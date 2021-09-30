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Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20210930/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-futbolu-na-otborochnye-matchi-chm-2022-v-oktyabre-260051348.html
Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре
Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре
Против сборной Греции Грузия сыграет 9 октября в Батуми, а через три дня, 12 октября, встретится в Приштине с Косово 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T17:01+0400
2021-09-30T17:26+0400
спорт
грузия
футбол
сборная грузии по футболу
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ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль огласил список игроков, которые вызваны в национальную команду для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 против Греции и Косово, сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии.В список французского специалиста вошли 24 футболиста. В отличие от сентябрьских матчей, в сборную вызваны Торнике Окриашвили, Вако Гвилия, Ника Квеквескири и Хвича Кварацхелия.Состав сборной Грузии на отборочные матчи ЧМ-2022:Вратари: Георгий Лория ("Анортосис", Кипр), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лазарь Купатадзе ("Динамо", Батуми).Защитники: Гурам Кашия ("Слован", Словакия), Отар Какабадзе ("Краковия", Польша), Давид Хочолава ("Копенгаген", Дания), Гурам Гиорбелидзе ("Динамо", Дрезден, Германия), Григол Чабрадзе, Ираклий Азаров (оба "Динамо", Батуми), Лука Лочошвили ("Вольфсберг", Австрия), Лаша Двали ("Ференцварош", Венгрия).Полузащитники: Джаба Канкава ("Слован", Словакия), Георгий Абурджания ("Жил Висенте", Португалия), Саба Лобжанидзе ("Хатайспор", Турция), Ника Квеквескири ("Лех", Польша), Хвича Кварацхелия ("Рубин", Казань), Георгий Чакветадзе ("Гент", Бельгия), Зурико Давиташвили ("Арсенал", Тула), Вако Гвилия ("Ракув", Польша), Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Владимир Мамучашвили ("Динамо", Батуми), Георгий Цитаишвили ("Черноморец", Украина), Торнике Окриашвили (АПОЭЛ, Кипр), Георгий Микаутадзе ("Серен", Бельгия).Примечательно, что в списке Саньоля только один номинальный нападающий – Микаутадзе. На матчи против Греции и Косово французский специалист не вызвал Георгия Квилитая, Буду Зивзивадзе и Вако Казаишвили.Стоит также отметить, что в матче против Греции своим партнерам по команде не смогут помочь Гурам Кашия и Григол Чабрадзе. У обоих защитников перебор желтых карточек. Они будут тренироваться в общей группе и смогут выйти на поле в игре против Косово.Сборная Греции по футболу начала подготовку к матчу против Грузии &gt;&gt;Подготовку к отборочным матчам сборная Грузии начнет 4 октября в Тбилиси.Против сборной Греции Грузия сыграет 9 октября в Батуми, а через три дня, 12 октября, встретится в Приштине с Косово.В пяти отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала одно очко (ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в группе "D". Лидером группы является сборная Испании, которая в шести играх набрала 13 баллов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, футбол, сборная грузии по футболу

Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре

17:01 30.09.2021 (обновлено: 17:26 30.09.2021)
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© Sputnik / Alex ShlamovСборная Грузии по футболу провела тренировку перед матчем с командой Македонии
Сборная Грузии по футболу провела тренировку перед матчем с командой Македонии - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Против сборной Греции Грузия сыграет 9 октября в Батуми, а через три дня, 12 октября, встретится в Приштине с Косово
ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль огласил список игроков, которые вызваны в национальную команду для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 против Греции и Косово, сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии.
В список французского специалиста вошли 24 футболиста. В отличие от сентябрьских матчей, в сборную вызваны Торнике Окриашвили, Вако Гвилия, Ника Квеквескири и Хвича Кварацхелия.
Состав сборной Грузии на отборочные матчи ЧМ-2022:
Вратари: Георгий Лория ("Анортосис", Кипр), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лазарь Купатадзе ("Динамо", Батуми).
Защитники: Гурам Кашия ("Слован", Словакия), Отар Какабадзе ("Краковия", Польша), Давид Хочолава ("Копенгаген", Дания), Гурам Гиорбелидзе ("Динамо", Дрезден, Германия), Григол Чабрадзе, Ираклий Азаров (оба "Динамо", Батуми), Лука Лочошвили ("Вольфсберг", Австрия), Лаша Двали ("Ференцварош", Венгрия).
Полузащитники: Джаба Канкава ("Слован", Словакия), Георгий Абурджания ("Жил Висенте", Португалия), Саба Лобжанидзе ("Хатайспор", Турция), Ника Квеквескири ("Лех", Польша), Хвича Кварацхелия ("Рубин", Казань), Георгий Чакветадзе ("Гент", Бельгия), Зурико Давиташвили ("Арсенал", Тула), Вако Гвилия ("Ракув", Польша), Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Владимир Мамучашвили ("Динамо", Батуми), Георгий Цитаишвили ("Черноморец", Украина), Торнике Окриашвили (АПОЭЛ, Кипр), Георгий Микаутадзе ("Серен", Бельгия).
Примечательно, что в списке Саньоля только один номинальный нападающий – Микаутадзе. На матчи против Греции и Косово французский специалист не вызвал Георгия Квилитая, Буду Зивзивадзе и Вако Казаишвили.
Стоит также отметить, что в матче против Греции своим партнерам по команде не смогут помочь Гурам Кашия и Григол Чабрадзе. У обоих защитников перебор желтых карточек. Они будут тренироваться в общей группе и смогут выйти на поле в игре против Косово.
Сборная Греции по футболу начала подготовку к матчу против Грузии >>
Подготовку к отборочным матчам сборная Грузии начнет 4 октября в Тбилиси.
Против сборной Греции Грузия сыграет 9 октября в Батуми, а через три дня, 12 октября, встретится в Приштине с Косово.
В пяти отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала одно очко (ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в группе "D". Лидером группы является сборная Испании, которая в шести играх набрала 13 баллов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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