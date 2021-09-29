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В Тбилиси появится новая достопримечательность – "Базар на Орбелиани"

В Тбилиси появится новая достопримечательность – "Базар на Орбелиани"

Авторы проекта считают, что у него нет аналогов не только в Тбилиси, но и в регионе 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T14:59+0400

2021-09-29T14:59+0400

2021-09-29T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Современный аграрный рынок и огромный фудкорт в скором времени откроются на площади Орбелиани в центре Тбилиси, об этом рассказала Sputnik Грузия менеджер по маркетингу проекта "Базар на Орбелиани" Тамуна Месаркишвили.Объект расположится в историческом здании, где до недавнего времени функционировал торгово-развлекательный центр. На этом же месте в начале 20-го века работал Колхозный рынок. Сейчас реновация здания находится в завершающей стадии, новый комплекс начнет принимать посетителей уже в ноябре.Искусственный остров построят в Черном море у берегов Грузии>>"На разработку концепции проекта ушло три года. А ремонтные работы в здании ведутся уже год", – говорит Месаркишвили.На первом этаже "Базара на Орбелиани" будут работать до 35 ресторанов с разной гастрономической концепцией, на втором – аграрный рынок на 200 мест, а на третьем – обустроят веранду, откуда будет открываться вид на город. Месаркишвили отметила, что веранда будет доступна для гостей как в летнее, так и в зимнее время года.Месаркишвили отметила, что место будет интересно не только туристам, но и местным жителям как с точки зрения покупки свежих продуктов, так и с точки зрения времяпровождения.Она добавила, что объект поможет фермерам позиционировать себя как независимых игроков, запустить собственный бренд, который станет узнаваемым. В новом комплексе также будет большое пространство для проведения кулинарных мастер-классов и дегустаций.Подобные проекты успешно работают в Нью-Йорке, Мадриде, Барселоне, Риме, Будапеште, Лондоне, Лиссабоне, Токио, Тель-Авиве и многих других городах.Площадь Орбелиани и прилегающая к ней территория недавно была отреставрирована, проект завершили в июне 2019 года. В результате в Тбилиси появилась еще одна пешеходная зона, которая включает площадь Орбелиани, часть улиц Атонели, Пурцеладзе и Пхови. На первых этажах зданий новой пешеходной зоны размещены торговые объекты, рестораны и кафе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, туризм, тбилиси