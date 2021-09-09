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https://sputnik-georgia.ru/20210909/kak-pokhudela-paulina-andreeva-vyshla-v-svet-posle-rozhdeniya-syna-259464328.html
Как похудела! Паулина Андреева вышла в свет после рождения сына
Как похудела! Паулина Андреева вышла в свет после рождения сына
Актриса в компании мужа Федора Бондарчука сходила на премьеру сериала "Вертинский" и этот выход стал первым после декрета 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T17:32+0400
2021-09-09T17:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
федор бондарчук
российский шоу-бизнес
паулина андреева
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Российская актриса Паулина Андреева восхитила поклонников – звезда впервые вышла в свет после рождения сына и похвасталась результатами похудения. Андреева стала мамой в марте. Звезда сериала "Метод" родила сына от режиссера Федора Бондарчука. Паулина полгода сидела в декрете, но теперь делает первые вылазки в свет. Недавно она вместе с мужем посетила премьеру сериала "Вертинский" и поразила всех фанатов. Похудевшая Андреева гордо позировала в одиночестве и вместе с мужем, собирая завистливые взгляды вокруг. Новоиспеченная мать в элегантном наряде черного цвета выглядела очень похудевшей и при этом женственной. Жена Бондарчука надела жакет с мужского плеча и мини-юбку, подчеркивающую ее стройные ноги. Свой образ Паулина дополнила украшениями – серьгами и кольцом с бриллиантами. Бондарчук выглядел также элегантно – строгий костюм-двойка, белая рубашка и галстук винного цвета хорошо сочетались с нарядом его избранницы. "Паулина – красотка", "Самая стильная пара кино", "Очень нравится наряд Паулины, стильно и просто", "Худышка", "Так похудела после родов", – написали фанаты в Сети.Читайте также:
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федор бондарчук, российский шоу-бизнес, паулина андреева

Как похудела! Паулина Андреева вышла в свет после рождения сына

17:32 09.09.2021
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева
Режиссер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Актриса в компании мужа Федора Бондарчука сходила на премьеру сериала "Вертинский" и этот выход стал первым после декрета
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Российская актриса Паулина Андреева восхитила поклонников – звезда впервые вышла в свет после рождения сына и похвасталась результатами похудения.
Андреева стала мамой в марте. Звезда сериала "Метод" родила сына от режиссера Федора Бондарчука. Паулина полгода сидела в декрете, но теперь делает первые вылазки в свет. Недавно она вместе с мужем посетила премьеру сериала "Вертинский" и поразила всех фанатов.
Похудевшая Андреева гордо позировала в одиночестве и вместе с мужем, собирая завистливые взгляды вокруг. Новоиспеченная мать в элегантном наряде черного цвета выглядела очень похудевшей и при этом женственной.
Жена Бондарчука надела жакет с мужского плеча и мини-юбку, подчеркивающую ее стройные ноги. Свой образ Паулина дополнила украшениями – серьгами и кольцом с бриллиантами.
Бондарчук выглядел также элегантно – строгий костюм-двойка, белая рубашка и галстук винного цвета хорошо сочетались с нарядом его избранницы.
"Паулина – красотка", "Самая стильная пара кино", "Очень нравится наряд Паулины, стильно и просто", "Худышка", "Так похудела после родов", – написали фанаты в Сети.
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