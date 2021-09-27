https://sputnik-georgia.ru/20210927/mid-gruzii-otpravil-priglasheniya-vsem-mezhdunarodnym-organizatsiyam-dlya-nablyudeniya-za-vyborami-259942176.html

МИД Грузии отправил приглашения всем международным организациям для наблюдения за выборами

МИД Грузии отправил приглашения всем международным организациям для наблюдения за выборами

Миссия ОБСЕ /БДИПЧ частично уже находится в Грузии и наблюдает за предвыборными процессами 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T18:49+0400

2021-09-27T18:49+0400

2021-09-27T18:49+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

мид грузии

давид залкалиани

местные выборы

выборы

наблюдатели на выборах в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии разослало официальные приглашения всем международным организациям для участия в наблюдении за избирательным процессом в стране, об этом заявил глава МИД Давид Залкалиани."Наша амбиция – провести в Грузии образцовые выборы" – премьер>>По словам главы МИД, мониторинг будет состоять из двух компонентов: долгосрочной миссии, которая уже находится в Грузии и наблюдает за предвыборным процессом, а также из краткосрочных миссий, члены которых прибудут в ближайшие дни.По словам Залкалиани, в этом году для наблюдения за выборами приедет делегация Европарламента и другие международные наблюдатели."Крупные организации, такие как Парламентская ассамблея, нечасто бывают на выборах в местные органы власти, но из-за особенности наших выборов в этом году у нас также будет делегация Европейского парламента и других международных наблюдателей", - сказал министр.Залкалиани уверен, что за проведением выборов последуют высокие оценки международных наблюдателей.Выборы в органы местной власти пройдут в стране 2 октября. На них жители страны выберут мэров городов и муниципалитетов и депутатов совещательных органов – сакребуло. Всего в выборах принимают участие 43 партии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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