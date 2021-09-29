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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210929/nablyudateli-smi-i-izbiratelnye-subekty-v-den-vyborov-podvergnutsya-testirovaniyu-260000810.html
Наблюдатели, СМИ и избирательные субъекты в день выборов подвергнутся тестированию
Наблюдатели, СМИ и избирательные субъекты в день выборов подвергнутся тестированию
Быстрые тесты будут проводиться на входах в избирательные администрации с восьми часов утра 2 октября до шести утра 3 октября 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T14:12+0400
2021-09-29T14:39+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
цик грузии
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Международным и местным наблюдателям, избирательным субъектам и представителям СМИ при входе в Центральную избирательную комиссию Грузии и в окружные избирательные комиссии в день выборов придется пройти быстрый тест на антиген COVID-19, говорится в сообщении на сайте ЦИК.Тестирование будет проводиться 2 октября с 08:00 до 3 октября 06:00 по местному времени в ЦИК, а также во всех окружных избирательных комиссиях.Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования&gt;&gt;Кроме того, быстрое тестирование также планируется в т. н. центрах пересчета голосов.С целью проведения выборов в органы местного самоуправления 2 октября в безопасной для здоровья среде, избирательная администрация обеспечит тестирование в день голосования в сотрудничестве с Минздравом Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, цик грузии, местные выборы, коронавирус covid-19

Наблюдатели, СМИ и избирательные субъекты в день выборов подвергнутся тестированию

14:12 29.09.2021 (обновлено: 14:39 29.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦИК Грузии - данные по итогам парламентских выборов 2020
ЦИК Грузии - данные по итогам парламентских выборов 2020 - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Быстрые тесты будут проводиться на входах в избирательные администрации с восьми часов утра 2 октября до шести утра 3 октября
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Международным и местным наблюдателям, избирательным субъектам и представителям СМИ при входе в Центральную избирательную комиссию Грузии и в окружные избирательные комиссии в день выборов придется пройти быстрый тест на антиген COVID-19, говорится в сообщении на сайте ЦИК.
Тестирование будет проводиться 2 октября с 08:00 до 3 октября 06:00 по местному времени в ЦИК, а также во всех окружных избирательных комиссиях.
Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования>>
Кроме того, быстрое тестирование также планируется в т. н. центрах пересчета голосов.
С целью проведения выборов в органы местного самоуправления 2 октября в безопасной для здоровья среде, избирательная администрация обеспечит тестирование в день голосования в сотрудничестве с Минздравом Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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