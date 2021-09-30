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Просроченные медикаменты и некачественное производство: в Грузии оштрафовали фармкомпании
Просроченные медикаменты и некачественное производство: в Грузии оштрафовали фармкомпании
Специалисты обнаружили грубые нарушения в процессе производства и реализации медикаментов в Грузии 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T16:26+0400
2021-09-30T16:26+0400
2021-09-30T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии проверило 40 фармацевтических предприятий в стране и в 33 из них выявило нарушения, говорится в сообщении агентства.Медикаменты в Грузии будут качественнее – фармкомпании ознакомили с новшествами>>Как отмечают в ведомстве, во всех 33 предприятиях были нарушены условия разрешения (на производство или реализацию препарата - ред.), в 22 случаях фармапродукт был произведен с нарушением правил производства.Во время проверки инспекторы также выявили четыре факта нарушения правила серийного учета лечебного средства, а также один факт продажи фармапродукта, не имеющего права допуска на рынке Грузии.По словам Капанадзе, агентство регулирования постоянно ведет мониторинг фармапредприятий и аптек."Население должно получать качественные медикаменты, и с этой целью мы проводим не одно мероприятие. С будущего года в силу входит требование удовлетворять стандартам GMP, то есть хорошей производственной практике и GDP, то есть хорошей дистрибуторской практике, что значительно улучшит качество медикаментов на грузинском рынке", - отметил Капанадзе.С 1 января 2022 года в Грузии входит в силу требование для фармакомпаний соблюдать GMP и GDP.Переход на GMP стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармаучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.Внедрением GMP/GDP Грузия признает стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC\S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Просроченные медикаменты и некачественное производство: в Грузии оштрафовали фармкомпании
16:26 30.09.2021 (обновлено: 17:42 30.09.2021)
Специалисты обнаружили грубые нарушения в процессе производства и реализации медикаментов в Грузии
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik.
Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии проверило 40 фармацевтических предприятий в стране и в 33 из них выявило нарушения, говорится в сообщении
агентства.
Как отмечают в ведомстве, во всех 33 предприятиях были нарушены условия разрешения (на производство или реализацию препарата - ред.), в 22 случаях фармапродукт был произведен с нарушением правил производства.
"Например, во время проверки одного предприятия агентство выявило факты реализации просроченного фармацевтического продукта. У конкретного учреждения отобрали 99 239 единиц фармацевтического продукта семи наименований, они были изготовлены с нарушением правил производства", - заявил руководитель агентства регулирования Заал Капанадзе.
Во время проверки инспекторы также выявили четыре факта нарушения правила серийного учета лечебного средства, а также один факт продажи фармапродукта, не имеющего права допуска на рынке Грузии.
По словам Капанадзе, агентство регулирования постоянно ведет мониторинг фармапредприятий и аптек.
"Население должно получать качественные медикаменты, и с этой целью мы проводим не одно мероприятие. С будущего года в силу входит требование удовлетворять стандартам GMP, то есть хорошей производственной практике и GDP, то есть хорошей дистрибуторской практике, что значительно улучшит качество медикаментов на грузинском рынке", - отметил Капанадзе.
С 1 января 2022 года в Грузии входит в силу требование для фармакомпаний соблюдать GMP и GDP.
Переход на GMP стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармаучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.
Внедрением GMP/GDP Грузия признает стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC\S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.
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