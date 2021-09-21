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Заказчик "кровавых баннеров" в городах Грузии объяснил свои мотивы
Заказчик "кровавых баннеров" в городах Грузии объяснил свои мотивы
Бизнесмен заявил, что все его действия законны, и он оформил соответствующий контракт с компанией, занимающейся наружной рекламой 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T15:56+0400
2021-09-21T16:15+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Появление в городах Грузии так называемых "кровавых баннеров" профинансировал бизнесмен Михаил Габричидзе, об этом он рассказал в беседе с Первым каналом. За несколько недель до выборов на месте баннеров с призывом к вакцинации в Тбилиси были размещены политические баннеры. Речь идет о баннерах, на которых изображены лидеры оппозиционных партий и телеканалов.Кто стоит за размещением "кровавых баннеров" в Тбилиси?&gt;&gt;Надпись на баннерах гласит: "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" На баннерах изображены председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, депутат парламента Губаз Саникидзе, председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия, руководитель TV Pirveli Нодар Меладзе и лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе.По словам Габричидзе, у него имеется соответствующий чек и контракт с компанией, занимающейся наружной рекламой. А сделал он это для того, чтобы население помнило "кровавые годы правления "Единого национального движения".По словам бизнесмена, он не состоит в какой-либо политической организации. При этом Габричидзе отметил, что симпатизирует организации "Нет Мише", в которую входят его друзья."Пусть ни у кого не будет иллюзий, что они придут сейчас и все будет по-другому. Они придут и сделают хуже", – сказал Габричидзе.Он также объяснил появление на баннере экс-премьера Грузии Георгия Гахария. По словам бизнесмена, человеку, который предает своих друзей, свою команду и помогает противникам – самое место на этом плакате.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, георгий гахария, скандал, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии

Заказчик "кровавых баннеров" в городах Грузии объяснил свои мотивы

15:56 21.09.2021 (обновлено: 16:15 21.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovПредвыборная агитация - баннер партии "За Грузию" Георгия Гахария с его портретом
Предвыборная агитация - баннер партии За Грузию Георгия Гахария с его портретом - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Бизнесмен заявил, что все его действия законны, и он оформил соответствующий контракт с компанией, занимающейся наружной рекламой
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Появление в городах Грузии так называемых "кровавых баннеров" профинансировал бизнесмен Михаил Габричидзе, об этом он рассказал в беседе с Первым каналом.
За несколько недель до выборов на месте баннеров с призывом к вакцинации в Тбилиси были размещены политические баннеры. Речь идет о баннерах, на которых изображены лидеры оппозиционных партий и телеканалов.
Кто стоит за размещением "кровавых баннеров" в Тбилиси?>>
Надпись на баннерах гласит: "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" На баннерах изображены председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, депутат парламента Губаз Саникидзе, председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия, руководитель TV Pirveli Нодар Меладзе и лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе.
По словам Габричидзе, у него имеется соответствующий чек и контракт с компанией, занимающейся наружной рекламой. А сделал он это для того, чтобы население помнило "кровавые годы правления "Единого национального движения".

"Люди должны помнить кровавые годы "Единого национального движения", как они проливали кровь в Грузии, как терроризировали людей, конфисковали имущество, пытали и калечили их", – сказал Габричидзе.

По словам бизнесмена, он не состоит в какой-либо политической организации. При этом Габричидзе отметил, что симпатизирует организации "Нет Мише", в которую входят его друзья.
"Пусть ни у кого не будет иллюзий, что они придут сейчас и все будет по-другому. Они придут и сделают хуже", – сказал Габричидзе.
Он также объяснил появление на баннере экс-премьера Грузии Георгия Гахария. По словам бизнесмена, человеку, который предает своих друзей, свою команду и помогает противникам – самое место на этом плакате.
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