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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
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Саакашвили до ареста четыре дня находился в Грузии - подробности из ближайшего окружения
Саакашвили до ареста четыре дня находился в Грузии - подробности из ближайшего окружения
По словам сподвижника Саакашвили, вчера экс-президент был в Тбилиси на территории рядом с правительственной канцелярией 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T22:11+0400
2021-10-01T23:11+0400
политика
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находился в Грузии последние четыре дня, заявила представитель ближайшего его окружения Эка Херхеулидзе.Премьер-министр Грузии сообщил в пятницу вечером о задержании Михаила Саакашвили. Сами подробности задержания не раскрываются. По информации ряда СМИ, Саакашвили задержали в одном из спальных районов Тбилиси, хотя сам он в распространенном видео утверждал, что находится в Батуми.По ее словам, Саакашвили также побывал в Кутаиси и Батуми.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. В течение всего дня МВД отрицало, что он находится в стране, позже премьер заявил, что спецслужбы знали о передвижениях Саакашвили и "вели его". Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" &gt;&gt;Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили до ареста четыре дня находился в Грузии - подробности из ближайшего окружения

22:11 01.10.2021 (обновлено: 23:11 01.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРуставская тюрьма. Въезд на территорию места лишения свободы. Охрана и полиция
Руставская тюрьма. Въезд на территорию места лишения свободы. Охрана и полиция - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
По словам сподвижника Саакашвили, вчера экс-президент был в Тбилиси на территории рядом с правительственной канцелярией
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находился в Грузии последние четыре дня, заявила представитель ближайшего его окружения Эка Херхеулидзе.
Премьер-министр Грузии сообщил в пятницу вечером о задержании Михаила Саакашвили. Сами подробности задержания не раскрываются. По информации ряда СМИ, Саакашвили задержали в одном из спальных районов Тбилиси, хотя сам он в распространенном видео утверждал, что находится в Батуми.

"Я знала, что он в Грузии. Вчера он был в Тбилиси на территории рядом с правительственной канцелярией, а сегодня его задержали. Саакашвили не первый день находится в Грузии, он тут уже четыре дня, и никакой информации у власти не было. Это для меня ужаснее, чем то, что он в тюрьме", - сказала Херхеулидзе.

По ее словам, Саакашвили также побывал в Кутаиси и Батуми.
В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. В течение всего дня МВД отрицало, что он находится в стране, позже премьер заявил, что спецслужбы знали о передвижениях Саакашвили и "вели его".
Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" >>
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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