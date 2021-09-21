https://sputnik-georgia.ru/20210921/zakazchik-krovavykh-bannerov-v-gorodakh-gruzii-obyasnil-svoi-motivy-259772241.html

Заказчик "кровавых баннеров" в городах Грузии объяснил свои мотивы

Заказчик "кровавых баннеров" в городах Грузии объяснил свои мотивы

Бизнесмен заявил, что все его действия законны, и он оформил соответствующий контракт с компанией, занимающейся наружной рекламой 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T15:56+0400

2021-09-21T15:56+0400

2021-09-21T16:15+0400

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скандал

1tv – первый канал. общественное телевидение грузии

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Появление в городах Грузии так называемых "кровавых баннеров" профинансировал бизнесмен Михаил Габричидзе, об этом он рассказал в беседе с Первым каналом. За несколько недель до выборов на месте баннеров с призывом к вакцинации в Тбилиси были размещены политические баннеры. Речь идет о баннерах, на которых изображены лидеры оппозиционных партий и телеканалов.Кто стоит за размещением "кровавых баннеров" в Тбилиси?>>Надпись на баннерах гласит: "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" На баннерах изображены председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, депутат парламента Губаз Саникидзе, председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия, руководитель TV Pirveli Нодар Меладзе и лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе.По словам Габричидзе, у него имеется соответствующий чек и контракт с компанией, занимающейся наружной рекламой. А сделал он это для того, чтобы население помнило "кровавые годы правления "Единого национального движения".По словам бизнесмена, он не состоит в какой-либо политической организации. При этом Габричидзе отметил, что симпатизирует организации "Нет Мише", в которую входят его друзья."Пусть ни у кого не будет иллюзий, что они придут сейчас и все будет по-другому. Они придут и сделают хуже", – сказал Габричидзе.Он также объяснил появление на баннере экс-премьера Грузии Георгия Гахария. По словам бизнесмена, человеку, который предает своих друзей, свою команду и помогает противникам – самое место на этом плакате.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, георгий гахария, скандал, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии