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Ирина Шейк в образе экзотического цветка украсила ковровую дорожку
Ирина Шейк в образе экзотического цветка украсила ковровую дорожку
Супермодель прилетела в Париж, где продемонстрировала свой утонченный вкус и уделила особое внимание деталям своего модного образа 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T15:56+0400
2021-09-30T15:56+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Российская супермодель Ирина Шейк вышла в свет в Париже и удивила поклонников своим нарядом: на ковровой дорожке звезда предстала в образе экзотического цветка. В конце сентября в музее декоративного искусства в Париже прошла выставка, посвященная творчеству дизайнера Тьерри Мюглера. Отдать дань уважения модельеру пришли многие звезды, в том числе Шейк. Звезда позировала на ковровой дорожке в облегающем наряде от Mugler – в платье, расшитом переливающимися пайетками, в котором напоминала экзотический цветок. Роскошный наряд подчеркнул осиную талию модели и выдающиеся формы ее фигуры. Свой лук Ирина дополнила длинными прозрачными перчатками. Шейк распустила свои длинные локоны и сделала натуральный макияж. На фото из Инстаграм супрезвезда позировала не только в одиночестве, но и в компании коллег. В том числе певицы Карди Би, которая недавно снова стала мамой. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ирина шейк, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды

Ирина Шейк в образе экзотического цветка украсила ковровую дорожку

15:56 30.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМодель Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
Модель Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Супермодель прилетела в Париж, где продемонстрировала свой утонченный вкус и уделила особое внимание деталям своего модного образа
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Российская супермодель Ирина Шейк вышла в свет в Париже и удивила поклонников своим нарядом: на ковровой дорожке звезда предстала в образе экзотического цветка.
В конце сентября в музее декоративного искусства в Париже прошла выставка, посвященная творчеству дизайнера Тьерри Мюглера. Отдать дань уважения модельеру пришли многие звезды, в том числе Шейк.
Звезда позировала на ковровой дорожке в облегающем наряде от Mugler – в платье, расшитом переливающимися пайетками, в котором напоминала экзотический цветок.
Роскошный наряд подчеркнул осиную талию модели и выдающиеся формы ее фигуры. Свой лук Ирина дополнила длинными прозрачными перчатками. Шейк распустила свои длинные локоны и сделала натуральный макияж.
На фото из Инстаграм супрезвезда позировала не только в одиночестве, но и в компании коллег. В том числе певицы Карди Би, которая недавно снова стала мамой.
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