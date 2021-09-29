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Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования

Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования

Новые кабины обеспечивают тайну голосования и исключают возможность так называемой "карусели", подчеркивают в ЦИК 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T07:32+0400

2021-09-29T07:32+0400

2021-09-29T07:32+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии подготовила ко дню выборов новые кабины для голосования, рассказал заместитель председателя ЦИК Георгий Сиоридзе журналистам.Президент Грузии поддерживает идею создания коалиционного правительства>>По его словам, на первом этапе конструкция кабин для голосования будет изменена лишь в Тбилиси, примерно на 800 избирательных участках.Новые кабины уже были протестированы на имитационных выборах. В ЦИК подчеркивают, они полностью обеспечивают максимальную тайну голосования и исключают возможность так называемой "карусели" – вброса голосов."Передняя стенка ремоделированных кабин будет укорочена, и на ней будет установлен так называемый защитный барьер – щит. Мы протестировали эти будки на имитационных выборах, и не было зафиксировано ни одного случая, в том числе наиболее критичными наблюдателями, чтобы перед кабиной стоял человек и увидел за кого проголосовал тот или иной избиратель", – сказал Сиоридзе.Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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