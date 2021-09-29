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Грузия получит два новейших препарата против коронавируса

Грузия получит два новейших препарата против коронавируса

Оба препарата - барицитиниб и моноклональные антитела - новейшее слово в лечении коронавируса 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T16:16+0400

2021-09-29T16:16+0400

2021-09-29T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Два новейших препарата против коронавируса получит Грузия на этой неделе и во второй половине октября, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе журналистам.По словам главного инфекциониста Грузии, эти препараты серьезно снижают риски обострения состояния инфицированных пациентов.Сколько людей вакцинируется в Грузии добровольно? Прогноз главного эпидемиолога>>По его словам, на данный момент всего несколько стран используют их. Это США, Великобритания, Италия, Япония."Грузия будет одной из первых, которая начнет применять эти медикаменты", - подчеркнул Церцвадзе.Моноклональные антитела – это один из способов иммунной системы атаковать чужеродные вещества в организме с использованием антител. Их называют терапией будущего. Грузия имеет опыт использования моноклональных антител, поскольку была включена в клинические испытания препарата.Медики в Грузии получат денежные бонусы за вакцинацию людей старше 60 лет>>Моноклональные антитела используются во время разных заболеваний. Это антитела, которые с абсолютной точностью садятся на мишень и уничтожают ее. Моноклональные антитела против коронавируса уже созданы, и их цель - нейтрализовать вирус, попавший в организм человека. Испытание этих антител началось в США и еще в нескольких ведущих странах мира. По прямой рекомендации американского ученого-медика, иммунолога и инфекциониста Энтони Фаучи Грузия попала в число стран-участников клинического испытания.Что же касается барицитиниба, то клинические испытания показали, что этот препарат, используемый для лечения ревматоидного артрита, ускоряет процесс выздоровления инфицированных коронавирусом пациентов. Особенно в случае необходимости искусственной вентиляции легких. Барицитиниб - противовоспалительный препарат, он блокирует внутриклеточные сигнальные пути. Механизм такого эффекта может быть связан как с противовоспалительным действием препарата, так и со снижением проникновения коронавируса в клетки-мишени. Кроме того, барицитиниб нормализует уровень лимфоцитов у пациентов с COVID-19.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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