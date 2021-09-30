https://sputnik-georgia.ru/20210930/v-svaneti-ograbili-lager-rossiyskikh-i-ukrainskikh-alpinistov--260034956.html

В Сванети ограбили лагерь российских и украинских альпинистов

В Сванети ограбили лагерь российских и украинских альпинистов

Из лагеря в одну ночь исчезло все альпинистское снаряжение, ноутбуки, фотоаппаратура, деньги, документы и даже скрипка 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В Сванети ограбили базовый лагерь российских и украинских альпинистов, которые готовились к восхождению на Ушбу.Случай произошел 19 сентября, однако подробности стали известны только сейчас, когда о происшествии в Грузии решили рассказать сами пострадавшие.На горе Ушба в Сванети ищут альпинистов из Молдовы>>Альпинисты обнаружили пропажу вещей утром 19 сентября. Исчезло все альпинистское снаряжение, ноутбуки, фотоаппаратура, деньги, документы и даже скрипка. Ущерб оценивается ими в более 30 тысяч долларов.Среди пострадавших – петербуржец Глеб С., который связался с редакцией Peterburg2 и сообщил о происшествии.Сами альпинисты подозревают группу лиц, которые наведывались в лагерь днем ранее. Альпинисты обратились в полицию, но конкретных результатов расследования пока нет.По словам Глеба С., в местном селе Бечо орудует банда, которая обирает туристов, но местные власти на это никак не реагируют.В МВД Грузии пока не комментируют данный факт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, альпинисты, сванети, кража, преступность в грузии