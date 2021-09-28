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Мошенничество на винзаводе в Кахети: задержаны пять человек
Мошенничество на винзаводе в Кахети: задержаны пять человек
Четверо из пяти задержанных в прошлом уже были судимы за совершение аналогичного преступления 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T11:03+0400
2021-09-28T11:03+0400
2021-09-28T11:07+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сотрудники полиции в винном регионе Кахети задержали пять человек по обвинению в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД.Вымогавшим деньги у туристов в Грузии мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы>>Возраст обвиняемых колеблется от 31 года до 60 лет. Четверо из пяти задержанных в прошлом уже были судимы за совершение аналогичного преступления. В случае обвинительного приговора им грозит от семи до десяти лет лишения свободы.По данным следствия, в сентябре этого года двое задержанных организовали преступную группу и тайно установили крупнотоннажное устройство с дистанционным управлением на нескольких винодельнях в Кварели. При помощи устройства они искусственно увеличивали вес транспортных средств, загруженных виноградом. Делали они это с помощью дистанционного пульта управления.При личном досмотре задержанных, а также при осмотре предприятия, полиция изъяла самодельное оборудование для увеличения веса, пульт управления, а также 4 630 лари, добытые преступным путем.По факту незаконного присвоения крупных денежных сумм следствие ведется по статье 180 Уголовного кодекса Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, вино и виноделие грузии, преступность в грузии
Мошенничество на винзаводе в Кахети: задержаны пять человек
11:03 28.09.2021 (обновлено: 11:07 28.09.2021)
Четверо из пяти задержанных в прошлом уже были судимы за совершение аналогичного преступления
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik.
Сотрудники полиции в винном регионе Кахети задержали пять человек по обвинению в мошенничестве, сообщает пресс-служба
МВД.
Возраст обвиняемых колеблется от 31 года до 60 лет. Четверо из пяти задержанных в прошлом уже были судимы за совершение аналогичного преступления. В случае обвинительного приговора им грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, в сентябре этого года двое задержанных организовали преступную группу и тайно установили крупнотоннажное устройство с дистанционным управлением на нескольких винодельнях в Кварели. При помощи устройства они искусственно увеличивали вес транспортных средств, загруженных виноградом. Делали они это с помощью дистанционного пульта управления.
При личном досмотре задержанных, а также при осмотре предприятия, полиция изъяла самодельное оборудование для увеличения веса, пульт управления, а также 4 630 лари, добытые преступным путем.
По факту незаконного присвоения крупных денежных сумм следствие ведется по статье 180 Уголовного кодекса Грузии.
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