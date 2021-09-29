https://sputnik-georgia.ru/20210929/glava-mid-gruzii-ne-grozit-otmena-bezviza-s-es-260023859.html

Глава МИД: Грузии не грозит отмена безвиза с ЕС

Глава МИД: Грузии не грозит отмена безвиза с ЕС

Главный дипломат Грузии успокоил граждан, заявив, что ЕС не собирается отменять безвизовый режим 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T22:16+0400

2021-09-29T22:16+0400

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грузия

евросоюз

мид грузии

безвизовый режим

давид залкалиани

грузия - ес

безвизовый режим грузии с ес под угрозой?

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Евросоюз не собирается отменять безвизовый режим для граждан Грузии, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани журналистам.Европейское издание EUobserver в среду обнародовало статью о том, что ряд стран-участниц Евросоюза 13 октября обсудят вопрос механизма приостановления безвизового режима для граждан западных балканских государств, а также Молдовы, Грузии и Украины.ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией? В Тбилиси призвали не паниковать>>Как пишет издание, вопрос стал актуален в связи с увеличением случаев нарушений миграционного законодательства и требований предоставления убежища со стороны граждан этих стран.При этом он отметил, что последний опубликованный отчет о реализации либерализации визового режима крайне позитивен."В нем очень позитивная оценка реализации визовой либерализации со стороны Грузии, и мы добросовестно выполняем взятые обязательства. Поэтому в отношении Грузии не будет задействован никакой механизм приостановки", - сказал Залкалиани.Ранее председатель парламентского комитета по международным вопросам Грузии Николоз Самхарадзе успокоил граждан, отметив, что у Евросоюза нет реальных причин приостанавливать безвизовый режим с Грузией.Реакция БерлинаПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь, назвал "фейк-ньюсом" распространенную EUobserver информацию, согласно которой в ЕС собираются обсудить вопрос приостановкм безвизового сообщения со странами Западных Балкан, а также Молдовы, Грузии и Украины.Штайнмайер, который находится с визитом в Молдове, прокомментировал ситуацию на пресс-конференции после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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