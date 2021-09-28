https://sputnik-georgia.ru/20210928/zenit---malm-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-259975015.html

"Зенит" - "Мальмё": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Зенит" - "Мальмё": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов между клубами "Зенит" и "Мальмё" 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T18:17+0400

2021-09-28T18:17+0400

2021-09-28T18:17+0400

футбол

лига чемпионов уефа

клуб "зенит"

прогнозы результатов футбольных матчей

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В первом матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА питерский "Зенит" достаточно ожидаемо уступил на выезде лондонскому "Челси" со счетом 0:1. Итог ожидаемый, а вот минимальный перевес "аристократов" - нет.Хотя, положа руку на сердце, надо сказать, что "Челси", который, кстати, является действующим победителем ЛЧ, не действовал на максимуме своих возможностей. Футболисты лондонского клуба нанесли всего два удара в створ ворот гостей, один из которых стал результативным.На фоне достаточно инертного "Челси" гости тоже смотрелись неплохо, но исполнительского мастерства для забитых голов подопечным Сергея Семака не хватило.Помимо "Челси" в группе "Н" есть еще один явный фаворит в борьбе за выход в плей-офф турнира – "Ювентус". Сейчас туринский клуб испытывает определенные проблемы, тем не менее "старая синьора" более чем уверенно разобралась с "Мальмё" в первом туре (3:0)."Шахтер" - "Интер": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА >>Я все это к тому, что именно со шведским клубом "Зениту" придется вести борьбу за третью строчку в квартете, дающую право участия в Лиге Европы УЕФА. Поэтому терять очки в домашнем матче против основного конкурента российский клуб просто не имеет права.Приблизительно также рассуждают и букмекеры, считающие "Зенит" фаворитом матча. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,53 (против 5,75 у гостей). Но делать прогноз на исход противостояния я не буду.Лично мне нравится ставка на то, что "Мальмё" сумеет забить. "Зенит" уже третий год подряд играет в групповой стадии ЛЧ. Питерский клуб провел 13 матчей и лишь однажды (!) сумел сохранить свои ворота на замке. Произошло это в сезоне 19/20, когда "Зенит" на своем поле обыграл французский "Лион" 2:0.Если посмотреть на выступление "Зенита" в РПЛ в текущем сезоне, то действующий чемпион России пропустил в восьми из девяти матчей. Так что ставка на гол "Мальмё", как мне кажется, выглядит вполне логичной.Ставка: "Мальмё" забьет за 1,62.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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