https://sputnik-georgia.ru/20210928/vozobnovilis-regulyarnye-aviareysy-iz-kutaisi-v-krakov-259966902.html

Возобновились регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков

Возобновились регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков

Рейсы из Кутаиси в польский город Краков будут осуществляться два раза в неделю 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T15:46+0400

2021-09-28T15:46+0400

2021-09-28T15:46+0400

экономика

новости

грузия

авиасообщение

кутаиси

краков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24887/50/248875099_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_cf8d6a063369e470aff625047bfbd42a.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air восстановил прямые регулярные рейсы в Краков из Кутаисского международного аэропорта с сегодняшнего дня.По информации Объединения аэропортов Грузии, полеты в направлении Краков-Кутаиси-Краков будут выполняться дважды в неделю. Частота полетов может быть увеличена с учетом эпидемиологической ситуации в странах.Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Берлин, Барселону и Вену>>На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения из Кутаисского аэропорта компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров.Ожидается, что во время зимнего навигационного сезона лоукостер восстановит полеты из Грузии и в направлении самых востребованных стран ЕС.Краков – это пятое направление Польши, куда с 28 сентября можно попасть из Кутаиси. До этого полеты осуществлялись в Варшаву, Гданьск, Вроцлав и Катовице.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля этого года.Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

кутаиси

краков

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, авиасообщение, кутаиси, краков