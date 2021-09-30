https://sputnik-georgia.ru/20210930/minobrazovaniya-gruzii-oproverglo-slukhi-ob-obyazatelnoy-vaktsinatsii-uchiteley-260065241.html

Минобразования Грузии опровергло слухи об обязательной вакцинации учителей

Минобразования Грузии опровергло слухи об обязательной вакцинации учителей

По информации министерства, на данный момент уже привито 65% педагогов и сотрудников школ по всей стране 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T23:44+0400

2021-09-30T23:44+0400

2021-09-30T23:55+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Министерство образования Грузии категорически опровергло информацию о подготовке законопроекта об обязательной вакцинации педагогов школ.Вакцинация в Грузии добровольная. При этом жители страны могут не только сами выбрать вакцинироваться или нет, но каким прививкой вакцинироваться. Однако в последнее время в обществе активно муссируется тема о возможном введении обязательной вакцинации.Сколько людей вакцинируется в Грузии добровольно? Прогноз главного эпидемиолога >>"Прививка – добровольная. Чтобы учебный процесс беспрепятственно продолжался в безопасной среде министерство образования и науки постоянно призывает педагогов к вакцинации", - отмечают в министерстве.При этом в ведомстве подчеркивают, что совместно с ЮНИСЕФ Минобразование помогает учителям с вакцинацией.По информации министерства ,на данный момент уже привито 65% педагогов и сотрудников школ по всей стране.В тоже время глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе отметил, что двойную дозу сделали 52% педагогов.По последним данным, в Грузии сделано 1 785 862 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 981 624 граждан, а двумя полными дозами 804 238 человек.Читайте также:Пятая волна коронавируса в Грузии - Гамкрелидзе озвучил рискиБольше половины учителей и представителей школ в Грузии вакцинированы от COVIDСрок годности вакцины Pfizer продлен - ТикарадзеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, общество, грузия, министерство образования и науки грузии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19