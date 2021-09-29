https://sputnik-georgia.ru/20210929/novuyu-pozharnuyu-chast-postroyat-na-vostoke-gruzii-259996210.html
Новую пожарную часть построят на востоке Грузии
Новую пожарную часть построят на востоке Грузии
Новое здание пожарно-спасательной службы оборудуют по современным стандартам, что значительно улучшит условия труда пожарных 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T13:13+0400
2021-09-29T13:13+0400
2021-09-29T13:13+0400
новости
грузия
шида картли
каспийский регион
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/12/251754240_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4d950677c9427fa42ab35a85547aa683.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Новая пожарная часть появится в Каспском муниципалитете (регион Шида Картли) в марте 2022 года, говорится в сообщении на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в Facebook.В течение многих лет пожарно-спасательное управление в Каспи находилось в старом здании, которое не соответствовало требованиям пожарных. Новое здание пожарно-спасательной службы Каспи будет оборудовано по современным стандартам, что значительно улучшит условия труда пожарных.Первый в регионе завод энергоэффективных стройматериалов открылся в Тбилиси >>>На реализацию проекта из государственного бюджета выделено более одного миллиона лари. С процессом строительства на месте ознакомились глава Службы по управлению ЧС Темур Мгебришвили, депутат парламента Ираклий Мезурнишвили, вместе с представителями местных властей.Служба по управлению ЧС – структура МВД Грузии, которая объединяет пожарные и спасательные службы, в том числе и спасателей, работающих на грузинских пляжах.В 2020 году пожарные и спасатели Грузии выполнили 45 тысяч заданий и спасли сотни жизней. Из них 15 тысяч заданий касались пожаров, в том числе и лесных, которые бушевали в Грузии весной и осенью.Кроме того, спасатели осуществили 30 тысяч спасательных операций за год и спасли сотни жизней пострадавших от пожаров, ДТП и др.В прошлом году пожарной службе передали более 50 единиц новой техники, в том числе 30 новых пожарных машин. Для службы было построено три новых здания. Также в 2020 году повысилась и зарплата пожарных, при этом водолазы-спасатели в прошлом году стали получать в два раза больше. Также для всех смен была введена система бесплатного питания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
шида картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/12/251754240_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_893a4a3fa0809b29797a70d55494fb8b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, шида картли, каспийский регион
Новую пожарную часть построят на востоке Грузии
Новое здание пожарно-спасательной службы оборудуют по современным стандартам, что значительно улучшит условия труда пожарных
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik.
Новая пожарная часть появится в Каспском муниципалитете (регион Шида Картли) в марте 2022 года, говорится в сообщении
на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в Facebook.
В течение многих лет пожарно-спасательное управление в Каспи находилось в старом здании, которое не соответствовало требованиям пожарных. Новое здание пожарно-спасательной службы Каспи будет оборудовано по современным стандартам, что значительно улучшит условия труда пожарных.
На реализацию проекта из государственного бюджета выделено более одного миллиона лари. С процессом строительства на месте ознакомились глава Службы по управлению ЧС Темур Мгебришвили, депутат парламента Ираклий Мезурнишвили, вместе с представителями местных властей.
Служба по управлению ЧС – структура МВД Грузии, которая объединяет пожарные и спасательные службы, в том числе и спасателей, работающих на грузинских пляжах.
В 2020 году пожарные и спасатели Грузии выполнили 45 тысяч заданий и спасли сотни жизней. Из них 15 тысяч заданий касались пожаров, в том числе и лесных, которые бушевали в Грузии весной и осенью.
Кроме того, спасатели осуществили 30 тысяч спасательных операций за год и спасли сотни жизней пострадавших от пожаров, ДТП и др.
В прошлом году пожарной службе передали более 50 единиц новой техники, в том числе 30 новых пожарных машин. Для службы было построено три новых здания. Также в 2020 году повысилась и зарплата пожарных, при этом водолазы-спасатели в прошлом году стали получать в два раза больше. Также для всех смен была введена система бесплатного питания.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.