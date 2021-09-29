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Глава МИД: Грузии не грозит отмена безвиза с ЕС
Глава МИД: Грузии не грозит отмена безвиза с ЕС
Главный дипломат Грузии успокоил граждан, заявив, что ЕС не собирается отменять безвизовый режим 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T22:16+0400
2021-09-29T22:16+0400
2021-09-29T22:48+0400
грузия
евросоюз
мид грузии
безвизовый режим
давид залкалиани
грузия - ес
безвизовый режим грузии с ес под угрозой?
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Евросоюз не собирается отменять безвизовый режим для граждан Грузии, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани журналистам.Европейское издание EUobserver в среду обнародовало статью о том, что ряд стран-участниц Евросоюза 13 октября обсудят вопрос механизма приостановления безвизового режима для граждан западных балканских государств, а также Молдовы, Грузии и Украины.ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией? В Тбилиси призвали не паниковать>>Как пишет издание, вопрос стал актуален в связи с увеличением случаев нарушений миграционного законодательства и требований предоставления убежища со стороны граждан этих стран.При этом он отметил, что последний опубликованный отчет о реализации либерализации визового режима крайне позитивен."В нем очень позитивная оценка реализации визовой либерализации со стороны Грузии, и мы добросовестно выполняем взятые обязательства. Поэтому в отношении Грузии не будет задействован никакой механизм приостановки", - сказал Залкалиани.Ранее председатель парламентского комитета по международным вопросам Грузии Николоз Самхарадзе успокоил граждан, отметив, что у Евросоюза нет реальных причин приостанавливать безвизовый режим с Грузией.Реакция БерлинаПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь, назвал "фейк-ньюсом" распространенную EUobserver информацию, согласно которой в ЕС собираются обсудить вопрос приостановкм безвизового сообщения со странами Западных Балкан, а также Молдовы, Грузии и Украины.Штайнмайер, который находится с визитом в Молдове, прокомментировал ситуацию на пресс-конференции после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, евросоюз, мид грузии, безвизовый режим, давид залкалиани, грузия - ес, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?
Глава МИД: Грузии не грозит отмена безвиза с ЕС
22:16 29.09.2021 (обновлено: 22:48 29.09.2021)
Главный дипломат Грузии успокоил граждан, заявив, что ЕС не собирается отменять безвизовый режим
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Евросоюз не собирается отменять безвизовый режим для граждан Грузии, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани журналистам.
Европейское издание EUobserver в среду обнародовало статью о том, что ряд стран-участниц Евросоюза 13 октября обсудят вопрос механизма приостановления безвизового режима для граждан западных балканских государств, а также Молдовы, Грузии и Украины.
Как пишет издание, вопрос стал актуален в связи с увеличением случаев нарушений миграционного законодательства и требований предоставления убежища со стороны граждан этих стран.
"В этой статье конкретно о Грузии не говорится, речь о Молдове и странах Восточных Балкан, и количество соискателей убежища не только не увеличилось, напротив, количество соискателей убежища из Грузии в ЕС сократилось на 75%. Так что это очень большая ложь, нам ничего не угрожает, все очень хорошо", - сказал Залкалиани.
При этом он отметил, что последний опубликованный отчет о реализации либерализации визового режима крайне позитивен.
"В нем очень позитивная оценка реализации визовой либерализации со стороны Грузии, и мы добросовестно выполняем взятые обязательства. Поэтому в отношении Грузии не будет задействован никакой механизм приостановки", - сказал Залкалиани.
Ранее председатель парламентского комитета по международным вопросам Грузии Николоз Самхарадзе успокоил граждан, отметив, что у Евросоюза нет реальных причин приостанавливать безвизовый режим с Грузией.
Реакция Берлина
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь, назвал "фейк-ньюсом" распространенную EUobserver информацию, согласно которой в ЕС собираются обсудить вопрос приостановкм безвизового сообщения со странами Западных Балкан, а также Молдовы, Грузии и Украины.
Штайнмайер, который находится с визитом в Молдове, прокомментировал ситуацию на пресс-конференции после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.
"Сегодня, когда я приехал сюда в (Кишинев - ред.), это сообщение было для меня таким же неожиданным, как и для вас. Я поинтересовался по этому поводу в Берлине и Федеральном министерстве внутренних дел и выяснил, что это были не настоящие новости. Это просто ложная новость", - отметил президент Германии.
В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.
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