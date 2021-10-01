https://sputnik-georgia.ru/20211001/blizhayshiy-chlen-okruzheniya-saakashvili-eks-prezident-nakhodilsya-v-gruzii-chetyre-dnya-260099754.html

Саакашвили до ареста четыре дня находился в Грузии - подробности из ближайшего окружения

Саакашвили до ареста четыре дня находился в Грузии - подробности из ближайшего окружения

По словам сподвижника Саакашвили, вчера экс-президент был в Тбилиси на территории рядом с правительственной канцелярией 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T22:11+0400

2021-10-01T22:11+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находился в Грузии последние четыре дня, заявила представитель ближайшего его окружения Эка Херхеулидзе.Премьер-министр Грузии сообщил в пятницу вечером о задержании Михаила Саакашвили. Сами подробности задержания не раскрываются. По информации ряда СМИ, Саакашвили задержали в одном из спальных районов Тбилиси, хотя сам он в распространенном видео утверждал, что находится в Батуми.По ее словам, Саакашвили также побывал в Кутаиси и Батуми.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. В течение всего дня МВД отрицало, что он находится в стране, позже премьер заявил, что спецслужбы знали о передвижениях Саакашвили и "вели его". Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" >>Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили