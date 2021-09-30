https://sputnik-georgia.ru/20210930/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-743-260029930.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 743
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 743
За последние 24 часа от коронавируса скончались 29 человек, вылечились 2 266 пациентов, а с начала пандемии – 585 071 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T10:49+0400
2021-09-30T10:49+0400
2021-09-30T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 743. Скончались 29 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 613 012 случаев заражения. Грузия получит два новейших препарата против коронавируса>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 266 человек, с начала пандемии – 585 071. Скончались 8 946.За сутки сделано 36 047 тестов, в том числе 20 685 на антиген и 15 362 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 4,84%, за последние 14 дней – 6,04%, за последние семь дней – 5,65%.К этому времени в Грузии сделано 1 785 862 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 10 347.В карантине в данное время находятся 52 человека, в стационарах – 4 223, в ковид-гостиницах – 734.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 743
10:49 30.09.2021 (обновлено: 11:00 30.09.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 29 человек, вылечились 2 266 пациентов, а с начала пандемии – 585 071
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 743. Скончались 29 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 613 012 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 266 человек, с начала пандемии – 585 071. Скончались 8 946.
За сутки сделано 36 047 тестов, в том числе 20 685 на антиген и 15 362 ПЦР-теста.
Показатель инфицирования: за сутки – 4,84%, за последние 14 дней – 6,04%, за последние семь дней – 5,65%.
К этому времени в Грузии сделано 1 785 862 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 10 347.
В карантине в данное время находятся 52 человека, в стационарах – 4 223, в ковид-гостиницах – 734.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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