодно 27 сентября в мире отмечают День туризма (World Tourism Day), который был учрежден Всемирной туристской организацией ООН
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Несмотря на вызовы, с которыми туризм в Грузии столкнулся в результате пандемии коронавируса, отрасль оказалась устойчивой к этому шоку, а ее успешное восстановление - заслуга каждого занятого в туристической индустрии человека, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
Министр поздравила всех участников туристической индустрии с профессиональным днем и подчеркнула успехи, которые удалось достичь на пути восстановления туризма в стране. Всемирный день туризма (World Tourism Day) ежегодно отмечают 27 сентября. Праздник учрежден Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO).
Это большая заслуга каждого человека, каждого предпринимателя, небольшого отеля, ресторана, владельца туристической компании, туристического гида, который много лет работает в этой очень важной сфере и служит этой профессии
Натия Турнава
министр экономики и устойчивого развития Грузии
По словам министра, высокими темпами возобновляются международные рейсы, а текущая картина дает основание для наиболее оптимистичного прогноза развития отрасли на следующий год.
"Если мы посмотрим на показатели возобновления наших международных рейсов – примерно на 70% по сравнению с августом 2019 возобновлены международные рейсы, направления, что довольно неплохие темпы. Также отрадно, что наряду с традиционными авиакомпаниями в наше небо добавились новые, в том числе лоукостеры. Все идет к тому, что в следующем году эта отрасль будет максимально восстановлена", - заявила Турнава журналистам.
С марта 2020 года вплоть до февраля 2021 года Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Сейчас страна постепенно восстанавливает авиасообщение и возвращает на свой авиарынок международные авиакомпании, которые были вынуждены прекратить полеты из-за пандемии.
Непростой путь туризма в Грузии
Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.
В прошлом году доходы от туризма опустились на низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.
За восемь месяцев 2021 года Грузию посетили около 1,1 миллиона международных визитеров что на 31,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 83,3% меньше чем в 2019. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-августе текущего года осуществили граждане Турции, России, Украины, Армении и Израиля.
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