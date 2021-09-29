https://sputnik-georgia.ru/20210929/bavariya---dinamo-kiev-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-259975437.html

"Бавария" - "Динамо" Киев: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Бавария" - "Динамо" Киев: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на предстоящий 7 июля матч группового этапа Лиги чемпионов между клубами "Бавария" и "Динамо" Киев 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T09:36+0400

2021-09-29T09:36+0400

2021-09-29T09:36+0400

футбол

фк "бавария"

фк "динамо" киев

лига чемпионов уефа

прогнозы результатов футбольных матчей

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"Бавария" настолько уверенно разобралась в первом туре групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА с "Барселоной" на выезде (3:0), что динамовцам Киева, которые приедут в гости в Мюнхен, остается только посочувствовать.После визита на "Камп Ноу" "Бавария" порезвилась и в чемпионате Германии. Подопечные Юлиана Нагельсмана сначала отгрузили "Бохуму" семь безответных мячей (7:0), после чего ограничились тремя в ворота "Гройтер Фюрта" (3:1).Стоит отметить, что после ничьи с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха в середине августа, "Бавария" одержала восемь побед подряд, с общим счетом 40:5 (!). Особенно досталось "Бремеру" в Кубке Германии (12:0).Что касается "Динамо", то в первом туре ЛЧ киевляне принимали на своем поле "Бенфика" и разошлись миром – 0:0. В самой концовке хозяева, правда, забили, но гол Шапаренко был отменен из-за офсайда."Шахтер" - "Интер": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА >>После этого динамовцы провели три встречи. В чемпионате Украины обыграли "Александрию" (1:0) и "Рух" (2:0), а вот в матче за Суперкубок страны уступили донецкому "Шахтеру" (0:3).Букмекеры не сомневаются в успехе "Баварии" в предстоящей игре. Победа хозяев оценивается смехотворным коэффициентом 1,1 (против 20 у киевлян). Понятно, что данный вариант не стоит даже рассматривать.Учитывая напряженный график игроков из топ-клубов (ЛЧ, национальное первенство, Кубок и матчи за сборные) я предположу, что "Бавария" снимет все вопросы о победителе еще в первом тайме. После перерыва Нагельсман предоставит лидерам дополнительный отдых и выпустит на поле молодежь. Поэтому мне нравится ставка, при которой хозяева забьют минимум два гола в первой половине.Ставка: "Бавария" забьет минимум два гола в первом тайме за 2,15.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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