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Грузия принимает участие в международной выставке Expo 2020 Dubai
Грузия принимает участие в международной выставке Expo 2020 Dubai
В рамках Expo 2020 пройдут Дни грузинского вина, гастрономии и каллиграфии, которые будут сопровождаться театрализованным представлением 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T07:32+0400
2021-10-01T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузия принимает участие в самой масштабной международной выставке Expo 2020 Dubai, которая продлится до 31 марта 2022 года включительно, сообщает министерство экономики и устойчивого развития.В этом году в Expo 2020 Dubai участвует более 190 стран. Главная тематика выставки – "Объединяя умы, создавая будущее", которая делится на основные темы: возможность, мобильность и устойчивость.Грузия приняла участие в открытии China Import Expo в Шанхае дистанционно &gt;&gt;По информации Минэкономики Грузии, павильон страны расположен в секции устойчивого развития. Миллионы посетителей выставки смогут ознакомиться с грузинской культурой, наследием, а также туристическими и инвестиционными возможностями.Грузинский павильон будет представлен в четырех частях:Перед входом в грузинский павильон у гостей будет возможность увидеть стенд известных грузин, которые на протяжении многих лет вдохновляли поколения, помогая расширять права и возможности женщин, продвигая спорт, науку, образование и музыку. Боковой фасад павильона познакомит посетителей с картинами всемирно известного художника Нико Пиросмани.Кроме того, гости выставки смогут воспользоваться услугой аудиогида и послушать короткую информацию о Грузии.В павильоне будут звучать грузинские народные песни. Также будут представлены наглядные экспонаты, в том числе древний глиняный кувшин для хранения вина – квеври, копия признанной ЮНЕСКО Сванской башни и скульптура с изображением грузинского алфавита.Кроме того, посетители выставки узнают об истории грузинского вина, его изготовлении, сортах винограда и назначении погребов.По информации Минэкономики Грузии 29 декабря на выставке отметят Национальный день ОАЭ, на котором состоится официальная церемония открытия и гала-концерт с участием грузинских полифонических певцов и Национального балета Сухишвили.Новые связи и инвестиции: глава Минэкономики Грузии находится с визитом в ОАЭ &gt;&gt;Также в рамках других тематических мероприятий пройдут Дни грузинского вина, гастрономии и каллиграфии, которые будут сопровождаться театрализованным представлением.Мероприятия пройдут в AL Wasl, Дубайском амфитеатре тысячелетия и юбилейном парке. Помимо указанных мероприятий, также планируется организовать День шахмат, на котором сборная Грузии по шахматам проведет товарищеский матч со сборной Объединенных Арабских Эмиратов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, туризм, дубаи

Грузия принимает участие в международной выставке Expo 2020 Dubai

07:32 01.10.2021
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© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaEXPO 2020 DUBAI - Грузия участвует в международной выставке в Дубае
EXPO 2020 DUBAI - Грузия участвует в международной выставке в Дубае - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
В рамках Expo 2020 пройдут Дни грузинского вина, гастрономии и каллиграфии, которые будут сопровождаться театрализованным представлением
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузия принимает участие в самой масштабной международной выставке Expo 2020 Dubai, которая продлится до 31 марта 2022 года включительно, сообщает министерство экономики и устойчивого развития.
В этом году в Expo 2020 Dubai участвует более 190 стран. Главная тематика выставки – "Объединяя умы, создавая будущее", которая делится на основные темы: возможность, мобильность и устойчивость.
Грузия приняла участие в открытии China Import Expo в Шанхае дистанционно >>
По информации Минэкономики Грузии, павильон страны расположен в секции устойчивого развития. Миллионы посетителей выставки смогут ознакомиться с грузинской культурой, наследием, а также туристическими и инвестиционными возможностями.
Грузинский павильон будет представлен в четырех частях:
виноделие
грузинская письменность
устойчивый туризм, его связь с природным ландшафтом и историческими памятниками Грузии,
возможности для бизнеса.
Перед входом в грузинский павильон у гостей будет возможность увидеть стенд известных грузин, которые на протяжении многих лет вдохновляли поколения, помогая расширять права и возможности женщин, продвигая спорт, науку, образование и музыку. Боковой фасад павильона познакомит посетителей с картинами всемирно известного художника Нико Пиросмани.
Кроме того, гости выставки смогут воспользоваться услугой аудиогида и послушать короткую информацию о Грузии.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaEXPO 2020 DUBAI - Грузия участвует в международной выставке в Дубае
EXPO 2020 DUBAI - Грузия участвует в международной выставке в Дубае - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
EXPO 2020 DUBAI - Грузия участвует в международной выставке в Дубае
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
В павильоне будут звучать грузинские народные песни. Также будут представлены наглядные экспонаты, в том числе древний глиняный кувшин для хранения вина – квеври, копия признанной ЮНЕСКО Сванской башни и скульптура с изображением грузинского алфавита.
Кроме того, посетители выставки узнают об истории грузинского вина, его изготовлении, сортах винограда и назначении погребов.
По информации Минэкономики Грузии 29 декабря на выставке отметят Национальный день ОАЭ, на котором состоится официальная церемония открытия и гала-концерт с участием грузинских полифонических певцов и Национального балета Сухишвили.
Новые связи и инвестиции: глава Минэкономики Грузии находится с визитом в ОАЭ >>
Также в рамках других тематических мероприятий пройдут Дни грузинского вина, гастрономии и каллиграфии, которые будут сопровождаться театрализованным представлением.
Мероприятия пройдут в AL Wasl, Дубайском амфитеатре тысячелетия и юбилейном парке. Помимо указанных мероприятий, также планируется организовать День шахмат, на котором сборная Грузии по шахматам проведет товарищеский матч со сборной Объединенных Арабских Эмиратов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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