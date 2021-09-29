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https://sputnik-georgia.ru/20210929/malchik-umnenkiy-bondarchuk-chestno-rasskazal-o-syne-ot-pauliny-andreevoy---259998328.html
"Мальчик умненький": Бондарчук честно рассказал о сыне от Паулины Андреевой
"Мальчик умненький": Бондарчук честно рассказал о сыне от Паулины Андреевой
Режиссер старается относиться к полугодовалому наследнику как ко взрослому и даже показывает ему фрагменты из серьезных фильмов. 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T12:10+0400
2021-09-29T12:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
федор бондарчук
российский шоу-бизнес
паулина андреева
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Российский режиссер Федор Бондарчук решил рассказать о своем сыне от актрисы Паулины Андреевой – артист признался, что относится к Ване как ко взрослому. Бондарчук и Андреева стали родителями весной этого года. Это третий ребенок для режиссера и первый для актрисы. Пара ведет очень закрытый образ жизни и редко рассказывает о своей семейной жизни, ограничиваясь темами о творчестве. Но недавно Федор решил сделать исключение – откровение состоялось на передаче "Вечерний Ургант". В эфире шоу Ивана Урганта Бондарчук поведал о документальном фильме про своего отца – культового режиссера Сергея Бондарчука, которая выйдет на экраны в конце сентября. В фильме показан 12-летий период жизни Бондарчука-старшего, которому мог бы исполнится 101 год. Во время рассказа Федор неожиданно разоткровенничался о своем маленьком сыне от Андреевой. Режиссер признался, что показывал полугодовалому малышу фрагменты своего фильма. "Ванечка, ему шесть с половиной месяцев, он посмотрел. Я чуть-чуть показал. Это твой дедушка – сказал ему. А сколько моему дедушке лет? Сто один год! Я думаю, он так спросил, глазами. Мальчик умненький", – пояснил Федор.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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федор бондарчук, российский шоу-бизнес, паулина андреева

"Мальчик умненький": Бондарчук честно рассказал о сыне от Паулины Андреевой

12:10 29.09.2021 (обновлено: 12:20 29.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРежиссер Федор Бондарчук и его супруга, актриса Паулина Андреева
Режиссер Федор Бондарчук и его супруга, актриса Паулина Андреева - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Режиссер старается относиться к полугодовалому наследнику как ко взрослому и даже показывает ему фрагменты из серьезных фильмов.
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Российский режиссер Федор Бондарчук решил рассказать о своем сыне от актрисы Паулины Андреевой – артист признался, что относится к Ване как ко взрослому.
Бондарчук и Андреева стали родителями весной этого года. Это третий ребенок для режиссера и первый для актрисы. Пара ведет очень закрытый образ жизни и редко рассказывает о своей семейной жизни, ограничиваясь темами о творчестве.
Но недавно Федор решил сделать исключение – откровение состоялось на передаче "Вечерний Ургант". В эфире шоу Ивана Урганта Бондарчук поведал о документальном фильме про своего отца – культового режиссера Сергея Бондарчука, которая выйдет на экраны в конце сентября.
В фильме показан 12-летий период жизни Бондарчука-старшего, которому мог бы исполнится 101 год. Во время рассказа Федор неожиданно разоткровенничался о своем маленьком сыне от Андреевой. Режиссер признался, что показывал полугодовалому малышу фрагменты своего фильма.
"Ванечка, ему шесть с половиной месяцев, он посмотрел. Я чуть-чуть показал. Это твой дедушка – сказал ему. А сколько моему дедушке лет? Сто один год! Я думаю, он так спросил, глазами. Мальчик умненький", – пояснил Федор.
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