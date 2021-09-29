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Президент Грузии встретилась с Эммануэлем Макроном в Париже

Президент Грузии встретилась с Эммануэлем Макроном в Париже

Глава грузинского государства в Париже приняла участие в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Первой демократической Республики Грузия Францией 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T11:24+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили завершила свой рабочий визит в Париж встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает администрация главы грузинского государства.Президенты двух стран почтили память павших во имя Франции минутой молчания и возложили венок на могилу Неизвестного солдата у Триумфальной арки.Президент Грузии прибыла с рабочим визитом во Францию>>На церемонии были исполнены государственные гимны Грузии и Франции. После этого Макрон и Зурабишвили представили друг другу делегации.После завершения церемонии состоялась встреча Саломе Зурабишвили и Эммануэля Макрона.Зурабишвили прибыла с рабочим визитом во Францию 26 сентября. В рамках визита глава грузинского государства приняла участие в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Первой демократической Республики Грузия Францией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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