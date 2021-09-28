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"Тюрьма и вакцинация" - что ждет Саакашвили в Грузии
"Тюрьма и вакцинация" - что ждет Саакашвили в Грузии
Саакашвили накануне опубликовал на своей странице в Facebook фото авиабилета, согласно которому он прилетает в Тбилиси 2 октября 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T22:38+0400
2021-09-28T22:38+0400
2021-09-28T23:00+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе выразил сожаление в связи с тем, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не выбрал КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) для приезда в Грузию.Накануне вечером Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook фото авиабилета, согласно которому он прилетает в Тбилиси 2 октября – в день выборов в органы местного самоуправления, а точнее – в 23:05 тбс.По словам главы аджарского правительства, экс-президенту не хватит мужества и смелости приехать на родину. "Но, если произойдет какое-то чудо, как мы и обещали, он сразу попадет в грузинскую тюрьму", - отметил он.А вдруг? – в соцсетях бурно обсуждают возвращение Саакашвили в Грузию >>Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Что касается вопроса вакцинации, то Саакашвили впервые привился против COVID-19 несколько месяцев назад, а 12 сентября сообщил, что по совету врача получил дополнительную дозу для укрепления эффекта первоначальной вакцинации в Нью-Йорке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, местные выборы, торнике рижвадзе
"Тюрьма и вакцинация" - что ждет Саакашвили в Грузии
22:38 28.09.2021 (обновлено: 23:00 28.09.2021)
Саакашвили накануне опубликовал на своей странице в Facebook фото авиабилета, согласно которому он прилетает в Тбилиси 2 октября
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе выразил сожаление в связи с тем, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не выбрал КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) для приезда в Грузию.
Накануне вечером Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook фото авиабилета, согласно которому он прилетает в Тбилиси 2 октября – в день выборов в органы местного самоуправления, а точнее – в 23:05 тбс.
"Единственное, что жаль, так это то, что он не выбрал приезд через Сарпи, там бы мы его получше встретили. Вы также знаете, что мы ведем активную вакцинацию, в том числе в пенитенциарном учреждении, и, насколько я знаю, ему нужно вакцинироваться во второй раз, и он будет вакцинирован", - сказал Рижвадзе журналистам.
По словам главы аджарского правительства, экс-президенту не хватит мужества и смелости приехать на родину. "Но, если произойдет какое-то чудо, как мы и обещали, он сразу попадет в грузинскую тюрьму", - отметил он.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
Что касается вопроса вакцинации, то Саакашвили впервые привился против COVID-19 несколько месяцев назад, а 12 сентября сообщил, что по совету врача получил дополнительную дозу для укрепления эффекта первоначальной вакцинации в Нью-Йорке.
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