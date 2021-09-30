https://sputnik-georgia.ru/20210930/vip-mesta-vozrastom-1800-let-arkheologi-obnaruzhili-v-turtsii-neobychnuyu-nakhodku-260033205.html

VIP-места возрастом 1800 лет: археологи обнаружили в Турции необычную находку

VIP-места возрастом 1800 лет: археологи обнаружили в Турции необычную находку

Специалисты считают, что амфитеатр был построен в римскую эпоху и был копией знаменитого Колизея 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T11:22+0400

2021-09-30T11:22+0400

2021-09-30T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Турецкие археологи обнаружили в ходе раскопок древнего амфитеатра в античном городе Пергам (запад турецкой провинции Измир) сидения возрастом 1 800 лет - по мнению экспертов, они предназначались для специальной категории зрителей, сообщает Daily Mail.Специалисты из Немецкого археологического института, которые осуществляли исследования, считают, что амфитеатр построили в римскую эпоху и он был копией знаменитого Колизея. Здесь было возможно размещение до 50 тысяч человек. Среди обычных сидений, ученые обнаружили пять, предназначенных для высшей знати.Ученые пришли к выводу, что на этой арене проводили бои с участием гладиаторов и животных, а также, скорее всего, ее использовали для публичных казней и реконструкции военных сражений.В данное время археологи, которые продолжают работать в этом районе, планируют определить точное количество VIP-зон. Они отмечают, что они очень похожи на те, что строят на современных стадионах и концертных площадках.Все находки, обнаруженные на этих раскопках, будут выставлены в Музее Бергама в Измире. Работы планируют завершить к концу этого года.Что касается Пергама (современное название Бергама), то это был богатый и могущественный древнегреческий город. А под властью римлян, ко II веку нашей эры, он стал одним из важнейших культурных и экономических центров. Здесь активно велось строительство, включая возведение амфитеатра, форума и памятников архитектуры. Однако в следующем столетии город погряз в экономическом кризисе после того, как он сильно пострадал из-за землетрясения.В 2014 году Пергам был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210909/sensatsiya-arkheologi-obnaruzhili-novyy-ochag-gominidov-v-dmanisi-259462363.html

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