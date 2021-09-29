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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210929/vybory-2021-tbilistsev-zhdut-novye-kabiny-dlya-golosovaniya-259980576.html
Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования
Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования
Новые кабины обеспечивают тайну голосования и исключают возможность так называемой "карусели", подчеркивают в ЦИК 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T07:32+0400
2021-09-29T07:32+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии подготовила ко дню выборов новые кабины для голосования, рассказал заместитель председателя ЦИК Георгий Сиоридзе журналистам.Президент Грузии поддерживает идею создания коалиционного правительства&gt;&gt;По его словам, на первом этапе конструкция кабин для голосования будет изменена лишь в Тбилиси, примерно на 800 избирательных участках.Новые кабины уже были протестированы на имитационных выборах. В ЦИК подчеркивают, они полностью обеспечивают максимальную тайну голосования и исключают возможность так называемой "карусели" – вброса голосов."Передняя стенка ремоделированных кабин будет укорочена, и на ней будет установлен так называемый защитный барьер – щит. Мы протестировали эти будки на имитационных выборах, и не было зафиксировано ни одного случая, в том числе наиболее критичными наблюдателями, чтобы перед кабиной стоял человек и увидел за кого проголосовал тот или иной избиратель", – сказал Сиоридзе.Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы, выборы

Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования

07:32 29.09.2021
60
© Sputnik / Alex Shlamov Центральная избирательная комиссия Грузии
 Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Новые кабины обеспечивают тайну голосования и исключают возможность так называемой "карусели", подчеркивают в ЦИК
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии подготовила ко дню выборов новые кабины для голосования, рассказал заместитель председателя ЦИК Георгий Сиоридзе журналистам.
Президент Грузии поддерживает идею создания коалиционного правительства>>
По его словам, на первом этапе конструкция кабин для голосования будет изменена лишь в Тбилиси, примерно на 800 избирательных участках.
Новые кабины уже были протестированы на имитационных выборах. В ЦИК подчеркивают, они полностью обеспечивают максимальную тайну голосования и исключают возможность так называемой "карусели" – вброса голосов.
© Facebook / CEC of GeorgiaНовые кабины для голосования
Новые кабины для голосования - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
Новые кабины для голосования
© Facebook / CEC of Georgia
"Передняя стенка ремоделированных кабин будет укорочена, и на ней будет установлен так называемый защитный барьер – щит. Мы протестировали эти будки на имитационных выборах, и не было зафиксировано ни одного случая, в том числе наиболее критичными наблюдателями, чтобы перед кабиной стоял человек и увидел за кого проголосовал тот или иной избиратель", – сказал Сиоридзе.
Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
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