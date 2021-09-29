https://sputnik-georgia.ru/20210929/nablyudateli-smi-i-izbiratelnye-subekty-v-den-vyborov-podvergnutsya-testirovaniyu-260000810.html

Наблюдатели, СМИ и избирательные субъекты в день выборов подвергнутся тестированию

Наблюдатели, СМИ и избирательные субъекты в день выборов подвергнутся тестированию

Быстрые тесты будут проводиться на входах в избирательные администрации с восьми часов утра 2 октября до шести утра 3 октября 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T14:12+0400

2021-09-29T14:12+0400

2021-09-29T14:39+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Международным и местным наблюдателям, избирательным субъектам и представителям СМИ при входе в Центральную избирательную комиссию Грузии и в окружные избирательные комиссии в день выборов придется пройти быстрый тест на антиген COVID-19, говорится в сообщении на сайте ЦИК.Тестирование будет проводиться 2 октября с 08:00 до 3 октября 06:00 по местному времени в ЦИК, а также во всех окружных избирательных комиссиях.Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования>>Кроме того, быстрое тестирование также планируется в т. н. центрах пересчета голосов.С целью проведения выборов в органы местного самоуправления 2 октября в безопасной для здоровья среде, избирательная администрация обеспечит тестирование в день голосования в сотрудничестве с Минздравом Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, цик грузии, местные выборы, коронавирус covid-19