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Премьер-министр Грузии отправится с визитом в Баку

Премьер-министр Грузии отправится с визитом в Баку

В ближайшее время премьер также собирается отправиться в Ереван, где встретится с премьер-министром Армении Николой Пашиняном 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T00:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду посетит Баку с визитом."Я завтра еду в Баку, где у меня будет встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которого я уважаю и с которым у нас есть доверие", - сказал Гарибашвили в эфире телеканала Imedi.По его словам, основной темой визита станет "мирная инициатива соседства".Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения >>Кроме того, по словам премьера, он в ближайшее время собирается отправиться в Ереван, где будет обсуждать тот же вопрос с премьер-министром Армении Николой Пашиняном.Ранее Гарибашвили, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил создать "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе. Она включает в себя создание в Тбилиси платформу для переговоров на высоком уровне Баку и Еревана при участии западных партнеров.Грузия в июне способствовала освобождению 15 задержанных армянских солдат, а также передаче Азербайджану карты минных полей в Карабахе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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