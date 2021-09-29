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Два грузинских дзюдоиста возглавили мировой рейтинг
Два грузинских дзюдоиста возглавили мировой рейтинг
Обновленный рейтинг сильнейших дзюдоистов мира составлен IJF по итогам недавнего Гран-при в Загребе 29.09.2021, Sputnik Грузия
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грузия
лаша шавдатуашвили
федерация дзюдо грузии
тато григалашвили
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ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Грузинские дзюдоисты Лаша Шавдатуашвили и Тато Григалашвили возглавили обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо (IJF) в своих весовых категориях.Шавдатуашвили с 5 175 очками возглавляет весовую категорию до 73 кг, а Григалашвили (6 667) лидирует в списке сильнейших дзюдоистов, чей вес не превышает 81 кг.Грузинский дзюдоист стал победителем турнира из серии Гран-при в Загребе &gt;&gt;&gt;Что касается других весовых категорий, то еще три грузинских дзюдоиста вошли в тройку сильнейших. Это Важа Маргвелашвили (-66 кг, третье место), Лаша Бекаури (-90 кг, второе место) и Варлам Липартелиани (-100 кг, третье место).Обновленный рейтинг сильнейших дзюдоистов мира составлен IJF по итогам недавнего Гран-при в Загребе. Грузинские спортсмены завоевали на турнире две медали – Григалашвили стал чемпионом, а Лука Майсурадзе (-90 кг) завоевал серебро.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, лаша шавдатуашвили, федерация дзюдо грузии, тато григалашвили

Два грузинских дзюдоиста возглавили мировой рейтинг

12:40 29.09.2021
256
© Photo: Georgian Judo Federation / FBГрузинский дзюдоист Тато Григалашвили
Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© Photo: Georgian Judo Federation / FB
Обновленный рейтинг сильнейших дзюдоистов мира составлен IJF по итогам недавнего Гран-при в Загребе
ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Грузинские дзюдоисты Лаша Шавдатуашвили и Тато Григалашвили возглавили обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо (IJF) в своих весовых категориях.
Шавдатуашвили с 5 175 очками возглавляет весовую категорию до 73 кг, а Григалашвили (6 667) лидирует в списке сильнейших дзюдоистов, чей вес не превышает 81 кг.
Грузинский дзюдоист стал победителем турнира из серии Гран-при в Загребе >>>
Что касается других весовых категорий, то еще три грузинских дзюдоиста вошли в тройку сильнейших. Это Важа Маргвелашвили (-66 кг, третье место), Лаша Бекаури (-90 кг, второе место) и Варлам Липартелиани (-100 кг, третье место).
Обновленный рейтинг сильнейших дзюдоистов мира составлен IJF по итогам недавнего Гран-при в Загребе. Грузинские спортсмены завоевали на турнире две медали – Григалашвили стал чемпионом, а Лука Майсурадзе (-90 кг) завоевал серебро.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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