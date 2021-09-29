https://sputnik-georgia.ru/20210929/raboty-po-ukrepleniyu-opolznya-v-rayone-vashlidzhvari-zaversheny---kaladze-260011334.html

Работы по укреплению оползня в районе Вашлиджвари завершены - Каладзе

Работы по укреплению оползня в районе Вашлиджвари завершены - Каладзе

Градоначальник уверяет, что жителям и гостям столицы больше не стоит опасаться оползня в районе Вашлиджвари 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T18:15+0400

2021-09-29T18:15+0400

2021-09-29T18:25+0400

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тбилиси

каха каладзе

оползень в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Работы по укреплению оползневой массы на склоне Вашлиджвари в Тбилиси завершены, об этом заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.Мэр напомнил, что автомобильное движение на улице Мачавариани, прилегающей к склону, полностью восстановлено.По его словам, это место уже давно не представляет опасности, сейчас ведутся работы по озеленению склона. Также будет установлена водосточная система, чтобы склон был изолирован от больших объемов воды.Движение на улице Мачавариани было перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона могло сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ, тем самым движение оползня было приостановлено.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, тбилиси, каха каладзе, оползень в тбилиси