https://sputnik-georgia.ru/20210917/bylo-ili-net-irina-sheyk-rasskazala-o-romane-s-kane-uestom-i-vsekh-zaputala---259671806.html

Было или нет? Ирина Шейк рассказала о романе с Канье Уэстом и всех запутала

Было или нет? Ирина Шейк рассказала о романе с Канье Уэстом и всех запутала

Супермодель, наконец, прокомментировала свои отношения с экс-супругом Ким Кардашьян и вызвала еще больше вопросов у фанатов 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T11:36+0400

2021-09-17T11:36+0400

2021-09-17T11:45+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ким кардашьян

ирина шейк

канье уэст

зарубежные звезды

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Модель Ирина Шейк впервые прокомментировала свой роман с рэпером Канье Уэстом – новое интервью звезды вызвало еще больше вопросов у фанатов. В конце весны в Сеть попала информация о том, что экс-муж Ким Кардашьян начал отношения с Шейк. Также появились фото репортеров, подтверждающие, что свой день рождения рэпер провел вместе с моделью в Провансе. Правда, через пару месяцев в СМИ заговорили о расставании пары с инициативы Ирины. На днях Шейк дала интервью журналу Highsnobiety, где высказалась о своем романе с Уэстом. Но ответ модели только всех запутал. "Завтра пойдут слухи, что я строю любовь со своим швейцаром, хорошо? А послезавтра с кем-то другим", – ответила звезда подиума и лишь сильнее подогрела интерес общественности. Поклонники уверены, что роман был и закончился не на самой хорошей ноте, ведь отрицать сам факт отношений с репером модель не стала.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ким кардашьян, ирина шейк, канье уэст, зарубежные звезды