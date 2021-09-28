Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией.
https://sputnik-georgia.ru/20210928/poka-vse-ne-v-bezopasnosti-nikto-ne-v-bezopasnosti---novaya-kampaniyu-v-gruzii-259958469.html
"Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии
"Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии
Информационная кампания в основном направлена на активное включение к вакцинацию против коронавируса беженцев, соискателей убежища и лиц без гражданства 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T12:25+0400
2021-09-28T12:33+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
беженцы
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1c/259959216_0:107:1821:1131_1920x0_80_0_0_b7becddce4b24b08c05aaf4bd66151fd.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Кампанию "Пока все не в безопасности, никто не в безопасности", с целью содействия процессу вакцинации против коронавируса среди беженцев, соискателей убежища и лиц без гражданства, начал Минздрав Грузии совместно с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).Как заявляют в Минздраве, в рамках кампании состоятся информационные встречи с целью повышения сознательности беженцев и соискателей убежища, а также будет организован процесс их вакцинации.Пятая волна коронавируса в Грузии - Гамкрелидзе озвучил риски&gt;&gt;Информационная кампания началась в Марткопи (Квемо Картли) с Центра временного размещения соискателей убежища, где вакцинация проводилась в передвижной амбулатории.За процессом иммунизации следили глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, руководитель миссии UNHCR Кемлин Фурлей.Глобальная кампания вакцинации осуществляется в масштабах всего мира по инициативе верховного комиссариата по делам беженцев ООН и генсека ООН Антониу Гутерриша.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1c/259959216_319:126:1526:1031_1920x0_80_0_0_41610cb2a6ebd8554930c3ed1eadf7c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, беженцы, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

"Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии

12:25 28.09.2021 (обновлено: 12:33 28.09.2021)
201
© Facebook / Ministry of Refugees, Labor, Health and Social AffairsВ Грузии началась новая кампания вакцинации беженцев
В Грузии началась новая кампания вакцинации беженцев - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© Facebook / Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs
Информационная кампания в основном направлена на активное включение к вакцинацию против коронавируса беженцев, соискателей убежища и лиц без гражданства
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Кампанию "Пока все не в безопасности, никто не в безопасности", с целью содействия процессу вакцинации против коронавируса среди беженцев, соискателей убежища и лиц без гражданства, начал Минздрав Грузии совместно с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).
Как заявляют в Минздраве, в рамках кампании состоятся информационные встречи с целью повышения сознательности беженцев и соискателей убежища, а также будет организован процесс их вакцинации.
Пятая волна коронавируса в Грузии - Гамкрелидзе озвучил риски>>
Информационная кампания началась в Марткопи (Квемо Картли) с Центра временного размещения соискателей убежища, где вакцинация проводилась в передвижной амбулатории.
За процессом иммунизации следили глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, руководитель миссии UNHCR Кемлин Фурлей.
Глобальная кампания вакцинации осуществляется в масштабах всего мира по инициативе верховного комиссариата по делам беженцев ООН и генсека ООН Антониу Гутерриша.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
001000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:11Из Тбилиси в Рачу за три часа – в Западной Грузии вступила в строй новая дорога
12:44Спортивный скандал: Федерацию армрестлинга Грузии отстранили от международных соревнований
12:40Звезда рэпа R-Kelly признан виновным в торговле людьми
12:25"Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии
12:24Ушел из жизни "грузинский Левитан": удивительная история телелегенды Давида Соколова
12:09Грузия может принять чемпионат мира по дзюдо
11:53"Из аэропорта – прямо в тюрьму" – премьер Грузии о возможном приезде Саакашвили
11:34В шведском Гетеборге прогремел взрыв: более 20 пострадавших
11:19COVID-статистика Грузии – последние данные
11:03Мошенничество на винзаводе в Кахети: задержаны пять человек
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 185
10:24Четвероногих на прививки – в Тбилиси проводится бесплатная вакцинация животных
10:08Музеи Грузии сегодня принимают посетителей бесплатно
09:36Enka vs Грузия: спор по Намахвани ГЭС может дойти до арбитражного суда
09:20Курс лари на вторник – 3,1172 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии в Россию вырос на 40% с начала года
08:34С ноября США могут закрыть границу для вакцинированных "Спутником V"
08:03Туристический проект "Винный путь" расширяет свой ареал
07:32Финансирование плановых операций в Грузии возобновится с 1 октября
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю