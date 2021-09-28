Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210928/kurs-lari-dollar-259949256.html
Курс лари на вторник – 3,1172 GEL/$1
Курс лари на вторник – 3,1172 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0002 лари по отношению к доллару 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T09:20+0400
2021-09-28T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259915824_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_37f30c8b7df26f32bc6d5b7ec52dd17c.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 сентября в размере 3,1172 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0002 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259915824_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_9b8882529dddd2a4e0cb4eedbb28ee4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на вторник – 3,1172 GEL/$1

09:20 28.09.2021
189
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0002 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 сентября в размере 3,1172 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0002 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 28 сентября
Кросс-курс основных валют на 28 сентября - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
Кросс-курс основных валют на 28 сентября
© Sputnik
Читайте также:
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:52Гороскоп на сегодня 29 сентября 2021 по знакам зодиака
09:36Enka vs Грузия: спор по Намахвани ГЭС может дойти до арбитражного суда
09:20Курс лари на вторник – 3,1172 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии в Россию вырос на 40% с начала года
08:34С ноября США могут закрыть границу для вакцинированных "Спутником V"
08:03Туристический проект "Винный путь" расширяет свой ареал
07:32Финансирование плановых операций в Грузии возобновится с 1 октября
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
00:26Саакашвили назвал очередную дату своего возвращения в Грузию
Вчера"Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии
ВчераКреативный директор Balenciaga получил государственную награду от президента Грузии
ВчераВОЗ выступает за мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID до конца года
Вчера"Грузинский Wikileaks", или Печальные рыцари скандальных политических передряг
ВчераГрузия планирует экспортировать 100 миллионов бутылок вина в 2021 году
ВчераПарламент Грузии ждет проект бюджета на 2022 год до конца недели
ВчераВ Грузии пресекли контрабанду золотых украшений и монет
ВчераМинистр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпами
ВчераКовид-лотерея продолжается: обладателем 10 тысяч лари стал тбилисец
Вчера"41 оттенок синего" и другие особенности предвыборной рекламы в Грузии
ВчераМИД Грузии отправил приглашения всем международным организациям для наблюдения за выборами