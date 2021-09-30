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В Грузии открывается немецкий центр медицинской помощи
В Грузии открывается немецкий центр медицинской помощи
В новом медицинском центре, который открывается в Грузии, консультировать пациентов будут немецкие врачи 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. С конца октября в Грузии открывается немецкий центр медицинской помощи Deutsches Diagnosticum, который будет работать под эгидой государственного медхолдинга, сообщается на странице Минздрава в Facebook.Deutsches Diagnosticum будет первым центром медицинской помощи в Грузии, который предложит пациентам системный и высококвалифицированный немецкий медопыт, отмечают в ведомстве. Пациенты смогут консультироваться с врачами, приглашенными из Германии, и посредством телемедицины получать тот сервис, который соответствует немецкому высококвалифицированному медицинскому стандарту."Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии&gt;&gt;С целью усиления системы здравоохранения, глава Минздрава Екатерина Тикарадзе встретилась с представителями ведущих университетских клиник Германии.На встрече были рассмотрены международные стандарты клинического управления и те вызовы, которые стоят перед системой здравоохранения Грузии.С немецкими коллегами была рассмотрена стратегия развития госклиник. Представители ведущих университетских клиник Германии предоставили грузинским коллегам детальную информацию о медицинском диагностическом центре Deutsches Diagnosticum.Министерство здравоохранения Грузии с 2020 года развивает телемедицину и информационную инфраструктуру, что подразумевает использование компьютерных технологий и телекоммуникации для обмена медицинской информацией между врачами в масштабах всего мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, германия, здравоохранение

В Грузии открывается немецкий центр медицинской помощи

16:56 30.09.2021
143
© Facebook / Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaВ Минздраве Грузии состоялась встреча с немецкими медиками
В Минздраве Грузии состоялась встреча с немецкими медиками - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© Facebook / Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
В новом медицинском центре, который открывается в Грузии, консультировать пациентов будут немецкие врачи
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. С конца октября в Грузии открывается немецкий центр медицинской помощи Deutsches Diagnosticum, который будет работать под эгидой государственного медхолдинга, сообщается на странице Минздрава в Facebook.
Deutsches Diagnosticum будет первым центром медицинской помощи в Грузии, который предложит пациентам системный и высококвалифицированный немецкий медопыт, отмечают в ведомстве. Пациенты смогут консультироваться с врачами, приглашенными из Германии, и посредством телемедицины получать тот сервис, который соответствует немецкому высококвалифицированному медицинскому стандарту.
"Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии>>
С целью усиления системы здравоохранения, глава Минздрава Екатерина Тикарадзе встретилась с представителями ведущих университетских клиник Германии.
На встрече были рассмотрены международные стандарты клинического управления и те вызовы, которые стоят перед системой здравоохранения Грузии.
С немецкими коллегами была рассмотрена стратегия развития госклиник. Представители ведущих университетских клиник Германии предоставили грузинским коллегам детальную информацию о медицинском диагностическом центре Deutsches Diagnosticum.
Министерство здравоохранения Грузии с 2020 года развивает телемедицину и информационную инфраструктуру, что подразумевает использование компьютерных технологий и телекоммуникации для обмена медицинской информацией между врачами в масштабах всего мира.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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