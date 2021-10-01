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Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
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Какой сегодня церковный праздник: 1 октября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 1 октября 2021
Первого октября в мире отмечают день памяти cвятых Евмения, Ариадны, Бидзины, Шалвы, Элизбара и других 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T01:00+0400
2021-10-01T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Евмений ГортинскийПо церковному календарю 1 октября поминают преподобного Евмения, пострадавшего за веру в VII веке.С юности будущий cвятой, стремясь служить Богу, избегал мирских соблазнов. Заботясь только о спасении души, он роздал все свое имущество нищим.Постные дни в октябре 2021: что можно и нельзя есть по дням &gt;&gt;&gt;Евмения, ведущего благочестивую жизнь, избрали епископом Гортинской церкви на острове Крит. Святитель заботился о своей пастве – утешал в скорбях, укреплял неимущих и сирот. По молитвам cвятого как-то пошел сильный дождь во время засухи.Святителя за защиту православной веры от ереси монофелитов, противоречащих православному вероучению о Христе, возникшей в то время, сослали в Фиваиду, где он и скончался.Ариадна ПромисскаяПо церковному календарю 1 октября поминают мученицу Ариадну, пострадавшую за веру при императоре Адриане (117-161).Ариадна была рабыней язычника Тертилла – старейшины города Промиссии во Фригии. За отказ участвовать в жертвоприношении языческим богам, по случаю рождения сына у хозяина, рабыню подвергли жестоким пыткам и бросили в темницу.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии &gt;&gt;&gt;Ариадну долго морили голодом, принуждая отречься и поклониться языческим богам. Когда рабыню освободили из заточения, она ушла из города, но за ней послали погоню. Мученица увидев, что ее преследуют, побежала, моля Господа, чтобы Он защитил ее от врагов.По молитве Ариадны, внезапно в горе образовалась расщелина, куда дева скрылась. Ум пораженных и испуганных преследователей помрачился, и они начали избивать друг друга копьями.Бидзина, Шалва и ЭлизбарПо церковному календарю 1 октября поминают мучеников Бидзину (Чолокашвили), Шалву и Элизбара Ксанских – грузинских князей, освободивших от персов Кахетию (Восточная Грузия).Князей выдали шаху Аббасу II по его требованию с согласия грузинского царя Вахтанга V (1658-1675), принявшего ислам и известного под именем Шах-Наваза.Шах Аббас пытался посулами, угрозами и пытками заставить грузинских князей отречься. Когда все средства были исчерпаны, он отправил мучеников в Испаган, к султану Алдаранскому, бывшему правителю Кахети.Видя непоколебимость исповедников, султан велел отрубить головы Шалве и Элизбару, а Бидзину приказал одеть в женское платье и, посадив на осла, возить по всему городу в знак позора.Не добившись отречения, исповеднику после жестоких пыток отрубили голову. Произошло это в 1660 году. По другим сведениям, мученики пострадали при сыне Аббаса II – шахе Сефи в 1664-м.ИмениныПо церковному календарю 1 октября именины отмечают Ариадна, Ирина, София, Алексей, Аркадий, Борис, Владимир, Вениамин, Евфросиния, Иларион, Иван, Михаил, Константин, Петр и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 1 октября 2021

01:00 01.10.2021
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliГорящие свечи в храме. Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
Горящие свечи в храме. Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Первого октября в мире отмечают день памяти cвятых Евмения, Ариадны, Бидзины, Шалвы, Элизбара и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Евмений Гортинский

По церковному календарю 1 октября поминают преподобного Евмения, пострадавшего за веру в VII веке.
С юности будущий cвятой, стремясь служить Богу, избегал мирских соблазнов. Заботясь только о спасении души, он роздал все свое имущество нищим.
Постные дни в октябре 2021: что можно и нельзя есть по дням >>>
Евмения, ведущего благочестивую жизнь, избрали епископом Гортинской церкви на острове Крит. Святитель заботился о своей пастве – утешал в скорбях, укреплял неимущих и сирот. По молитвам cвятого как-то пошел сильный дождь во время засухи.
Святителя за защиту православной веры от ереси монофелитов, противоречащих православному вероучению о Христе, возникшей в то время, сослали в Фиваиду, где он и скончался.

Ариадна Промисская

По церковному календарю 1 октября поминают мученицу Ариадну, пострадавшую за веру при императоре Адриане (117-161).
Ариадна была рабыней язычника Тертилла – старейшины города Промиссии во Фригии. За отказ участвовать в жертвоприношении языческим богам, по случаю рождения сына у хозяина, рабыню подвергли жестоким пыткам и бросили в темницу.
Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>
Ариадну долго морили голодом, принуждая отречься и поклониться языческим богам. Когда рабыню освободили из заточения, она ушла из города, но за ней послали погоню. Мученица увидев, что ее преследуют, побежала, моля Господа, чтобы Он защитил ее от врагов.
По молитве Ариадны, внезапно в горе образовалась расщелина, куда дева скрылась. Ум пораженных и испуганных преследователей помрачился, и они начали избивать друг друга копьями.

Бидзина, Шалва и Элизбар

По церковному календарю 1 октября поминают мучеников Бидзину (Чолокашвили), Шалву и Элизбара Ксанских – грузинских князей, освободивших от персов Кахетию (Восточная Грузия).
Князей выдали шаху Аббасу II по его требованию с согласия грузинского царя Вахтанга V (1658-1675), принявшего ислам и известного под именем Шах-Наваза.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliГорящие свечи в храме Святой Троицы - Самеба
Горящие свечи в храме Святой Троицы - Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Горящие свечи в храме Святой Троицы - Самеба
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Шах Аббас пытался посулами, угрозами и пытками заставить грузинских князей отречься. Когда все средства были исчерпаны, он отправил мучеников в Испаган, к султану Алдаранскому, бывшему правителю Кахети.
Видя непоколебимость исповедников, султан велел отрубить головы Шалве и Элизбару, а Бидзину приказал одеть в женское платье и, посадив на осла, возить по всему городу в знак позора.
Не добившись отречения, исповеднику после жестоких пыток отрубили голову. Произошло это в 1660 году. По другим сведениям, мученики пострадали при сыне Аббаса II – шахе Сефи в 1664-м.

Именины

По церковному календарю 1 октября именины отмечают Ариадна, Ирина, София, Алексей, Аркадий, Борис, Владимир, Вениамин, Евфросиния, Иларион, Иван, Михаил, Константин, Петр и Сергей.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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