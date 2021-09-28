https://sputnik-georgia.ru/20210928/a-vdrug---v-sotssetyakh-burno-obsuzhdayut-vozvraschenie-saakashvili-v-gruziyu-259965248.html

А вдруг? – в соцсетях бурно обсуждают возвращение Саакашвили в Грузию

А вдруг? – в соцсетях бурно обсуждают возвращение Саакашвили в Грузию

Обещал вернуться, да не один, а с мамой – в грузинских соцсетях идет война сторонников и противников возвращения экс-президента на родину 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T15:01+0400

2021-09-28T15:01+0400

2021-09-28T15:23+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. После видеообращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором он сообщает, что купил билет на рейс Киев-Тбилиси на вечер 2 октября, грузинский сегмент социальных сетей просто взорвался от обсуждений и догадок.Действительно ли Саакашвили рискнет вернуться на родину или это очередное обещание, которому не суждено сбыться? Многих смутил тот факт, что в подтверждение своих слов, Саакашвили выложил в Facebook скрин своей маршрутной квитанции с конфиденциальной информацией, которая предназначена только для пассажира, а именно – номер бронирования. "Из аэропорта – прямо в тюрьму" – премьер Грузии о возможном приезде Саакашвили>>Такая открытость показалась очень странной как сторонникам, так и противникам бывшего президента. "Публиковать код бронирования на всеобщее обозрения нельзя, это конфиденциальная информация. Зная этот код, любой человек может войти в личный кабинет пассажира и изменить настройки бронирования – изменить дату рейса и так далее. Я сомневаюсь, что он (Михаил Саакашвили – ред.) не знал этого перед тем, как публиковал документ", – сказал сотрудник компании по продаже авиабилетов в Грузии "Иапи билетеби" (Дешевые билеты) Энрико Хуташвили Sputnik Грузия. По словам Хуташвили, некоторые авиакомпании имеют особую систему защиты. Например, перед тем, как зайти в кабинет бронирования, нужно пройти соответствующую идентификацию. Однако у Международных авиалиний Украины такая система проверки отсутствует."Это блеф!" – одновременно написали десятки аккаунтов социальных сетей. Некоторые сочли, что Саакашвили решил сыграть в продуманную "многоходовку". Пользователи думают, что, опубликовав билет, опальный экс-президент хочет отвлечь внимание своих политических оппонентов от настоящего места и времени своего возвращения в Грузию. Наутро после заявления Саакашвили и публикации в соцсетях скрина билета, стало известно, что кому-то все-таки удалось зайти в кабинет бронирования и поменять дату его прилета на 31 декабря. Конечно, Саакашвили может восстановить изначальные данные о прилете и ограничить доступ в кабинет бронирования, но, действительно ли он вернется в Грузию – вопрос, который все еще будоражит общественность. Саакашвили назвал очередную дату своего возвращения в Грузию>>"One way ticket? А обратный билет чего не взял? Не знает, когда выйдет из тюрьмы? Да сдаст он этот билет 1 октября и все дела..." – пишет Владислав Арутюнов. "Пусть прилетит. Уже ни на кого нет надежды. За кого голосовать? Что ожидает Грузию – непонятно. В стране все хуже и хуже политическое положение, потому что народ вообще никого из лидеров не волнует. Главное для них – занять кресла и побольше хапнуть", – пишет Fati Amirova. "А это не называется вмешательством иностранного гражданина в выборы? Куда смотрит ПАСЕ европейское. Надо их предупредить письменно на всякий случай", – пишет Medea Delidi. Ожидаемая реакция последовала от представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в очередной раз заявил, что если Саакашвили прибудет на родину, то сразу же окажется в тюрьме. Саркастическая реакция последовала от представителей креативной оппозиционной партии "Гирчи". Ее лидер Яго Хвичия оригинально выразил свои сомнения по поводу возвращения Саакашвили в Грузию. Гахария и Саакашвили на одном плакате: предвыборная битва перешла на улицы>>"Даже после покупки билета, я все еще ищу человека в "Едином национальном движении", который поспорит со мной, что Михаил Саакашвили вернется в Грузию. Я спорю на 100 миллионов грузинских долларов в валюте "Гирчи". Наше обещание в силе – если он приедет, мы встретим его на "Порше" и отвезем в любое желаемое место", – сказал Хвичия. Что же касается членов родной партии Саакашвили "Единого нацдвижения", то они не раз заявляли, что экс-президент имеет полное право вернуться в Грузию, если он того желает. Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск, поскольку в Грузии против него возбуждено несколько уголовных дел. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили