https://sputnik-georgia.ru/20210928/ushel-gruzinskiy-levitan-udivitelnaya-istoriya-telelegendy-davida-sokolova--259954370.html

Ушел из жизни "грузинский Левитан": удивительная история телелегенды Давида Соколова

Ушел из жизни "грузинский Левитан": удивительная история телелегенды Давида Соколова

На 85-м году жизни не стало известного ведущего Первого канала Давида Соколова. Он работал на грузинском телевидении со дня его создания и на протяжении... 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T12:24+0400

2021-09-28T12:24+0400

2021-09-28T13:07+0400

аналитика

телевидение

культура

грузия

колумнисты

давид соколов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23013/40/230134029_0:29:1162:683_1920x0_80_0_0_f089b5ccb1a26d015ceb3fe7692e5117.jpg

В начале 2021 года в жизни выдающегося грузинского диктора Давида Соколова произошло значительное событие – в столичном парке Мтацминда, у телебашни открылась звезда его имени.Это место было выбрано неслучайно. Ведь Соколов пришел на телевидение именно в тот период, когда дикторы вещали из студии, находившейся на фуникулере, да еще и стоя.Но на церемонии открытия звезды ведущий уже чувствовал себя плохо и находился в коляске. Тогда Соколов сказал: "Это не звезда, это продолжительность жизни. Это чудо того, что ты существуешь в этом мире, что являешься членом этого общества". И расплакался."Грузинский Левитан"Имя знаменитого телеведущего ассоциируется с истоками грузинского телевидения. Давид Соколов на протяжении десятилетий работал ведущим новостной программы "Моамбе", а также ряда общественно-политических программ. А параллельно с телевидением вел передачи и по радио.Соколова называли грузинским Левитаном. Потому что у его голоса было особое, мощное и впечатляющее звучание. Не зря все самые важные в свое время тексты на телевидении и радио доверяли только ему. В профессию радиоведущего выпускник театрального института и журфака Соколов пришел в 1958 году – тогда ему шел 21 год. А через год Соколов познакомился с уникальным миром телевидения."Когда я в 1959 году появился на телевидении, эфирное вещание осуществлялось с фуникулера, – вспоминал ведущий. – Все ютились в одной маленькой комнате, где находилась гигантская аппаратура. Настолько огромная, что страшно было смотреть. Со зрителем мы разговаривали стоя. Передач было очень мало. Я работал одновременно и на радио, и на телевидении... Это продолжалось 35 лет. То была не работа – это была жизнь на работе. Коллектив жил, как большая семья". "Говорит Тбилиси, в эфире – последние новости!"Давид Соколов был верен профессии до конца – проводил в эфире по 17 часов в сутки. Однажды телеведущий даже вел передачу во сне. Об этом забавном случае Соколов рассказывал в интервью Sputnik Грузия:"Однажды я был на охоте и домой вернулся очень поздно, примерно часа в три ночи. В шесть утра мне нужно было идти на радио и вести передачу. Знаете, что произошло? Среди ночи меня разбудила жена. Оказывается, я громко разговаривал. То есть во сне начал вести передачу: "Говорит Тбилиси, в эфире – последние новости!" Говорит Тбилиси: грузинский "Левитан" Давид Соколов >>>Давиду Соколову доверяли все – и начальство, и коллеги, и многочисленная аудитория. Был один курьез в его карьере. В один период Соколов вел критическую передачу "Златоуст". По словам телеведущего, в ней обличали "тогдашних тунеядцев и разные негативные явления". Давид Соколов часто повторял: "Если у тебя нет любви к этой профессии, ничего не получится". Он радел за страсть в профессии, за то, чтобы отдаваться своему признанию всецело, а не на половину. Таким он и запомнится нам – страстным, бескомпромиссным и невероятно честным со зрителями и с собой. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

аналитика, телевидение, культура, грузия, колумнисты, давид соколов