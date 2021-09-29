https://sputnik-georgia.ru/20210929/pervyy-v-regione-zavod-energoeffektivnykh-stroymaterialov-otkrylsya-v-tbilisi-259987391.html

Первый в регионе завод энергоэффективных стройматериалов открылся в Тбилиси

Первый в регионе завод энергоэффективных стройматериалов открылся в Тбилиси

Инвестиции в проект составляют 55 миллионов лари, а в год предприятие будет производить продукцию на сумму 30 миллионов лари 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T00:08+0400

2021-09-29T00:08+0400

2021-09-29T00:08+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Завод энергоэффективных высокотехнологичных строительных материалов открылся в пригороде Тбилиси – Лило.Производить энергоэффективные блоки будет немецкая компания Ytong. Инвестиции в проект составляют 55 миллионов лари. В планах трудоустроить до 200 человек. В год предприятие будет производить продукцию на сумму 30 миллионов лари."Создано первое в регионе предприятие, которое будет производить строительную продукцию высокого качества. Здесь главное, чтобы материалы, из которых изготавливается эта продукция, добыты в Грузии. Совсем скоро эта продукция заменит импортную, и в будущем у предприятия появится возможность вывозить ее на экспорт. Я всегда приветствую реализацию подобных проектов в нашем городе ", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на церемонии открытия завода.Число трудоустроенных на предприятиях Грузии начало расти >>В настоящее время по всему миру работает более 100 предприятий YTONG. Среди продукции бренда выделяется строительный блок, который имеет в шесть раз меньшую теплопроводность, чем стандартный строительный блок. Кроме того, по словам владельцев, блоки изготавливаются из экологически чистых материалов, отличаются прочностью и позволяют существенно экономить на коммунальных платежах.Завод открыли в рамках госпрограммы "Производи в Грузии". Реализацию проекта начала компания "Арки" в 2015 году с немецким партнером "Ксела групп", "Партнерским фондом" и TBC Bank. В 2019 году к партнерам проекта присоединилась компания "Бикеи Констракшн".Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, экономика, новости, производи в грузии