https://sputnik-georgia.ru/20210917/bylo-ili-net-irina-sheyk-rasskazala-o-romane-s-kane-uestom-i-vsekh-zaputala---259671806.html
Было или нет? Ирина Шейк рассказала о романе с Канье Уэстом и всех запутала
Было или нет? Ирина Шейк рассказала о романе с Канье Уэстом и всех запутала
Супермодель, наконец, прокомментировала свои отношения с экс-супругом Ким Кардашьян и вызвала еще больше вопросов у фанатов 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T11:36+0400
2021-09-17T11:36+0400
2021-09-17T11:45+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
ирина шейк
канье уэст
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/02/252486658_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_8aa0dacd84cb7013ac65cffc52eea18b.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Модель Ирина Шейк впервые прокомментировала свой роман с рэпером Канье Уэстом – новое интервью звезды вызвало еще больше вопросов у фанатов. В конце весны в Сеть попала информация о том, что экс-муж Ким Кардашьян начал отношения с Шейк. Также появились фото репортеров, подтверждающие, что свой день рождения рэпер провел вместе с моделью в Провансе. Правда, через пару месяцев в СМИ заговорили о расставании пары с инициативы Ирины. На днях Шейк дала интервью журналу Highsnobiety, где высказалась о своем романе с Уэстом. Но ответ модели только всех запутал. "Завтра пойдут слухи, что я строю любовь со своим швейцаром, хорошо? А послезавтра с кем-то другим", – ответила звезда подиума и лишь сильнее подогрела интерес общественности. Поклонники уверены, что роман был и закончился не на самой хорошей ноте, ведь отрицать сам факт отношений с репером модель не стала.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/02/252486658_580:179:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee8e0617256e99de637a29a0d181ac15.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ким кардашьян, ирина шейк, канье уэст, зарубежные звезды
Было или нет? Ирина Шейк рассказала о романе с Канье Уэстом и всех запутала
11:36 17.09.2021 (обновлено: 11:45 17.09.2021)
Супермодель, наконец, прокомментировала свои отношения с экс-супругом Ким Кардашьян и вызвала еще больше вопросов у фанатов
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Модель Ирина Шейк впервые прокомментировала свой роман с рэпером Канье Уэстом – новое интервью звезды вызвало еще больше вопросов у фанатов.
В конце весны в Сеть попала информация о том, что экс-муж Ким Кардашьян начал отношения с Шейк. Также появились фото репортеров, подтверждающие, что свой день рождения рэпер провел вместе с моделью в Провансе. Правда, через пару месяцев в СМИ заговорили о расставании пары с инициативы Ирины.
На днях Шейк дала интервью журналу Highsnobiety
, где высказалась о своем романе с Уэстом. Но ответ модели только всех запутал.
"Завтра пойдут слухи, что я строю любовь со своим швейцаром, хорошо? А послезавтра с кем-то другим", – ответила звезда подиума и лишь сильнее подогрела интерес общественности.
Поклонники уверены, что роман был и закончился не на самой хорошей ноте, ведь отрицать сам факт отношений с репером модель не стала.
Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО
Ким Кардашьян пришла на концерт экс-супруга Канье Уэста в свадебном платье
Сошлись?
Канье Уэст и Ким Кардашьян сходили на свидание
Все кончилось, даже не начавшись
– новые детали об Ирине Шейк и Канье Уэсте
Ким Кардашьян надела слишком "опасное" мини
и шокировала Сеть