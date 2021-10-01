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Медики предупредили об изменении первых признаков коронавируса
Медики предупредили об изменении первых признаков коронавируса
Наряду со старыми симптомами, заболевшие коронавирусом этой осенью наблюдают у себя новые признаки инфекции 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T08:01+0400
2021-10-01T08:01+0400
2021-10-01T08:34+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Первые признаки коронавирусной инфекции у заболевших осенью 2021 года заметно отличаются от того, что фиксировали медики в течение предыдущих волн пандемии, и похожи на симптомы гриппа, заявили сразу несколько российских врачей в интервью Общественной Службе Новостей. "Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше", – отметил врач Александр Эдигер. Во Франции более 250 человек привили просроченной вакциной от коронавируса >>>По словам специалиста, у инфицированных COVID-19 теперь наблюдается насморк, боли и першение в горле. При этом кашель с большим количеством мокроты быстро развивается и долго длится. Однако остались и некоторые прежние симптомы. Например, нарушения пищеварения, боли в животе, диарея, а также тошнота и рвота. Глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков добавил, что сильный насморк стал новым симптомом коронавирусной инфекции. По его мнению, болезнь становится более стремительной и не менее опасной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, коронавирус covid-19
Медики предупредили об изменении первых признаков коронавируса
08:01 01.10.2021 (обновлено: 08:34 01.10.2021)
Наряду со старыми симптомами, заболевшие коронавирусом этой осенью наблюдают у себя новые признаки инфекции
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik.
Первые признаки коронавирусной инфекции у заболевших осенью 2021 года заметно отличаются от того, что фиксировали медики в течение предыдущих волн пандемии, и похожи на симптомы гриппа, заявили
сразу несколько российских врачей в интервью Общественной Службе Новостей.
"Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше", – отметил врач Александр Эдигер.
По словам специалиста, у инфицированных COVID-19 теперь наблюдается насморк, боли и першение в горле. При этом кашель с большим количеством мокроты быстро развивается и долго длится.
Кроме того, медик предупредил о выраженной неврологической симптоматике: у больных наблюдают головокружения, головные боли, выраженную слабость. Также возможны обмороки при попытке резко встать. Данные симптомы появляются максимум на второй день и длятся неделями, подчеркнул врач.
Однако остались и некоторые прежние симптомы. Например, нарушения пищеварения, боли в животе, диарея, а также тошнота и рвота.
Глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков добавил, что сильный насморк стал новым симптомом коронавирусной инфекции. По его мнению, болезнь становится более стремительной и не менее опасной.
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