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Во Франции более 250 человек привили просроченной вакциной от коронавируса
Во Франции более 250 человек привили просроченной вакциной от коронавируса
Региональное управление здравоохранения региона признает "коллективную ошибку специалистов" 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T17:45+0400
2021-09-30T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Свыше 250 человек были привиты от коронавируса препаратом Pfizer с истекшим сроком годности в регионе Овернь–Рона–Альпы во Франции, сообщает радиостанция France Bleu.Согласно информации регионального управления здравоохранения региона (ARS), эта партия вакцин, размороженная 6 августа, использовалась для вакцинации в период с 7 по 21 сентября, несмотря на срок годности до 5 сентября. Как отмечает радиостанция, среди привитых этими дозами вакцин были около 100 учеников из семи коллежей департамента Луара.Срок годности вакцины Pfizer продлен - Тикарадзе &gt;&gt;&gt;Между тем Нацагентство по безопасности лекарственных средств сообщило об отсутствии выявленных рисков для здоровья людей, привитых данной партией вакцин, но нет гарантий их эффективности, указывает радиостанция. По информации France Bleu, ARS признает "коллективную ошибку специалистов".С момента начала пандемии COVID-19 число заболевших во Франции составляет более семи миллионов человек, более 116 тысяч скончались. Кампания по вакцинации во Франции началась в конце 2020 года. Как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 50 миллионов французов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, франция, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Во Франции более 250 человек привили просроченной вакциной от коронавируса

17:45 30.09.2021
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© AP Photo / Eranga JayawardenaЭпидемия коронавируса - вакцинация от короны
Эпидемия коронавируса - вакцинация от короны - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Региональное управление здравоохранения региона признает "коллективную ошибку специалистов"
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Свыше 250 человек были привиты от коронавируса препаратом Pfizer с истекшим сроком годности в регионе Овернь–Рона–Альпы во Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
Согласно информации регионального управления здравоохранения региона (ARS), эта партия вакцин, размороженная 6 августа, использовалась для вакцинации в период с 7 по 21 сентября, несмотря на срок годности до 5 сентября. Как отмечает радиостанция, среди привитых этими дозами вакцин были около 100 учеников из семи коллежей департамента Луара.
Срок годности вакцины Pfizer продлен - Тикарадзе >>>
Между тем Нацагентство по безопасности лекарственных средств сообщило об отсутствии выявленных рисков для здоровья людей, привитых данной партией вакцин, но нет гарантий их эффективности, указывает радиостанция.
В связи с этим студентам будут предложено привиться повторно, поскольку предыдущая вакцинация больше не считается действительной.
По информации France Bleu, ARS признает "коллективную ошибку специалистов".
С момента начала пандемии COVID-19 число заболевших во Франции составляет более семи миллионов человек, более 116 тысяч скончались. Кампания по вакцинации во Франции началась в конце 2020 года. Как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 50 миллионов французов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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