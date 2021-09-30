https://sputnik-georgia.ru/20210930/minoborony-gruzii-podaet-v-sud-na-byvshego-ministra--260041157.html

Минобороны Грузии подает в суд на бывшего министра

Минобороны Грузии подает в суд на бывшего министра

Бывший министр обороны в правительстве Саакашвили обвиняется в хищении пяти миллионов евро 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T15:26+0400

2021-09-30T15:26+0400

2021-09-30T15:56+0400

новости

грузия

суд

минобороны грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23440/80/234408024_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_883bd4fd3efecc2a0be2145bafcfa07e.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Министерство обороны Грузии подало в суд на бывшего главу ведомства Давида Кезерашвили и экс-главу департамента закупок Александра Нинуа, требуя компенсации нанесенного ими ущерба.В начале сентября Верховный суд Грузии признал экс-министра обороны Давида Кезерашвили виновным в растрате 5 млн евро и приговорил его к пяти годам лишения свободы заочно. Что касается его подчиненного Нинуа, Верховный суд оставил в силе приговор первой и второй инстанций о лишении свободы на два года.Экс-министра обороны Грузии приговорили заочно к пяти годам тюрьмы>>"Приговорами судов трех инстанций установлено, что из-за ненадлежащего исполнения возложенных на Александра Нинуа обязанностей, министерству обороны Грузии была начислена дебиторская задолженность в размере 5 060 000 евро, что вызвало существенное нарушение законных интересов государства. А Давид Кезерашвили, используя свое служебное положение, незаконно присвоил крупную сумму бюджетных средств министерства обороны Грузии", – говорится в заявлении ведомства.По информации Минобороны, дело касается только одного эпизода – присвоения более 5 миллионов евро государственных средств.Согласно официальному заявлению прокуратуры Грузии, по так называемому делу об учениях Давид Кезерашвили был приговорен к 10 годам лишения свободы. Но в соответствии с Законом Грузии об амнистии 29 декабря 2012 года срок ему был сокращен. Экс-министром обороны Грузии заинтересовались следственные службы Израиля>>По материалам следствия, в 2008 году Кезерашвили перечислил более 5 миллионов евро компании Girwood Business Corp, которая была зарегистрирована в оффшорной зоне. По версии прокуратуры, эти деньги должны были быть потрачены на военные учения, однако они небыли проведены.Сам бывший глава оборонного ведомства планирует обжаловать решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии в 2012 году ему предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. Он покинул страну в 2013 году. Интерпол объявил в розыск, а в 2015 году — изъял из списка разыскиваемых лиц. Кезерашвили также является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом. В последнее время бывший министр обороны Грузии финансирует грузинскую оппозиционную телекомпанию "Формула".Читайте также:Мерабишвили грозит новый срок? Адвокат прокомментировал дело против экс-премьераНачкебия: интересно, где Гварамия и Кезерашвили возьмут деньги на новые ТВЭкс-министр обороны Грузии решил открыть новое ТВПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, суд, минобороны грузии