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Большое количество наркотиков изъято в Западной Грузии – задержаны два человека
Большое количество наркотиков изъято в Западной Грузии – задержаны два человека
Оба задержанных – граждане другой страны, им грозит серьезный срок тюремного заключения 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T13:42+0400
2021-09-29T14:00+0400
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наркопреступления в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Два человека задержаны за наркопреступления в Аджарии, изъято большое количество кокаина и 147 таблеток субоксина, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Задержанные – иностранцы.Один из них – 30-летний мужчина – задержан в Кобулети по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков. Ему грозит до 14 лет тюремного заключения.В Тбилиси задержали подозреваемого в продаже наркотиков через Интернет&gt;&gt;Следствием установлено, что обвиняемый систематически незаконно продавал наркотики. На основании решения судьи правоохранители осуществили контрольную закупку наркотиков и скрытую аудио- и видеозапись этой покупки.В ходе личного обыска обвиняемого изъяты 5 000 лари, а также большое количество кокаина.Второго обвиняемого сотрудники полиции задержали в селе Ахалсопели Хелвачаурского муниципалитета по обвинению в незаконном приобретении и хранении большого количества наркотиков. При личном досмотре задержанного правоохранители изъяли деньги и 147 таблеток наркосодержащего препарата субоксин.Задержанному грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, наркопреступления в грузии

Большое количество наркотиков изъято в Западной Грузии – задержаны два человека

13:42 29.09.2021 (обновлено: 14:00 29.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная и криминальная полиция
Патрульная и криминальная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Оба задержанных – граждане другой страны, им грозит серьезный срок тюремного заключения
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Два человека задержаны за наркопреступления в Аджарии, изъято большое количество кокаина и 147 таблеток субоксина, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Задержанные – иностранцы.
Один из них – 30-летний мужчина – задержан в Кобулети по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков. Ему грозит до 14 лет тюремного заключения.
В Тбилиси задержали подозреваемого в продаже наркотиков через Интернет>>
Следствием установлено, что обвиняемый систематически незаконно продавал наркотики. На основании решения судьи правоохранители осуществили контрольную закупку наркотиков и скрытую аудио- и видеозапись этой покупки.
В ходе личного обыска обвиняемого изъяты 5 000 лари, а также большое количество кокаина.
Второго обвиняемого сотрудники полиции задержали в селе Ахалсопели Хелвачаурского муниципалитета по обвинению в незаконном приобретении и хранении большого количества наркотиков. При личном досмотре задержанного правоохранители изъяли деньги и 147 таблеток наркосодержащего препарата субоксин.
Задержанному грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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