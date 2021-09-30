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В Сванети ограбили лагерь российских и украинских альпинистов
В Сванети ограбили лагерь российских и украинских альпинистов
Из лагеря в одну ночь исчезло все альпинистское снаряжение, ноутбуки, фотоаппаратура, деньги, документы и даже скрипка 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T11:53+0400
2021-09-30T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В Сванети ограбили базовый лагерь российских и украинских альпинистов, которые готовились к восхождению на Ушбу.Случай произошел 19 сентября, однако подробности стали известны только сейчас, когда о происшествии в Грузии решили рассказать сами пострадавшие.На горе Ушба в Сванети ищут альпинистов из Молдовы&gt;&gt;Альпинисты обнаружили пропажу вещей утром 19 сентября. Исчезло все альпинистское снаряжение, ноутбуки, фотоаппаратура, деньги, документы и даже скрипка. Ущерб оценивается ими в более 30 тысяч долларов.Среди пострадавших – петербуржец Глеб С., который связался с редакцией Peterburg2 и сообщил о происшествии.Сами альпинисты подозревают группу лиц, которые наведывались в лагерь днем ранее. Альпинисты обратились в полицию, но конкретных результатов расследования пока нет.По словам Глеба С., в местном селе Бечо орудует банда, которая обирает туристов, но местные власти на это никак не реагируют.В МВД Грузии пока не комментируют данный факт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, альпинисты, сванети, кража, преступность в грузии

В Сванети ограбили лагерь российских и украинских альпинистов

11:53 30.09.2021 (обновлено: 12:18 30.09.2021)
306
© FB/Агентство по управлению чрезвычайными ситуациямиГора Ушба
Гора Ушба - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© FB/Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями
Из лагеря в одну ночь исчезло все альпинистское снаряжение, ноутбуки, фотоаппаратура, деньги, документы и даже скрипка
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В Сванети ограбили базовый лагерь российских и украинских альпинистов, которые готовились к восхождению на Ушбу.
Случай произошел 19 сентября, однако подробности стали известны только сейчас, когда о происшествии в Грузии решили рассказать сами пострадавшие.
На горе Ушба в Сванети ищут альпинистов из Молдовы>>
Альпинисты обнаружили пропажу вещей утром 19 сентября. Исчезло все альпинистское снаряжение, ноутбуки, фотоаппаратура, деньги, документы и даже скрипка. Ущерб оценивается ими в более 30 тысяч долларов.
Среди пострадавших – петербуржец Глеб С., который связался с редакцией Peterburg2 и сообщил о происшествии.
Сами альпинисты подозревают группу лиц, которые наведывались в лагерь днем ранее. Альпинисты обратились в полицию, но конкретных результатов расследования пока нет.
По словам Глеба С., в местном селе Бечо орудует банда, которая обирает туристов, но местные власти на это никак не реагируют.
В МВД Грузии пока не комментируют данный факт.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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