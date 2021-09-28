https://sputnik-georgia.ru/20210928/poka-vse-ne-v-bezopasnosti-nikto-ne-v-bezopasnosti---novaya-kampaniyu-v-gruzii-259958469.html

"Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии

"Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии

Информационная кампания в основном направлена на активное включение к вакцинацию против коронавируса беженцев, соискателей убежища и лиц без гражданства 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T12:25+0400

2021-09-28T12:25+0400

2021-09-28T12:33+0400

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вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Кампанию "Пока все не в безопасности, никто не в безопасности", с целью содействия процессу вакцинации против коронавируса среди беженцев, соискателей убежища и лиц без гражданства, начал Минздрав Грузии совместно с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).Как заявляют в Минздраве, в рамках кампании состоятся информационные встречи с целью повышения сознательности беженцев и соискателей убежища, а также будет организован процесс их вакцинации.Пятая волна коронавируса в Грузии - Гамкрелидзе озвучил риски>>Информационная кампания началась в Марткопи (Квемо Картли) с Центра временного размещения соискателей убежища, где вакцинация проводилась в передвижной амбулатории.За процессом иммунизации следили глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, руководитель миссии UNHCR Кемлин Фурлей.Глобальная кампания вакцинации осуществляется в масштабах всего мира по инициативе верховного комиссариата по делам беженцев ООН и генсека ООН Антониу Гутерриша.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, беженцы, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19