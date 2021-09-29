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Новую пожарную часть построят на востоке Грузии
Новую пожарную часть построят на востоке Грузии
Новое здание пожарно-спасательной службы оборудуют по современным стандартам, что значительно улучшит условия труда пожарных 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T13:13+0400
2021-09-29T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Новая пожарная часть появится в Каспском муниципалитете (регион Шида Картли) в марте 2022 года, говорится в сообщении на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в Facebook.В течение многих лет пожарно-спасательное управление в Каспи находилось в старом здании, которое не соответствовало требованиям пожарных. Новое здание пожарно-спасательной службы Каспи будет оборудовано по современным стандартам, что значительно улучшит условия труда пожарных.Первый в регионе завод энергоэффективных стройматериалов открылся в Тбилиси &gt;&gt;&gt;На реализацию проекта из государственного бюджета выделено более одного миллиона лари. С процессом строительства на месте ознакомились глава Службы по управлению ЧС Темур Мгебришвили, депутат парламента Ираклий Мезурнишвили, вместе с представителями местных властей.Служба по управлению ЧС – структура МВД Грузии, которая объединяет пожарные и спасательные службы, в том числе и спасателей, работающих на грузинских пляжах.В 2020 году пожарные и спасатели Грузии выполнили 45 тысяч заданий и спасли сотни жизней. Из них 15 тысяч заданий касались пожаров, в том числе и лесных, которые бушевали в Грузии весной и осенью.Кроме того, спасатели осуществили 30 тысяч спасательных операций за год и спасли сотни жизней пострадавших от пожаров, ДТП и др.В прошлом году пожарной службе передали более 50 единиц новой техники, в том числе 30 новых пожарных машин. Для службы было построено три новых здания. Также в 2020 году повысилась и зарплата пожарных, при этом водолазы-спасатели в прошлом году стали получать в два раза больше. Также для всех смен была введена система бесплатного питания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, шида картли, каспийский регион

Новую пожарную часть построят на востоке Грузии

13:13 29.09.2021
177
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПожарные спасатели на месте ЧП
Пожарные спасатели на месте ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Новое здание пожарно-спасательной службы оборудуют по современным стандартам, что значительно улучшит условия труда пожарных
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Новая пожарная часть появится в Каспском муниципалитете (регион Шида Картли) в марте 2022 года, говорится в сообщении на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в Facebook.
В течение многих лет пожарно-спасательное управление в Каспи находилось в старом здании, которое не соответствовало требованиям пожарных. Новое здание пожарно-спасательной службы Каспи будет оборудовано по современным стандартам, что значительно улучшит условия труда пожарных.
Первый в регионе завод энергоэффективных стройматериалов открылся в Тбилиси >>>
На реализацию проекта из государственного бюджета выделено более одного миллиона лари. С процессом строительства на месте ознакомились глава Службы по управлению ЧС Темур Мгебришвили, депутат парламента Ираклий Мезурнишвили, вместе с представителями местных властей.
Служба по управлению ЧС – структура МВД Грузии, которая объединяет пожарные и спасательные службы, в том числе и спасателей, работающих на грузинских пляжах.
В 2020 году пожарные и спасатели Грузии выполнили 45 тысяч заданий и спасли сотни жизней. Из них 15 тысяч заданий касались пожаров, в том числе и лесных, которые бушевали в Грузии весной и осенью.
Кроме того, спасатели осуществили 30 тысяч спасательных операций за год и спасли сотни жизней пострадавших от пожаров, ДТП и др.
В прошлом году пожарной службе передали более 50 единиц новой техники, в том числе 30 новых пожарных машин. Для службы было построено три новых здания. Также в 2020 году повысилась и зарплата пожарных, при этом водолазы-спасатели в прошлом году стали получать в два раза больше. Также для всех смен была введена система бесплатного питания.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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