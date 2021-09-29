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Глава министерства обороны Грузии прыгнул с парашютом
Глава министерства обороны Грузии прыгнул с парашютом
До прыжка Джуаншер Бурчуладзе прошел специальную подготовку и инструктаж 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T13:57+0400
2021-09-29T13:57+0400
2021-09-29T14:43+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе для поднятия боевого духа грузинских военных отработал десантирование на воду, говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.Личный состав Сил специальных операций оборонного ведомства Грузии проходит программу парашютной подготовки, которая предусматривает десантирование на воду.До конца года у Грузии будет шесть модернизированных Су-25>>До прыжка с парашютом Бурчуладзе прошел спецподготовку – теорию, практику, а также элементы безопасности.Прыжок с парашютом производился с модернизированного и обновленного самолета Ан-2 командования авиацией и ПВО, который взлетел с территории Тбилисского авиационного завода "Тбилавиамшени".Государственный военный научно-технический центр "Дельта", на базе которого Грузия разрабатывает и производит военную технику, существует с 2010 года. Он объединяет шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и находится в ведении министерства обороны Грузии."Дельта" производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Центр уже экспортирует свою продукцию за рубеж.Военные учения Agile Spirit 2021 стартовали в Грузии>>Активная фаза обновления авиационного парка началась в августе 2020 года, а капитальный ремонт самолетов, принадлежащих Силам обороны, завершится к концу 2022 года.Помимо ремонта летательных аппаратов, летчики и технический персонал проходят переподготовку по своей квалификации и специальностям. Обучение персонала проводится как на месте, так и при поддержке дружественных стран и стран-партнеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, оборона
Глава министерства обороны Грузии прыгнул с парашютом
13:57 29.09.2021 (обновлено: 14:43 29.09.2021)
До прыжка Джуаншер Бурчуладзе прошел специальную подготовку и инструктаж
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik.
Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе для поднятия боевого духа грузинских военных отработал десантирование на воду, говорится в сообщении на сайте
оборонного ведомства.
Личный состав Сил специальных операций оборонного ведомства Грузии проходит программу парашютной подготовки, которая предусматривает десантирование на воду.
До прыжка с парашютом Бурчуладзе прошел спецподготовку – теорию, практику, а также элементы безопасности.
Прыжок с парашютом производился с модернизированного и обновленного самолета Ан-2 командования авиацией и ПВО, который взлетел с территории Тбилисского авиационного завода "Тбилавиамшени".
"Военные проходят подготовку на летательных аппаратах, отремонтированных в "Дельта". Самолеты АН-2 не функционировали в течение нескольких лет", – заявил министр.
Государственный военный научно-технический центр "Дельта", на базе которого Грузия разрабатывает и производит военную технику, существует с 2010 года. Он объединяет шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и находится в ведении министерства обороны Грузии.
"Дельта" производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Центр уже экспортирует свою продукцию за рубеж.
Активная фаза обновления авиационного парка началась в августе 2020 года, а капитальный ремонт самолетов, принадлежащих Силам обороны, завершится к концу 2022 года.
Помимо ремонта летательных аппаратов, летчики и технический персонал проходят переподготовку по своей квалификации и специальностям. Обучение персонала проводится как на месте, так и при поддержке дружественных стран и стран-партнеров.
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