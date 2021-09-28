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"Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии
"Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии
Информационная кампания в основном направлена на активное включение к вакцинацию против коронавируса беженцев, соискателей убежища и лиц без гражданства 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T12:25+0400
2021-09-28T12:25+0400
2021-09-28T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Кампанию "Пока все не в безопасности, никто не в безопасности", с целью содействия процессу вакцинации против коронавируса среди беженцев, соискателей убежища и лиц без гражданства, начал Минздрав Грузии совместно с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).Как заявляют в Минздраве, в рамках кампании состоятся информационные встречи с целью повышения сознательности беженцев и соискателей убежища, а также будет организован процесс их вакцинации.Пятая волна коронавируса в Грузии - Гамкрелидзе озвучил риски>>Информационная кампания началась в Марткопи (Квемо Картли) с Центра временного размещения соискателей убежища, где вакцинация проводилась в передвижной амбулатории.За процессом иммунизации следили глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, руководитель миссии UNHCR Кемлин Фурлей.Глобальная кампания вакцинации осуществляется в масштабах всего мира по инициативе верховного комиссариата по делам беженцев ООН и генсека ООН Антониу Гутерриша.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, беженцы, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
"Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии
12:25 28.09.2021 (обновлено: 12:33 28.09.2021)
Информационная кампания в основном направлена на активное включение к вакцинацию против коронавируса беженцев, соискателей убежища и лиц без гражданства
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Кампанию "Пока все не в безопасности, никто не в безопасности", с целью содействия процессу вакцинации против коронавируса среди беженцев, соискателей убежища и лиц без гражданства, начал Минздрав Грузии совместно с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).
Как заявляют в Минздраве, в рамках кампании состоятся информационные встречи с целью повышения сознательности беженцев и соискателей убежища, а также будет организован процесс их вакцинации.
Информационная кампания началась в Марткопи (Квемо Картли) с Центра временного размещения соискателей убежища, где вакцинация проводилась в передвижной амбулатории.
За процессом иммунизации следили глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, руководитель миссии UNHCR Кемлин Фурлей.
Глобальная кампания вакцинации осуществляется в масштабах всего мира по инициативе верховного комиссариата по делам беженцев ООН и генсека ООН Антониу Гутерриша.
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