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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210928/premer-poobeschal-mezhdunarodnym-nablyudatelyam-provesti-v-gruzii-svobodnye-vybory-259986893.html
Премьер пообещал международным наблюдателям провести в Грузии свободные выборы
Премьер пообещал международным наблюдателям провести в Грузии свободные выборы
Правительство обеспечит проведение безопасных выборов в условиях пандемии в полном соответствии с постановлениями Минздрава, заявил премьер 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T23:02+0400
2021-09-29T00:04+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
местные выборы
наблюдатели на выборах в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвли пообещал обеспечить свободные, справедливые и прозрачные выборы, которые необходимы для Грузии, а также для европейских и евроатлантических устремлений страны, об этом он заявил на встрече с главой наблюдательской миссии ОБСЕ / БДИПЧ Альбертом Джонсоном.Премьер-министр поблагодарил Альберта Джонсона за его участие в наблюдении за выборами в местные органы власти, несмотря на COVID-пандемию, и отметил, что вклад ОБСЕ в обеспечение прозрачности и справедливости выборов получил высокую оценку.При этом премьер-министр отметил, что, как и в прошлом году, правительство обеспечит проведение безопасных выборов в условиях пандемии в полном соответствии с постановлениями Минздрава.Глава правительства отметил, что основой демократии являются свободные и справедливые выборы и правительство полностью осознает важность предстоящих выборов в местные органы власти."Правительство предпринимает все необходимые шаги для обеспечения равных условий игры, чтобы не было вопросов и оснований для политических спекуляций", - сказал Гарибашвили.По словам Ираклия Гарибашвили, помимо ОБСЕ / БДИПЧ, власти пригласили наблюдателей от ряда других международных организаций, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПА), Европейский парламент (ЕП), Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, наблюдатели от Национального демократического института -NDI и Международного республиканского института - IRI.МИД Грузии отправил приглашения всем международным организациям для наблюдения за выборами &gt;&gt;Как заявил в понедельник глава МИД Давид Залкалиани, ведомство разослало официальные приглашения всем международным организациям для участия в наблюдении за избирательным процессом в стране. Мониторинг будет состоять из двух компонентов: долгосрочной миссии, которая уже находится в Грузии и наблюдает за предвыборным процессом, а также из краткосрочных миссий, члены которых прибудут в ближайшие дни.До выборов в Грузии остается четыре дня. Предстоящие выборы пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, местные выборы, наблюдатели на выборах в грузии 2021

Премьер пообещал международным наблюдателям провести в Грузии свободные выборы

23:02 28.09.2021 (обновлено: 00:04 29.09.2021)
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© Government of GeorgiaВстреча Ираклия Гарибашвили с главой наблюдательской миссии ОБСЕ / БДИПЧ Альбертом Джонсоном
Встреча Ираклия Гарибашвили с главой наблюдательской миссии ОБСЕ / БДИПЧ Альбертом Джонсоном - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© Government of Georgia
Правительство обеспечит проведение безопасных выборов в условиях пандемии в полном соответствии с постановлениями Минздрава, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвли пообещал обеспечить свободные, справедливые и прозрачные выборы, которые необходимы для Грузии, а также для европейских и евроатлантических устремлений страны, об этом он заявил на встрече с главой наблюдательской миссии ОБСЕ / БДИПЧ Альбертом Джонсоном.
Премьер-министр поблагодарил Альберта Джонсона за его участие в наблюдении за выборами в местные органы власти, несмотря на COVID-пандемию, и отметил, что вклад ОБСЕ в обеспечение прозрачности и справедливости выборов получил высокую оценку.
"Мы обеспечим свободные, справедливые и прозрачные выборы, которые необходимы для Грузии, а также для наших европейских и евроатлантических устремлений", - заявил Гарибашвили
При этом премьер-министр отметил, что, как и в прошлом году, правительство обеспечит проведение безопасных выборов в условиях пандемии в полном соответствии с постановлениями Минздрава.
Глава правительства отметил, что основой демократии являются свободные и справедливые выборы и правительство полностью осознает важность предстоящих выборов в местные органы власти.
"Правительство предпринимает все необходимые шаги для обеспечения равных условий игры, чтобы не было вопросов и оснований для политических спекуляций", - сказал Гарибашвили.
По словам Ираклия Гарибашвили, помимо ОБСЕ / БДИПЧ, власти пригласили наблюдателей от ряда других международных организаций, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПА), Европейский парламент (ЕП), Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, наблюдатели от Национального демократического института -NDI и Международного республиканского института - IRI.
МИД Грузии отправил приглашения всем международным организациям для наблюдения за выборами >>
Как заявил в понедельник глава МИД Давид Залкалиани, ведомство разослало официальные приглашения всем международным организациям для участия в наблюдении за избирательным процессом в стране. Мониторинг будет состоять из двух компонентов: долгосрочной миссии, которая уже находится в Грузии и наблюдает за предвыборным процессом, а также из краткосрочных миссий, члены которых прибудут в ближайшие дни.
До выборов в Грузии остается четыре дня. Предстоящие выборы пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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