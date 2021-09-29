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Наблюдатели, СМИ и избирательные субъекты в день выборов подвергнутся тестированию
Наблюдатели, СМИ и избирательные субъекты в день выборов подвергнутся тестированию
Быстрые тесты будут проводиться на входах в избирательные администрации с восьми часов утра 2 октября до шести утра 3 октября 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T14:12+0400
2021-09-29T14:12+0400
2021-09-29T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Международным и местным наблюдателям, избирательным субъектам и представителям СМИ при входе в Центральную избирательную комиссию Грузии и в окружные избирательные комиссии в день выборов придется пройти быстрый тест на антиген COVID-19, говорится в сообщении на сайте ЦИК.Тестирование будет проводиться 2 октября с 08:00 до 3 октября 06:00 по местному времени в ЦИК, а также во всех окружных избирательных комиссиях.Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования>>Кроме того, быстрое тестирование также планируется в т. н. центрах пересчета голосов.С целью проведения выборов в органы местного самоуправления 2 октября в безопасной для здоровья среде, избирательная администрация обеспечит тестирование в день голосования в сотрудничестве с Минздравом Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, цик грузии, местные выборы, коронавирус covid-19
Наблюдатели, СМИ и избирательные субъекты в день выборов подвергнутся тестированию
14:12 29.09.2021 (обновлено: 14:39 29.09.2021)
Быстрые тесты будут проводиться на входах в избирательные администрации с восьми часов утра 2 октября до шести утра 3 октября
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik.
Международным и местным наблюдателям, избирательным субъектам и представителям СМИ при входе в Центральную избирательную комиссию Грузии и в окружные избирательные комиссии в день выборов придется пройти быстрый тест на антиген COVID-19, говорится в сообщении на сайте
ЦИК.
Тестирование будет проводиться 2 октября с 08:00 до 3 октября 06:00 по местному времени в ЦИК, а также во всех окружных избирательных комиссиях.
Кроме того, быстрое тестирование также планируется в т. н. центрах пересчета голосов.
С целью проведения выборов в органы местного самоуправления 2 октября в безопасной для здоровья среде, избирательная администрация обеспечит тестирование в день голосования в сотрудничестве с Минздравом Грузии.
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