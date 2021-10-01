https://sputnik-georgia.ru/20211001/mediki-predupredili-ob-izmenenii-pervykh-priznakov-koronavirusa-260064871.html

Медики предупредили об изменении первых признаков коронавируса

Медики предупредили об изменении первых признаков коронавируса

Наряду со старыми симптомами, заболевшие коронавирусом этой осенью наблюдают у себя новые признаки инфекции 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Первые признаки коронавирусной инфекции у заболевших осенью 2021 года заметно отличаются от того, что фиксировали медики в течение предыдущих волн пандемии, и похожи на симптомы гриппа, заявили сразу несколько российских врачей в интервью Общественной Службе Новостей. "Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше", – отметил врач Александр Эдигер. Во Франции более 250 человек привили просроченной вакциной от коронавируса >>>По словам специалиста, у инфицированных COVID-19 теперь наблюдается насморк, боли и першение в горле. При этом кашель с большим количеством мокроты быстро развивается и долго длится. Однако остались и некоторые прежние симптомы. Например, нарушения пищеварения, боли в животе, диарея, а также тошнота и рвота. Глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков добавил, что сильный насморк стал новым симптомом коронавирусной инфекции. По его мнению, болезнь становится более стремительной и не менее опасной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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