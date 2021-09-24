https://sputnik-georgia.ru/20210924/vymogavshim-dengi-u-turistov-v-gruzii-moshennikam-grozit-do-10-let-tyurmy-259879386.html

Вымогавшим деньги у туристов в Грузии мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы

Вымогавшим деньги у туристов в Грузии мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы

Злоумышленники присвоили 7,7 тысячи лари, принадлежащих гражданам Индии, Саудовской Аравии и Турции 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T21:42+0400

2021-09-24T21:42+0400

2021-09-24T22:01+0400

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грузия

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения двум мошенникам, которые наживались на туристах, говорится в сообщении ведомства.Расследование, проведенное в МВД Грузии, в том числе в результате негласных следственных действий, выявило, что руководитель кафе-бара на улице Агмашенебели в Тбилиси систематически присваивал деньги туристов. В этом деле у него был сообщник, другой сотрудник заведения.Преступники действовали по продуманной схеме. В кафе туристов приводили т.н. "промо-девушки", которые без ведома клиентов заказывали большое количество дорогих напитков и еды, которые так и не приносили на стол.Кроме того, в ходе расчета, туриста принуждали платить несоответствующую обслуживанию крупную сумму денег.По добытым к этому времени доказательствам выяснилось, что злоумышленники присвоили 7,7 тысячи лари, принадлежащих гражданам Индии, Саудовской Аравии и Турции.Кроме того, 11 сентября текущего года преступники обманом завладели 15 тысячами лари, сняв сумму со счета гражданина Китая, когда тот был пьян.Задержанным предъявлены обвинения по статьям "мошенничество, совершенное в крупном размере группой лиц" и "кража в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Если вина будет доказана, мужчинам грозит от семи до 10 лет лишения свободы.Сторона обвинения обратится в Тбилгорсуд с ходатайством о применении для обвиняемых заключения в качестве меры пресечения в установленные законом сроки.Дело интенсивно расследуется с целью выявления других криминальных эпизодов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210923/byut-po-imidzhu-gruzii--turisticheskiy-sektor-o-moshennikakh-ot-turizma-259823668.html

https://sputnik-georgia.ru/20210922/v-barakh-tbilisi-obmannym-putem-vymogali-dengi-u-turistov-259812848.html

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