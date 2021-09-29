https://sputnik-georgia.ru/20210929/v-tbilisi-vosstanovyat-pervuyu-gruzinskuyu-notnuyu-tipografiyu-260009752.html

В Тбилиси восстановят первую грузинскую нотную типографию

В Тбилиси восстановят первую грузинскую нотную типографию

Типография находится на территории дома Ильи Чавчавадзе и составляет часть музейного комплекса 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T17:02+0400

2021-09-29T17:02+0400

2021-09-29T17:02+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Первая в Грузии нотная типография будет восстановлена в Тбилиси, об этом сообщил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.Речь идет о ремонте типографии, которая находилась на территории дома-музея выдающегося грузинского писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.Празднование "Тбилисоба - 2021" отменяется из-за коронавируса>>"В доме Ильи Чавчавадзе были размещены редакция газеты "Иберия" и типография. В будущем планируется, чтобы здесь была восстановлена первая грузинская нотная типография", - заявил Каладзе.По словам градоначальника, в восстановленном музее Илии Чавчавадзе в последние дни побывало много посетителей."Несколько дней назад на улице Джавахишвили, 7 открылся обновленный музей Ильи Чавчавадзе. Здание было в тяжелом состоянии, и в его восстановление было вложено немало труда. С большим вкусом и с соблюдением всей аутентичности были обновлены все комнаты, уголки и выставочные пространства", - сказал Каладзе.Музей Ильи Чавчавадзе был открыт в Тбилиси в 1987 г, в год 150-летия со дня рождения выдающегося грузинского писателя и общественного деятеля.Музейный комплекс кроме непосредственно дома включает башню, винный погреб, амбар, водяную мельницу, хлебопекарню, редакцию газеты "Иберия" и типографию. Музей занимает трёхэтажный дом, в котором Чавчавадзе проживал вместе с супругой и сестрой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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