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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
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Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта"
Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта"
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, который обвиняется грузинскими властями в нескольких уголовных преступлениях, арестован 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T21:21+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В правящей партии "Грузинской мечте" продолжают благодарить правоохранительные органы и спецслужбы за успешную спецоперацию по задержанию нелегально прибывшего в страну третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.Премьер-министр Грузии сообщил в пятницу вечером о задержании Михаила Саакашвили. Сами подробности задержания не раскрываются. По информации ряда СМИ, Саакашвили задержали в одном из спальных районов Тбилиси, хотя сам он в распространенном видео утверждал, что находится в Батуми.Саакашвили арестовали в Тбилиси - СМИ&gt;&gt;В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, арест

Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта"

21:21 01.10.2021 (обновлено: 21:27 01.10.2021)
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© Facebook / Mamuka Mdinaradze მამუკა მდინარაძე
მამუკა მდინარაძე - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© Facebook / Mamuka Mdinaradze
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, который обвиняется грузинскими властями в нескольких уголовных преступлениях, арестован
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В правящей партии "Грузинской мечте" продолжают благодарить правоохранительные органы и спецслужбы за успешную спецоперацию по задержанию нелегально прибывшего в страну третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Премьер-министр Грузии сообщил в пятницу вечером о задержании Михаила Саакашвили. Сами подробности задержания не раскрываются. По информации ряда СМИ, Саакашвили задержали в одном из спальных районов Тбилиси, хотя сам он в распространенном видео утверждал, что находится в Батуми.
Саакашвили арестовали в Тбилиси - СМИ>>

"Большое спасибо правоохранительным органам Грузии, которые предотвратили самую большую провокацию, спланированную самым большим авантюристом Михаилом Саакашвили. Естественно, за эту высококлассную спецоперацию надо поблагодарить правоохранителей. Что касается завтрашнего дня (выборы в местные органы самоуправления), я уверен, что все избиратели "Грузинской мечты" на избирательных участках дадут достойный ответ на эту огромную провокацию", - сказал один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.

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