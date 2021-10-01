https://sputnik-georgia.ru/20211001/samaya-bolshaya-provokatsiya-predotvraschena---gruzinskaya-mechta-260097792.html

Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта"

Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта"

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, который обвиняется грузинскими властями в нескольких уголовных преступлениях, арестован 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T21:21+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В правящей партии "Грузинской мечте" продолжают благодарить правоохранительные органы и спецслужбы за успешную спецоперацию по задержанию нелегально прибывшего в страну третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.Премьер-министр Грузии сообщил в пятницу вечером о задержании Михаила Саакашвили. Сами подробности задержания не раскрываются. По информации ряда СМИ, Саакашвили задержали в одном из спальных районов Тбилиси, хотя сам он в распространенном видео утверждал, что находится в Батуми.Саакашвили арестовали в Тбилиси - СМИ>>В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, арест