https://sputnik-georgia.ru/20210930/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-743-260029930.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 743

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 743

За последние 24 часа от коронавируса скончались 29 человек, вылечились 2 266 пациентов, а с начала пандемии – 585 071 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T10:49+0400

2021-09-30T10:49+0400

2021-09-30T11:00+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260027660_0:412:2609:1879_1920x0_80_0_0_ff88d372786dc046d9da80a7fbebcbee.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 743. Скончались 29 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 613 012 случаев заражения. Грузия получит два новейших препарата против коронавируса>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 266 человек, с начала пандемии – 585 071. Скончались 8 946.За сутки сделано 36 047 тестов, в том числе 20 685 на антиген и 15 362 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 4,84%, за последние 14 дней – 6,04%, за последние семь дней – 5,65%.К этому времени в Грузии сделано 1 785 862 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 10 347.В карантине в данное время находятся 52 человека, в стационарах – 4 223, в ковид-гостиницах – 734.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19