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В Тбилиси восстановят первую грузинскую нотную типографию
В Тбилиси восстановят первую грузинскую нотную типографию
Типография находится на территории дома Ильи Чавчавадзе и составляет часть музейного комплекса 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T17:02+0400
2021-09-29T17:02+0400
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Первая в Грузии нотная типография будет восстановлена в Тбилиси, об этом сообщил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.Речь идет о ремонте типографии, которая находилась на территории дома-музея выдающегося грузинского писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.Празднование "Тбилисоба - 2021" отменяется из-за коронавируса&gt;&gt;"В доме Ильи Чавчавадзе были размещены редакция газеты "Иберия" и типография. В будущем планируется, чтобы здесь была восстановлена первая грузинская нотная типография", - заявил Каладзе.По словам градоначальника, в восстановленном музее Илии Чавчавадзе в последние дни побывало много посетителей."Несколько дней назад на улице Джавахишвили, 7 открылся обновленный музей Ильи Чавчавадзе. Здание было в тяжелом состоянии, и в его восстановление было вложено немало труда. С большим вкусом и с соблюдением всей аутентичности были обновлены все комнаты, уголки и выставочные пространства", - сказал Каладзе.Музей Ильи Чавчавадзе был открыт в Тбилиси в 1987 г, в год 150-летия со дня рождения выдающегося грузинского писателя и общественного деятеля.Музейный комплекс кроме непосредственно дома включает башню, винный погреб, амбар, водяную мельницу, хлебопекарню, редакцию газеты "Иберия" и типографию. Музей занимает трёхэтажный дом, в котором Чавчавадзе проживал вместе с супругой и сестрой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе

В Тбилиси восстановят первую грузинскую нотную типографию

17:02 29.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - памятник Вахтангу Горгасали
Вид на город Тбилиси - памятник Вахтангу Горгасали - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Типография находится на территории дома Ильи Чавчавадзе и составляет часть музейного комплекса
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Первая в Грузии нотная типография будет восстановлена в Тбилиси, об этом сообщил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Речь идет о ремонте типографии, которая находилась на территории дома-музея выдающегося грузинского писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.
Празднование "Тбилисоба - 2021" отменяется из-за коронавируса>>
"В доме Ильи Чавчавадзе были размещены редакция газеты "Иберия" и типография. В будущем планируется, чтобы здесь была восстановлена первая грузинская нотная типография", - заявил Каладзе.
По словам градоначальника, в восстановленном музее Илии Чавчавадзе в последние дни побывало много посетителей.
"Несколько дней назад на улице Джавахишвили, 7 открылся обновленный музей Ильи Чавчавадзе. Здание было в тяжелом состоянии, и в его восстановление было вложено немало труда. С большим вкусом и с соблюдением всей аутентичности были обновлены все комнаты, уголки и выставочные пространства", - сказал Каладзе.
Музей Ильи Чавчавадзе был открыт в Тбилиси в 1987 г, в год 150-летия со дня рождения выдающегося грузинского писателя и общественного деятеля.
Музейный комплекс кроме непосредственно дома включает башню, винный погреб, амбар, водяную мельницу, хлебопекарню, редакцию газеты "Иберия" и типографию. Музей занимает трёхэтажный дом, в котором Чавчавадзе проживал вместе с супругой и сестрой.
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