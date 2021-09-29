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Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования
Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования
Новые кабины обеспечивают тайну голосования и исключают возможность так называемой "карусели", подчеркивают в ЦИК 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T07:32+0400
2021-09-29T07:32+0400
2021-09-29T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии подготовила ко дню выборов новые кабины для голосования, рассказал заместитель председателя ЦИК Георгий Сиоридзе журналистам.Президент Грузии поддерживает идею создания коалиционного правительства>>По его словам, на первом этапе конструкция кабин для голосования будет изменена лишь в Тбилиси, примерно на 800 избирательных участках.Новые кабины уже были протестированы на имитационных выборах. В ЦИК подчеркивают, они полностью обеспечивают максимальную тайну голосования и исключают возможность так называемой "карусели" – вброса голосов."Передняя стенка ремоделированных кабин будет укорочена, и на ней будет установлен так называемый защитный барьер – щит. Мы протестировали эти будки на имитационных выборах, и не было зафиксировано ни одного случая, в том числе наиболее критичными наблюдателями, чтобы перед кабиной стоял человек и увидел за кого проголосовал тот или иной избиратель", – сказал Сиоридзе.Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы, выборы
Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования
Новые кабины обеспечивают тайну голосования и исключают возможность так называемой "карусели", подчеркивают в ЦИК
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik.
Центральная избирательная комиссия Грузии подготовила ко дню выборов новые кабины для голосования, рассказал
заместитель председателя ЦИК Георгий Сиоридзе журналистам.
По его словам, на первом этапе конструкция кабин для голосования будет изменена лишь в Тбилиси, примерно на 800 избирательных участках.
Новые кабины уже были протестированы на имитационных выборах. В ЦИК подчеркивают, они полностью обеспечивают максимальную тайну голосования и исключают возможность так называемой "карусели" – вброса голосов.
"Передняя стенка ремоделированных кабин будет укорочена, и на ней будет установлен так называемый защитный барьер – щит. Мы протестировали эти будки на имитационных выборах, и не было зафиксировано ни одного случая, в том числе наиболее критичными наблюдателями, чтобы перед кабиной стоял человек и увидел за кого проголосовал тот или иной избиратель", – сказал Сиоридзе.
Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
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