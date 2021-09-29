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Премьер-министр Грузии отправится с визитом в Баку
Премьер-министр Грузии отправится с визитом в Баку
В ближайшее время премьер также собирается отправиться в Ереван, где встретится с премьер-министром Армении Николой Пашиняном 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T00:20+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду посетит Баку с визитом."Я завтра еду в Баку, где у меня будет встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которого я уважаю и с которым у нас есть доверие", - сказал Гарибашвили в эфире телеканала Imedi.По его словам, основной темой визита станет "мирная инициатива соседства".Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения &gt;&gt;Кроме того, по словам премьера, он в ближайшее время собирается отправиться в Ереван, где будет обсуждать тот же вопрос с премьер-министром Армении Николой Пашиняном.Ранее Гарибашвили, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил создать "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе. Она включает в себя создание в Тбилиси платформу для переговоров на высоком уровне Баку и Еревана при участии западных партнеров.Грузия в июне способствовала освобождению 15 задержанных армянских солдат, а также передаче Азербайджану карты минных полей в Карабахе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, азербайджан, ираклий гарибашвили, армения, внешняя политика грузии

Премьер-министр Грузии отправится с визитом в Баку

00:20 29.09.2021
245
© courtesy of Miho NeimanВид на Пламенные башни в городе Баку
Вид на Пламенные башни в городе Баку - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© courtesy of Miho Neiman
В ближайшее время премьер также собирается отправиться в Ереван, где встретится с премьер-министром Армении Николой Пашиняном
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду посетит Баку с визитом.
"Я завтра еду в Баку, где у меня будет встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которого я уважаю и с которым у нас есть доверие", - сказал Гарибашвили в эфире телеканала Imedi.
По его словам, основной темой визита станет "мирная инициатива соседства".
Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения >>
Кроме того, по словам премьера, он в ближайшее время собирается отправиться в Ереван, где будет обсуждать тот же вопрос с премьер-министром Армении Николой Пашиняном.
Ранее Гарибашвили, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил создать "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе. Она включает в себя создание в Тбилиси платформу для переговоров на высоком уровне Баку и Еревана при участии западных партнеров.
Грузия в июне способствовала освобождению 15 задержанных армянских солдат, а также передаче Азербайджану карты минных полей в Карабахе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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