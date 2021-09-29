Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210929/raboty-po-ukrepleniyu-opolznya-v-rayone-vashlidzhvari-zaversheny---kaladze-260011334.html
Работы по укреплению оползня в районе Вашлиджвари завершены - Каладзе
Работы по укреплению оползня в районе Вашлиджвари завершены - Каладзе
Градоначальник уверяет, что жителям и гостям столицы больше не стоит опасаться оползня в районе Вашлиджвари 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T18:15+0400
2021-09-29T18:25+0400
общество
новости
тбилиси
каха каладзе
оползень в тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/09/251418333_250:182:1267:754_1920x0_80_0_0_4728db0006600338a227c953f8effc86.jpg
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Работы по укреплению оползневой массы на склоне Вашлиджвари в Тбилиси завершены, об этом заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.Мэр напомнил, что автомобильное движение на улице Мачавариани, прилегающей к склону, полностью восстановлено.По его словам, это место уже давно не представляет опасности, сейчас ведутся работы по озеленению склона. Также будет установлена водосточная система, чтобы склон был изолирован от больших объемов воды.Движение на улице Мачавариани было перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона могло сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ, тем самым движение оползня было приостановлено.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/09/251418333_474:168:1257:755_1920x0_80_0_0_0ed14bebc560754638b3b922aa3f920c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, тбилиси, каха каладзе, оползень в тбилиси

Работы по укреплению оползня в районе Вашлиджвари завершены - Каладзе

18:15 29.09.2021 (обновлено: 18:25 29.09.2021)
232
© Facebook / Tbilisi City Hall Оползневая зона в микрорайоне Вашлиджвари в Сабуртало
Оползневая зона в микрорайоне Вашлиджвари в Сабуртало - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© Facebook / Tbilisi City Hall
Градоначальник уверяет, что жителям и гостям столицы больше не стоит опасаться оползня в районе Вашлиджвари
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Работы по укреплению оползневой массы на склоне Вашлиджвари в Тбилиси завершены, об этом заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Мэр напомнил, что автомобильное движение на улице Мачавариани, прилегающей к склону, полностью восстановлено.
"Сегодня хочу вам сказать, что укрепление склона полностью завершено. Вы знаете, что в течение этого времени были осуществлены масштабные работы в оползневой зоне: была установлена система мониторинга… Со склона был снят большой объем земли, были поставлены так называемые ограждения, были осуществлены буровые работы и цементация", - сказал Каладзе.
По его словам, это место уже давно не представляет опасности, сейчас ведутся работы по озеленению склона. Также будет установлена водосточная система, чтобы склон был изолирован от больших объемов воды.
Движение на улице Мачавариани было перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона могло сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.
В Тбилиси паника: гигантский оползень угрожает городу - видео - Sputnik Грузия, 1920, 29.03.2021
В Тбилиси паника: гигантский оползень угрожает городу - видео
29 марта, 16:45
3805
Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ, тем самым движение оползня было приостановлено.
Читайте также:
Геологи заговорили об эвакуации населения из оползневой зоны в Тбилиси
Еще одна оползневая зона в окрестностях Тбилиси - специалисты приступили к ее изучению
На склоне Вашлиджвари в Тбилиси снова появились трещины
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
010000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:31Меньше пробок: в Тбилиси построят новый автомобильный мост
18:15Работы по укреплению оползня в районе Вашлиджвари завершены - Каладзе
17:02В Тбилиси восстановят первую грузинскую нотную типографию
16:32Новые вызовы и возможности: о чем говорили лидеры Грузии и Азербайджана в Баку
16:16Грузия получит два новейших препарата против коронавируса
15:46Альбом, обложку которого создал дизайнер из Грузии, занял второе место на Spotify
15:31Грузия начинает вакцинацию детей старше 12 лет
15:15Празднование "Тбилисоба - 2021" отменяется из-за коронавируса
14:59В Тбилиси появится новая достопримечательность – "Базар на Орбелиани"
14:44Гарибашвили встретился с Алиевым в Баку
14:27София Чкония: моя цель – сделать Киев центром искусства и моды
14:12Наблюдатели, СМИ и избирательные субъекты сдадут тест на COVID-19 в день выборов
13:57Глава министерства обороны Грузии прыгнул с парашютом
13:42Большое количество наркотиков изъято в Западной Грузии – задержаны два человека
13:13Новая пожарная часть будет построена на востоке Грузии
12:55Дожди, град и туман - синоптики предупреждают о похолодании в Грузии
12:40Два грузинских дзюдоиста возглавили мировой рейтинг
12:36Красота подводного мира: определились победители Ocean Photographer of the Year 2021
12:24В Баку состоится заседание грузино-азербайджанской экономической комиссии
11:54COVID-статистика Грузии – последние данные