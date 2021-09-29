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Грузия получит два новейших препарата против коронавируса
Грузия получит два новейших препарата против коронавируса
Оба препарата - барицитиниб и моноклональные антитела - новейшее слово в лечении коронавируса 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T16:16+0400
2021-09-29T16:16+0400
2021-09-29T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Два новейших препарата против коронавируса получит Грузия на этой неделе и во второй половине октября, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе журналистам.По словам главного инфекциониста Грузии, эти препараты серьезно снижают риски обострения состояния инфицированных пациентов.Сколько людей вакцинируется в Грузии добровольно? Прогноз главного эпидемиолога>>По его словам, на данный момент всего несколько стран используют их. Это США, Великобритания, Италия, Япония."Грузия будет одной из первых, которая начнет применять эти медикаменты", - подчеркнул Церцвадзе.Моноклональные антитела – это один из способов иммунной системы атаковать чужеродные вещества в организме с использованием антител. Их называют терапией будущего. Грузия имеет опыт использования моноклональных антител, поскольку была включена в клинические испытания препарата.Медики в Грузии получат денежные бонусы за вакцинацию людей старше 60 лет>>Моноклональные антитела используются во время разных заболеваний. Это антитела, которые с абсолютной точностью садятся на мишень и уничтожают ее. Моноклональные антитела против коронавируса уже созданы, и их цель - нейтрализовать вирус, попавший в организм человека. Испытание этих антител началось в США и еще в нескольких ведущих странах мира. По прямой рекомендации американского ученого-медика, иммунолога и инфекциониста Энтони Фаучи Грузия попала в число стран-участников клинического испытания.Что же касается барицитиниба, то клинические испытания показали, что этот препарат, используемый для лечения ревматоидного артрита, ускоряет процесс выздоровления инфицированных коронавирусом пациентов. Особенно в случае необходимости искусственной вентиляции легких. Барицитиниб - противовоспалительный препарат, он блокирует внутриклеточные сигнальные пути. Механизм такого эффекта может быть связан как с противовоспалительным действием препарата, так и со снижением проникновения коронавируса в клетки-мишени. Кроме того, барицитиниб нормализует уровень лимфоцитов у пациентов с COVID-19.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, коронавирус covid-19
Грузия получит два новейших препарата против коронавируса
16:16 29.09.2021 (обновлено: 16:43 29.09.2021)
Оба препарата - барицитиниб и моноклональные антитела - новейшее слово в лечении коронавируса
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Два новейших препарата против коронавируса получит Грузия на этой неделе и во второй половине октября, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе журналистам.
По словам главного инфекциониста Грузии, эти препараты серьезно снижают риски обострения состояния инфицированных пациентов.
"Мы получим два принципиально новых медикамента. Один – это барицитиниб, второй – моноклональные антитела. Оба медикамента являются последним словом в лечении коронавируса и на сегодняшний день считаются самыми обнадеживающими медикаментами", - заявил Церцвадзе.
По его словам, на данный момент всего несколько стран используют их. Это США, Великобритания, Италия, Япония.
"Грузия будет одной из первых, которая начнет применять эти медикаменты", - подчеркнул Церцвадзе.
Моноклональные антитела – это один из способов иммунной системы атаковать чужеродные вещества в организме с использованием антител. Их называют терапией будущего. Грузия имеет опыт использования моноклональных антител, поскольку была включена в клинические испытания препарата.
Моноклональные антитела используются во время разных заболеваний. Это антитела, которые с абсолютной точностью садятся на мишень и уничтожают ее. Моноклональные антитела против коронавируса уже созданы, и их цель - нейтрализовать вирус, попавший в организм человека. Испытание этих антител началось в США и еще в нескольких ведущих странах мира. По прямой рекомендации американского ученого-медика, иммунолога и инфекциониста Энтони Фаучи Грузия попала в число стран-участников клинического испытания.
Что же касается барицитиниба, то клинические испытания показали, что этот препарат, используемый для лечения ревматоидного артрита, ускоряет процесс выздоровления инфицированных коронавирусом пациентов. Особенно в случае необходимости искусственной вентиляции легких.
Барицитиниб - противовоспалительный препарат, он блокирует внутриклеточные сигнальные пути. Механизм такого эффекта может быть связан как с противовоспалительным действием препарата, так и со снижением проникновения коронавируса в клетки-мишени. Кроме того, барицитиниб нормализует уровень лимфоцитов у пациентов с COVID-19.
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