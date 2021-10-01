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Грузия получила миллион доз китайской вакцины Sinopharm
Грузия получила миллион доз китайской вакцины Sinopharm
Sinopharm входит в число наиболее популярных вакцин в Грузии 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T18:17+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузия получила очередную партию китайской вакцины Sinopharm - миллион доз препарата уже доставлены в страну, сообщается на странице министерства здравоохранения в Facebook.Вакциной Sinopharm прививки делают лицам старше 18 лет.Минобразования Грузии опровергло слухи об обязательной вакцинации учителей&gt;&gt;Для полной вакцинации Sinopharm-ом нужно прививаться два раза, в интервале 21-28 дней. Зарегистрироваться на вакцинацию можно на электронном портале - https://booking.moh.gov.ge/. В центрах массовой вакцинации прививаться можно без предварительной регистрации.Для получения консультации, связанной с регистрацией на вакцинацию, Минздрав советует позвонить по номерам 144-3 и 15 22.Китайская вакцина Sinopharm пользуется большой популярностью среди населения Грузии. Многих граждан привлекает тот факт, что вакцина произведена на основе старого, традиционного метода.Вакцина создана Институтом биологических продуктов Пекина и компанией SinoPharm. Она получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года. Это инактивированная (или убитая вакцина), она состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда.По последним данным, в Грузии сделано 1 799 446 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 984 595 человек, полностью двумя дозами - 814 562.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, китай, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Грузия получила миллион доз китайской вакцины Sinopharm

18:17 01.10.2021 (обновлено: 20:27 01.10.2021)
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© AP Photo / Muhammad SajjadКитайская вакцина Sinopharm
Китайская вакцина Sinopharm - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Sinopharm входит в число наиболее популярных вакцин в Грузии
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузия получила очередную партию китайской вакцины Sinopharm - миллион доз препарата уже доставлены в страну, сообщается на странице министерства здравоохранения в Facebook.
Вакциной Sinopharm прививки делают лицам старше 18 лет.
Минобразования Грузии опровергло слухи об обязательной вакцинации учителей>>
Для полной вакцинации Sinopharm-ом нужно прививаться два раза, в интервале 21-28 дней. Зарегистрироваться на вакцинацию можно на электронном портале - https://booking.moh.gov.ge/. В центрах массовой вакцинации прививаться можно без предварительной регистрации.
Для получения консультации, связанной с регистрацией на вакцинацию, Минздрав советует позвонить по номерам 144-3 и 15 22.
Китайская вакцина Sinopharm пользуется большой популярностью среди населения Грузии. Многих граждан привлекает тот факт, что вакцина произведена на основе старого, традиционного метода.
Вакцина создана Институтом биологических продуктов Пекина и компанией SinoPharm. Она получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года. Это инактивированная (или убитая вакцина), она состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда.
По последним данным, в Грузии сделано 1 799 446 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 984 595 человек, полностью двумя дозами - 814 562.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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