https://sputnik-georgia.ru/20210928/ushel-gruzinskiy-levitan-udivitelnaya-istoriya-telelegendy-davida-sokolova--259954370.html
Ушел из жизни "грузинский Левитан": удивительная история телелегенды Давида Соколова
Ушел из жизни "грузинский Левитан": удивительная история телелегенды Давида Соколова
На 85-м году жизни не стало известного ведущего Первого канала Давида Соколова. Он работал на грузинском телевидении со дня его создания и на протяжении... 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T12:24+0400
2021-09-28T12:24+0400
2021-09-28T13:07+0400
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грузия
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давид соколов
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В начале 2021 года в жизни выдающегося грузинского диктора Давида Соколова произошло значительное событие – в столичном парке Мтацминда, у телебашни открылась звезда его имени.Это место было выбрано неслучайно. Ведь Соколов пришел на телевидение именно в тот период, когда дикторы вещали из студии, находившейся на фуникулере, да еще и стоя.Но на церемонии открытия звезды ведущий уже чувствовал себя плохо и находился в коляске. Тогда Соколов сказал: "Это не звезда, это продолжительность жизни. Это чудо того, что ты существуешь в этом мире, что являешься членом этого общества". И расплакался."Грузинский Левитан"Имя знаменитого телеведущего ассоциируется с истоками грузинского телевидения. Давид Соколов на протяжении десятилетий работал ведущим новостной программы "Моамбе", а также ряда общественно-политических программ. А параллельно с телевидением вел передачи и по радио.Соколова называли грузинским Левитаном. Потому что у его голоса было особое, мощное и впечатляющее звучание. Не зря все самые важные в свое время тексты на телевидении и радио доверяли только ему. В профессию радиоведущего выпускник театрального института и журфака Соколов пришел в 1958 году – тогда ему шел 21 год. А через год Соколов познакомился с уникальным миром телевидения."Когда я в 1959 году появился на телевидении, эфирное вещание осуществлялось с фуникулера, – вспоминал ведущий. – Все ютились в одной маленькой комнате, где находилась гигантская аппаратура. Настолько огромная, что страшно было смотреть. Со зрителем мы разговаривали стоя. Передач было очень мало. Я работал одновременно и на радио, и на телевидении... Это продолжалось 35 лет. То была не работа – это была жизнь на работе. Коллектив жил, как большая семья". "Говорит Тбилиси, в эфире – последние новости!"Давид Соколов был верен профессии до конца – проводил в эфире по 17 часов в сутки. Однажды телеведущий даже вел передачу во сне. Об этом забавном случае Соколов рассказывал в интервью Sputnik Грузия:"Однажды я был на охоте и домой вернулся очень поздно, примерно часа в три ночи. В шесть утра мне нужно было идти на радио и вести передачу. Знаете, что произошло? Среди ночи меня разбудила жена. Оказывается, я громко разговаривал. То есть во сне начал вести передачу: "Говорит Тбилиси, в эфире – последние новости!" Говорит Тбилиси: грузинский "Левитан" Давид Соколов >>>Давиду Соколову доверяли все – и начальство, и коллеги, и многочисленная аудитория. Был один курьез в его карьере. В один период Соколов вел критическую передачу "Златоуст". По словам телеведущего, в ней обличали "тогдашних тунеядцев и разные негативные явления". Давид Соколов часто повторял: "Если у тебя нет любви к этой профессии, ничего не получится". Он радел за страсть в профессии, за то, чтобы отдаваться своему признанию всецело, а не на половину. Таким он и запомнится нам – страстным, бескомпромиссным и невероятно честным со зрителями и с собой. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
аналитика, телевидение, культура, грузия, колумнисты, давид соколов
Ушел из жизни "грузинский Левитан": удивительная история телелегенды Давида Соколова
12:24 28.09.2021 (обновлено: 13:07 28.09.2021)
На 85-м году жизни не стало известного ведущего Первого канала Давида Соколова. Он работал на грузинском телевидении со дня его создания и на протяжении десятилетий. А его голос был визитной карточкой теле- и радиовещания Грузии
В начале 2021 года в жизни выдающегося грузинского диктора Давида Соколова произошло значительное событие – в столичном парке Мтацминда, у телебашни открылась звезда его имени.
Это место было выбрано неслучайно. Ведь Соколов пришел на телевидение именно в тот период, когда дикторы вещали из студии, находившейся на фуникулере, да еще и стоя.
Но на церемонии открытия звезды ведущий уже чувствовал себя плохо и находился в коляске. Тогда Соколов сказал: "Это не звезда, это продолжительность жизни. Это чудо того, что ты существуешь в этом мире, что являешься членом этого общества". И расплакался.
"Грузинский Левитан"
Имя знаменитого телеведущего ассоциируется с истоками грузинского телевидения. Давид Соколов на протяжении десятилетий работал ведущим новостной программы "Моамбе", а также ряда общественно-политических программ. А параллельно с телевидением вел передачи и по радио.
Соколова называли грузинским Левитаном. Потому что у его голоса было особое, мощное и впечатляющее звучание. Не зря все самые важные в свое время тексты на телевидении и радио доверяли только ему.
В профессию радиоведущего выпускник театрального института и журфака Соколов пришел в 1958 году – тогда ему шел 21 год. А через год Соколов познакомился с уникальным миром телевидения.
"Когда я в 1959 году появился на телевидении, эфирное вещание осуществлялось с фуникулера, – вспоминал ведущий. – Все ютились в одной маленькой комнате, где находилась гигантская аппаратура. Настолько огромная, что страшно было смотреть. Со зрителем мы разговаривали стоя. Передач было очень мало. Я работал одновременно и на радио, и на телевидении... Это продолжалось 35 лет. То была не работа – это была жизнь на работе. Коллектив жил, как большая семья".
"Говорит Тбилиси, в эфире – последние новости!"
Давид Соколов был верен профессии до конца – проводил в эфире по 17 часов в сутки. Однажды телеведущий даже вел передачу во сне. Об этом забавном случае Соколов рассказывал в интервью Sputnik Грузия
:
"Однажды я был на охоте и домой вернулся очень поздно, примерно часа в три ночи. В шесть утра мне нужно было идти на радио и вести передачу. Знаете, что произошло? Среди ночи меня разбудила жена. Оказывается, я громко разговаривал. То есть во сне начал вести передачу: "Говорит Тбилиси, в эфире – последние новости!"
Давиду Соколову доверяли все – и начальство, и коллеги, и многочисленная аудитория. Был один курьез в его карьере. В один период Соколов вел критическую передачу "Златоуст". По словам телеведущего, в ней обличали "тогдашних тунеядцев и разные негативные явления".
"В те годы рядом с телевидением было открытое кафе, которое мы называли "Декольте", – вспоминал Соколов. – У нас работал один молодой режиссер, помню, он пригласил меня в это кафе и там попросил за своего близкого знакомого, чтобы я не называл его в "Златоусте". То есть хотел составить ему протекцию. Тогда телевидением руководил Нугзар Попхадзе, и при нем подобные вещи были исключены. Спустя время тот знакомый, оказывается, сказал нашему режиссеру: "Ладно, Бог с ним, пусть называют, лишь бы текст читал не Соколов…"
Давид Соколов часто повторял: "Если у тебя нет любви к этой профессии, ничего не получится". Он радел за страсть в профессии, за то, чтобы отдаваться своему признанию всецело, а не на половину. Таким он и запомнится нам – страстным, бескомпромиссным и невероятно честным со зрителями и с собой.
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