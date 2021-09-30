https://sputnik-georgia.ru/20210930/irina-sheyk-v-obraze-ekzoticheskogo-tsvetka-ukrasila-kovrovuyu-dorozhku--260042006.html

Ирина Шейк в образе экзотического цветка украсила ковровую дорожку

Ирина Шейк в образе экзотического цветка украсила ковровую дорожку

Супермодель прилетела в Париж, где продемонстрировала свой утонченный вкус и уделила особое внимание деталям своего модного образа 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T15:56+0400

2021-09-30T15:56+0400

2021-09-30T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Российская супермодель Ирина Шейк вышла в свет в Париже и удивила поклонников своим нарядом: на ковровой дорожке звезда предстала в образе экзотического цветка. В конце сентября в музее декоративного искусства в Париже прошла выставка, посвященная творчеству дизайнера Тьерри Мюглера. Отдать дань уважения модельеру пришли многие звезды, в том числе Шейк. Звезда позировала на ковровой дорожке в облегающем наряде от Mugler – в платье, расшитом переливающимися пайетками, в котором напоминала экзотический цветок. Роскошный наряд подчеркнул осиную талию модели и выдающиеся формы ее фигуры. Свой лук Ирина дополнила длинными прозрачными перчатками. Шейк распустила свои длинные локоны и сделала натуральный макияж. На фото из Инстаграм супрезвезда позировала не только в одиночестве, но и в компании коллег. В том числе певицы Карди Би, которая недавно снова стала мамой. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ирина шейк, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды