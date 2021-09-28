https://sputnik-georgia.ru/20210928/tsik-gruzii-ne-priznal-krovavye-bannery-predvybornoy-programmoy-259982338.html
ЦИК Грузии не признал "кровавые" баннеры предвыборной программой
ЦИК Грузии не признал "кровавые" баннеры предвыборной программой
Человек, заплативший за размещение баннеров, не представляет ни одну партию и поэтому не нарушает закона, считают в ЦИК 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T20:10+0400
2021-09-28T20:10+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссии не посчитала скандальные баннеры, появившиеся на улицах Грузии перед выборами, предвыборной рекламой и частью предвыборной программы, говорится в заявлении ЦИК.За несколько недель до выборов в Грузии появились баннеры с надписями "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" и коллажем, на котором изображены: председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, депутат парламента Губаз Саникидзе, председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия, руководитель TV Pirveli Нодар Меладзе и лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе. Оплатил баннеры бизнесмен Михаил Габричидзе.Заказчик "кровавых баннеров" в городах Грузии объяснил свои мотивы >>"Избирательная администрация детально изучила тему баннеров и установила, что заказчик баннеров – физическое лицо, которое заказало ООО "Альма" изготовление и размещение баннеров. На основании письменных ответов этого лица выясняется, что баннеры не финансировались какой-либо политической партией или избирательным субъектом. Согласно нашему исследованию, этот человек не представляет ни одну партию, избирательный субъект и не является их официальным сторонником, а также не зарегистрирован как избирательный субъект или жертвующий политическим объединениям", - говорится в заявлении ЦИК.В Центризбиркоме, отмечают, что, исходя из вышеперечисленного, баннеры нельзя считать предвыборными обещаниями и они не нарушают закона, хотя и тиражируют неприемлемый для ЦИК язык ненависти.С жалобой на баннеры в ЦИК Грузии обратились наблюдатели и партии "Единое национальное движение" и "Время".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, цик грузии, местные выборы
ЦИК Грузии не признал "кровавые" баннеры предвыборной программой
20:10 28.09.2021 (обновлено: 20:31 28.09.2021)
Человек, заплативший за размещение баннеров, не представляет ни одну партию и поэтому не нарушает закона, считают в ЦИК
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik.
Центральная избирательная комиссии не посчитала скандальные баннеры, появившиеся на улицах Грузии перед выборами, предвыборной рекламой и частью предвыборной программы, говорится в заявлении
ЦИК.
За несколько недель до выборов в Грузии появились баннеры с надписями "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" и коллажем, на котором изображены: председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, депутат парламента Губаз Саникидзе, председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия, руководитель TV Pirveli Нодар Меладзе и лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе. Оплатил баннеры бизнесмен Михаил Габричидзе.
"Избирательная администрация детально изучила тему баннеров и установила, что заказчик баннеров – физическое лицо, которое заказало ООО "Альма" изготовление и размещение баннеров. На основании письменных ответов этого лица выясняется, что баннеры не финансировались какой-либо политической партией или избирательным субъектом. Согласно нашему исследованию, этот человек не представляет ни одну партию, избирательный субъект и не является их официальным сторонником, а также не зарегистрирован как избирательный субъект или жертвующий политическим объединениям", - говорится в заявлении ЦИК.
В Центризбиркоме, отмечают, что, исходя из вышеперечисленного, баннеры нельзя считать предвыборными обещаниями и они не нарушают закона, хотя и тиражируют неприемлемый для ЦИК язык ненависти.
С жалобой на баннеры в ЦИК Грузии обратились наблюдатели и партии "Единое национальное движение" и "Время".
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