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Возобновились регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков
Возобновились регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков
Рейсы из Кутаиси в польский город Краков будут осуществляться два раза в неделю 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T15:46+0400
2021-09-28T15:46+0400
2021-09-28T15:46+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air восстановил прямые регулярные рейсы в Краков из Кутаисского международного аэропорта с сегодняшнего дня.По информации Объединения аэропортов Грузии, полеты в направлении Краков-Кутаиси-Краков будут выполняться дважды в неделю. Частота полетов может быть увеличена с учетом эпидемиологической ситуации в странах.Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Берлин, Барселону и Вену>>На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения из Кутаисского аэропорта компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров.Ожидается, что во время зимнего навигационного сезона лоукостер восстановит полеты из Грузии и в направлении самых востребованных стран ЕС.Краков – это пятое направление Польши, куда с 28 сентября можно попасть из Кутаиси. До этого полеты осуществлялись в Варшаву, Гданьск, Вроцлав и Катовице.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля этого года.Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, авиасообщение, кутаиси, краков
Возобновились регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков
Рейсы из Кутаиси в польский город Краков будут осуществляться два раза в неделю
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air восстановил прямые регулярные рейсы в Краков из Кутаисского международного аэропорта с сегодняшнего дня.
По информации Объединения аэропортов Грузии, полеты в направлении Краков-Кутаиси-Краков будут выполняться дважды в неделю. Частота полетов может быть увеличена с учетом эпидемиологической ситуации в странах.
На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения из Кутаисского аэропорта компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров.
Ожидается, что во время зимнего навигационного сезона лоукостер восстановит полеты из Грузии и в направлении самых востребованных стран ЕС.
Краков – это пятое направление Польши, куда с 28 сентября можно попасть из Кутаиси. До этого полеты осуществлялись в Варшаву, Гданьск, Вроцлав и Катовице.
Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля этого года.
Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.
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