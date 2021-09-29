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Первый в регионе завод энергоэффективных стройматериалов открылся в Тбилиси
Первый в регионе завод энергоэффективных стройматериалов открылся в Тбилиси
Инвестиции в проект составляют 55 миллионов лари, а в год предприятие будет производить продукцию на сумму 30 миллионов лари 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T00:08+0400
2021-09-29T00:08+0400
грузия
экономика
новости
производи в грузии
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Завод энергоэффективных высокотехнологичных строительных материалов открылся в пригороде Тбилиси – Лило.Производить энергоэффективные блоки будет немецкая компания Ytong. Инвестиции в проект составляют 55 миллионов лари. В планах трудоустроить до 200 человек. В год предприятие будет производить продукцию на сумму 30 миллионов лари."Создано первое в регионе предприятие, которое будет производить строительную продукцию высокого качества. Здесь главное, чтобы материалы, из которых изготавливается эта продукция, добыты в Грузии. Совсем скоро эта продукция заменит импортную, и в будущем у предприятия появится возможность вывозить ее на экспорт. Я всегда приветствую реализацию подобных проектов в нашем городе ", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на церемонии открытия завода.Число трудоустроенных на предприятиях Грузии начало расти &gt;&gt;В настоящее время по всему миру работает более 100 предприятий YTONG. Среди продукции бренда выделяется строительный блок, который имеет в шесть раз меньшую теплопроводность, чем стандартный строительный блок. Кроме того, по словам владельцев, блоки изготавливаются из экологически чистых материалов, отличаются прочностью и позволяют существенно экономить на коммунальных платежах.Завод открыли в рамках госпрограммы "Производи в Грузии". Реализацию проекта начала компания "Арки" в 2015 году с немецким партнером "Ксела групп", "Партнерским фондом" и TBC Bank. В 2019 году к партнерам проекта присоединилась компания "Бикеи Констракшн".Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, экономика, новости, производи в грузии

Первый в регионе завод энергоэффективных стройматериалов открылся в Тбилиси

00:08 29.09.2021
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© Facebook / Ytong Caucasus LLCЗавод энергоэффективных стройматериалов открылся в столице Грузии
Завод энергоэффективных стройматериалов открылся в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© Facebook / Ytong Caucasus LLC
Инвестиции в проект составляют 55 миллионов лари, а в год предприятие будет производить продукцию на сумму 30 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Завод энергоэффективных высокотехнологичных строительных материалов открылся в пригороде Тбилиси – Лило.
Производить энергоэффективные блоки будет немецкая компания Ytong. Инвестиции в проект составляют 55 миллионов лари. В планах трудоустроить до 200 человек. В год предприятие будет производить продукцию на сумму 30 миллионов лари.
"Создано первое в регионе предприятие, которое будет производить строительную продукцию высокого качества. Здесь главное, чтобы материалы, из которых изготавливается эта продукция, добыты в Грузии. Совсем скоро эта продукция заменит импортную, и в будущем у предприятия появится возможность вывозить ее на экспорт. Я всегда приветствую реализацию подобных проектов в нашем городе ", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на церемонии открытия завода.
Число трудоустроенных на предприятиях Грузии начало расти >>
В настоящее время по всему миру работает более 100 предприятий YTONG. Среди продукции бренда выделяется строительный блок, который имеет в шесть раз меньшую теплопроводность, чем стандартный строительный блок. Кроме того, по словам владельцев, блоки изготавливаются из экологически чистых материалов, отличаются прочностью и позволяют существенно экономить на коммунальных платежах.
Завод открыли в рамках госпрограммы "Производи в Грузии". Реализацию проекта начала компания "Арки" в 2015 году с немецким партнером "Ксела групп", "Партнерским фондом" и TBC Bank. В 2019 году к партнерам проекта присоединилась компания "Бикеи Констракшн".
Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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