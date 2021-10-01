https://sputnik-georgia.ru/20211001/blizhayshiy-chlen-okruzheniya-saakashvili-eks-prezident-nakhodilsya-v-gruzii-chetyre-dnya-260099754.html
Саакашвили до ареста четыре дня находился в Грузии - подробности из ближайшего окружения
Саакашвили до ареста четыре дня находился в Грузии - подробности из ближайшего окружения
По словам сподвижника Саакашвили, вчера экс-президент был в Тбилиси на территории рядом с правительственной канцелярией 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T22:11+0400
2021-10-01T22:11+0400
2021-10-01T23:11+0400
политика
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260097533_77:211:1621:1080_1920x0_80_0_0_9d183324ecced0ae15ee8bb58dbcd990.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находился в Грузии последние четыре дня, заявила представитель ближайшего его окружения Эка Херхеулидзе.Премьер-министр Грузии сообщил в пятницу вечером о задержании Михаила Саакашвили. Сами подробности задержания не раскрываются. По информации ряда СМИ, Саакашвили задержали в одном из спальных районов Тбилиси, хотя сам он в распространенном видео утверждал, что находится в Батуми.По ее словам, Саакашвили также побывал в Кутаиси и Батуми.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. В течение всего дня МВД отрицало, что он находится в стране, позже премьер заявил, что спецслужбы знали о передвижениях Саакашвили и "вели его". Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" >>Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260097533_279:157:1509:1080_1920x0_80_0_0_5699f237f33e1ddf78d7d7e44242fdf0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили до ареста четыре дня находился в Грузии - подробности из ближайшего окружения
22:11 01.10.2021 (обновлено: 23:11 01.10.2021)
По словам сподвижника Саакашвили, вчера экс-президент был в Тбилиси на территории рядом с правительственной канцелярией
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находился в Грузии последние четыре дня, заявила представитель ближайшего его окружения Эка Херхеулидзе.
Премьер-министр Грузии сообщил в пятницу вечером о задержании Михаила Саакашвили. Сами подробности задержания не раскрываются. По информации ряда СМИ, Саакашвили задержали в одном из спальных районов Тбилиси, хотя сам он в распространенном видео утверждал, что находится в Батуми.
"Я знала, что он в Грузии. Вчера он был в Тбилиси на территории рядом с правительственной канцелярией, а сегодня его задержали. Саакашвили не первый день находится в Грузии, он тут уже четыре дня, и никакой информации у власти не было. Это для меня ужаснее, чем то, что он в тюрьме", - сказала Херхеулидзе.
По ее словам, Саакашвили также побывал в Кутаиси и Батуми.
В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. В течение всего дня МВД отрицало, что он находится в стране, позже премьер заявил, что спецслужбы знали о передвижениях Саакашвили и "вели его".
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.